The Rock - từ cậu bé cao 1,9 m bị xa lánh đến ngôi sao quyền lực

Được sinh ra trong một gia đình đặc biệt như vậy nên từ nhỏ “The Rock” đã khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Năm 15 tuổi anh đã cao 1,9 m và nặng hơn 90 kg. Dù cao to đẹp trai nhưng cuộc sống thời đi học lại không hề dễ dàng với The Rock. Anh chia sẻ từng bị bạn bè và thầy cô xa lánh vì ngoại hình. “Khi tôi nhập trường mới, mọi người đều đối xử như thể tôi bị dịch hạch và tránh xa tôi vì họ tưởng tôi là cảnh sát chìm”, nam tài tử chia sẻ.