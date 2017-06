The Face vừa lên sóng đã bị chê cãi nhau như cái chợ

Tập đầu tiên của chương trình Gương mặt thương hiệu mùa 2 vừa lên sóng tối ngày 11/6 nhưng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Đa số ý kiến cho rằng chất lượng thí sinh năm nay không cao, thay vì tập trung vào chất lượng thí sinh thì khán giả lại ngán ngẩm vì cách biên tập xoáy sâu vào những cuộc cãi vã, tranh luận không hồi kết giữa các HLV lẫn thí sinh.

Nếu như ở các phiên bản The Face tại Mỹ, Thái Lan,... có thời lượng cô đọng, súc tích nhưng vẫn đảm bảo cân bằng được tính chuyên môn và giải trí thì The Face Vietnam lại bị chê lê thê, tập trung vào những câu chuyện ngoài lề khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Tập 1 The Face vừa lên sóng đã bị chê vì HLV cãi nhau như cái chợ.

Các phần thử thách không mới mẻ, thời lượng thí sinh ‘kể lể’ quá dài dòng khiến gần nửa thời gian phát sóng trở nên dàn trải. Trong khi đó, nửa sau của tập phát sóng lại bùng nổ với những câu nói đá xoáy, cãi vã giữa 3 HLV hoặc giữa thí sinh với HLV khiến vòng chọn thí sinh The Face bị khán giả chê như cái chợ.

Một ý kiến thẳng thắn bày tỏ trên trang chủ của cuộc thi: “Mùa 1 ai cũng tranh giành gắt gao nhưng không có cái kiểu đá xéo nhau rồi mất trật tự, một mớ hỗn tạp thiếu tôn trọng khán giả như thế”. Hay “Mùa 1 các HLV bị ném đá dữ dội nhưng hiếm khi có ai lên mạnh xã hội giải thích kể lể lí do như mùa này, hở tí ra là lên facebook nói này nói nọ như mấy đứa nhỏ lớp 7 lớp 8 ghét nhau kéo lên facebook giải quyết”.

Ngay khi thí sinh đầu tiên xuất hiện thì HLV Lan Khuê đã vấp phải tình huống đùa kém duyên trên ghế nóng. Mặc dù đã lần thứ 2 ngồi ở vị trí HLV nhưng câu hỏi dành cho thí sinh Thiên Nga: “Em đã đóng nhiều quảng cáo rồi còn thi The Face chi vậy?” khiến cả 2 HLV còn lại lẫn thí sinh đều bất ngờ. Sau khoảnh khắc đứng hình trước câu hỏi của HLV Lan Khuê, Thiên Nga đã bày tỏ khát vọng chứng tỏ bản thân mình để thuyết phục các HLV. Cuối cùng, cô gái này đã lựa chọn về đội HLV Minh Tú.

Lan Khuê bất ngờ kém duyên vì câu nói đùa với thí sinh Thiên Nga.

Ngay trên trang chủ của chương trình The Face Vietnam , có ý kiến của khán giả cho rằng câu hỏi đùa của Lan Khuê kém duyên và thiếu tế nhị.

Bên cạnh đó, thí sinh Phương Chi đến từ Hà Nội đã có màn cãi tay đôi với HLV Minh Tú khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt không kém. Sau khi Minh Tú quyết định hạ bảng chọn thí sinh Phương Chi xuống vì thấy thí sinh đến từ Hà Nội không phù hợp với đội mình thì Phương Chi cũng không ngần ngại đáp lại: “Không chọn em là quyền của chị!” và quyết định về đội HLV Hoàng Thùy.

Ngoài ra, phần còn lại của tập đầu tiên phát sóng của chương trình The Face là những màn 'chặt chém', đá xoáy nhau một cách không khoan nhượng giữa các HLV. Nếu như Lan Khuê thẳng thắn chê bai Hoàng Thùy và Minh Tú đôi khi nảy sinh bất đồng, cô sẽ là người dung hòa hai vị HLV này thì Hoàng Thùy thẳng thắn nhận xét lời nói của HLV Lan Khuê không có trọng lượng.

Hoàng Thùy thường xuyên tỏ thái độ với Lan Khuê trên ghế nóng.

Khả năng hùng biện của 3 HLV năm nay cũng không tránh khỏi bị mang ra so sánh với các HLV mùa 1. Hà Hồ là đàn chị có kinh nghiệm hay Phạm Hương vốn xuất thân là một giảng viên đều được đánh giá là người giao tiếp tinh tế, tranh luận với lý lẽ sắc bén thì các HLV mùa 2 lại bị đánh giá là đấu đá với nhau bằng những việc soi mói, mang tiểu tiết ra để hạ bệ đối phương.

Không những thế, các HLV The Face mùa 2 cũng bị khán giả ‘bắt bài’ vì sử dụng nhiều chiêu giống HLV mùa 1. Trong đó, Lan Khuê thường có những hành động ‘dàn xếp’, ‘giải nhiệt’ cho 2 HLV còn lại khá giống Hà Hồ như cầm bảng ‘quạt cho bớt nóng’ hoặc giơ tay can ngăn, ra hiệu. Trong khi đó, Hoàng Thùy mang dải băng giải thưởng Best Catwalk Award ra để chiêu dụ thí sinh giống như Phạm Hương từng mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để làm điều tương tự.

Hoàng Thùy mang giải thưởng quốc tế ra để chiêu dụ thí sinh.

Tập 1 của Gương mặt thương hiệu đã khép lại nhưng cái tên 12 thí sinh lọt vào nhà chung chắc hẳn sẽ ít được khán giả nhớ đến hơn là những màn tranh cãi không hồi kết giữa các HLV. Ở những tập sau, khán giả chắc chắn sẽ trông đợi vào những phần thử thách khốc liệt của thí sinh và thị phạm mang nhiều tính chuyên môn hơn đến từ các HLV.

Theo VietnamNet