Thu Minh: "Điều hối hận nhất của tôi là vô tình làm chồng nổi tiếng"

Ngày 8/1, nữ ca sĩ Thu Minh tham dự buổi họp báo ra mắt The Voice 2017 - Giọng hát Việt , qua đó cô đã chia sẻ quan điểm của mình về những nghi ngại của khán giả với chất lượng của các HLV cũng như tâm sự về cuộc sống của bà mẹ một con nổi tiếng.

Lý do nào khiến Thu Minh quay lại làm giám khảo của " The Voice "?

Bởi vì tôi biết The Voice năm nay sẽ khác với mọi năm. Tính tôi cũng không thích lặp lại những gì mình đã làm rồi, vì tôi luôn muốn mình tươi mới, được học hỏi, được hòa mình với thị trường âm nhạc đương đại.

Thu Minh có lo sợ vị thế của mình sẽ bị ảnh hưởng khi quyết định ngồi ghế nóng với những đàn em như Tóc Tiên , Noo Phước Thịnh , Đông Nhi ?

Điều này xuất phát từ chính tính cách của tôi. Trong cuộc sống tôi thích chơi với những người trẻ tuổi và những người già hơn tôi. Với những tiền bối đi trước tôi học được kinh nghiệm từ họ. Còn với những người trẻ tuổi tôi được các bạn ấy cập nhật những điều mới mà họ học được. Từ đó tôi hiểu được cách suy nghĩ của những người trẻ. Bản thân tôi muốn cơ hội được đứng trên sân khấu của mình lâu dài và năng lượng phải tươi trẻ, vì vậy mình phải chơi với những người trẻ.

Khán giả đánh giá Thu Minh quá lệch so với 3 giám khảo còn lại của "The Voice", chị nghĩ gì về điều này?

Tôi hiểu ý khán giả nói chênh lệch ở đây là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ mỗi một thời điểm, sự phát triển về âm nhạc lại có khác nhau. Nếu nhìn vào thị trường bây giờ xem những ca sĩ nào được yêu thích nhất, chiếm lĩnh thị trường thì đó là 3 gương mặt trẻ này. Và tất nhiên các bạn ấy cũng có những vũ khí riêng để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Chính vì thế, mình không nên khẳng định quá sớm một vấn đề gì cả. Khi đã là HLV thì chắc chắn các bạn có những cách để đem lại hiệu quả tốt nhất cho thí sinh của mình.

Ngoài ra, với thời điểm hiện tại, làm âm nhạc không còn một thân một mình ca sĩ nữa mà cần phải có ekip. Về điểm này các HLV khác mạnh hơn tôi. Trước giờ tôi làm việc đều mang tính cá nhân, nói thẳng là không khoa học cho lắm.

Các HLV khác có lượng fan rất cuồng nhiệt, vậy Thu Minh có kế sách gì để giúp thí sinh của mình giành chiến thắng?

Dù thế nào thì đây cũng là cuộc thi về The Voice nên cuối cùng quyết định chiến thắng vẫn là giọng hát của thí sinh. Nhưng tôi cũng đã học hỏi các bạn trẻ khác bằng cách lập cho mình môt ekip để hỗ trợ thí sinh hết mình. Nói thật là dù về chuyên môn thanh nhạc mình có tốt, có kinh nghiệm nhưng việc cập nhật xu hướng, thời trang thì các bạn ấy sẽ cập nhật nhanh hơn. Vì vậy cuộc chiến này với tôi cũng mệt đấy, chứ không thể dễ dàng mà thắng được các bạn ấy.

Chị nhận xét như thế nào về các đối thủ của mình?

Điều quan trọng không phải là so kè với các HLV khác và tôi tin rằng các HLV khác cũng không muốn so kè với tôi, mà quan trọng là vượt qua chính mình. Với các bạn HLV trẻ thì họ sẽ có thêm kinh nghiệm cho mình, thêm những nấc thang mới trong sự nghiệp. Còn tôi muốn bản thân mình sẽ trẻ trung hơn, luôn dồi dào năng lượng, luôn tươi trẻ cho những khám phá phía trước. Vì thế tôi phải tập trung làm sao để nếu đội Thu Minh may mắn thắng vì vẫn sẽ là một chiến thắng thuyết phục như The Voice 2012.

Chị đánh giá thế nào về dàn thí sinh năm nay?

Dàn thí sinh của năm nay có độ tuổi rất trẻ, còn non nớt nhưng giọng hát đầy tiềm năng. Với tài năng của mình, các bạn đã khiến cho Giọng hát Việt có một làn gió mới.

Chị có tin tưởng vào chiến thắng của đội mình trong mùa "The Voice 2017"?

Vấn đề thắng thua không phải là điều quan trọng. Nếu như là người thắng mà thí sinh của mình không được công nhận, không xứng đáng thì đó là sự thất bại của chương trình. Cuối cùng, các HLV đều muốn The Voice 2017 trở nên khác biệt và thành công vì thế họ sẽ vui với chiến thắng thuyết phục của đội bạn.

Tết năm nay của Thu Minh như thế nào?

Tết năm nay của tôi là một cái tết lạnh, lạnh teo so với tất cả cái Tết từ trước đến giờ. Tôi đi leo núi trượt tuyết với gia đình ở độ cao 3000m tại Mỹ. Tuy nhiên, những khoảng thời gian ở bên gia đình rất ấm áp và vui vẻ. Đây là một cái Tết "amazing" (kinh ngạc, kỳ diệu).

Thu Minh có cảm thấy vất vả khi phải giấu kỹ hình ảnh của con?

Tôi biết sự quan tâm của khán giả là cần phải có và nó có 2 chiều: Một là muốn soi mói và 2 là yêu quá, mến quá nên muốn tìm hiểu. Vì thế tôi không khó chịu với sự tò mò của họ. Và đến bây giờ tôi vẫn thấy việc giữ kín hình ảnh của con là đúng. Đến thời điểm này việc hối tiếc nhất trong cuộc đời của tôi là vô tình làm cho chồng mình nổi tiếng.

Chị có thể chia sẻ một chút về con trai của mình?

Điều mới nhất của Gấu là sau chuyến đi mới nhất về cu cậu hư lắm, cần phải có kỷ luật thép lại. Trong chuyến đi của cả gia đình 15 người ai cũng cưng chiều cậu nhóc, nên bây giờ mè nheo nhõng nhẽo lắm.

Thu Minh là mẫu người mẹ như thế nào?

Tôi muốn làm một người mẹ hiểu biết, tình cảm, là một người bạn của con và luôn cố gắng cư xử với con một cách công bằng nhất. Sẽ không áp đặt mẹ nói là đúng, con nói là sai mà sẽ cùng phân tích sự việc để thấu hiểu nhau hơn.

Bé Gấu có bộc lộ năng khiếu về ca hát không?

Tôi không mong điều đó đâu!

Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

Theo Tri thức trẻ