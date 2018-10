Thanh Hương kiệt sức vì cảnh hiếp dâm tập thể trong 'Quỳnh búp bê'

Có ngày quay phải khóc từ sáng đến tối

- Quỳnh búp bê đang tạo sóng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chị có cảm nhận được sức nóng từ bộ phim, nhân vật tới vai diễn của mình?

Tôi may mắn đã có nhiều vai diễn hay và tôi nghĩ với một người diễn viên, đó là cơ hội và may mắn không phải ai cũng có được. Tới 'Quỳnh búp bê', tôi thực sự may mắn khi có được vai Lan. Và nếu được quay trở lại để lựa chọn thì tôi cũng vẫn sẽ chọn Lan. Vì Lan là vai rất hay và khó. Cũng rất vui là 16 tập trôi qua thì khán giả vẫn dành rất nhiều yêu thương cho vai diễn này.

- Biên kịch Kim Ngân nói chị thương nhất nhân vật Lan vì đó là cô gái làng chơi có số phận bi thảm nhất. Ở tập 16 vừa phát sóng có thể cảm nhận rõ điều này, dường như bi kịch giờ mới thực sự bắt đầu với nhân vật của chị?

Vai Lan chính thức từ tập 16 mới có nhiều đất diễn, còn các tập trước đó thì chỉ thoáng qua. Từ tập 16 trở đi sẽ ghi lại sự biến chuyển trong vai diễn này, đánh dấu một con người hoàn toàn khác của Lan. Từ trước tới giờ khán giả mới chỉ thấy hình ảnh của một Lan lạnh lùng, đầu gấu, đàn chị và che chở cho Quỳnh. Nhưng từ giờ trở đi thân phận đã rõ ràng hơn, đòi hỏi sự thử thách cho vai diễn này hơn.

Thanh Hương gần như kiệt sức khi đóng xong phân cảnh bị cưỡng hiếp tập thể.

- Tôi tin là chị đã khóc thật, đau thật với nhân vật của mình. Khi đọc kịch bản và lúc thật sự hóa thân vào nhân vật, chị có bao giờ khóc thật vì quá thương Lan?

Khi xem những phân đoạn có Lan trong tập 16, tim tôi đập rất mạnh, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những ngày tôi quay những phân đoạn đó. Hôm ấy dù chỉ có mấy phân đoạn mà tôi phải quay cả ngày. Tôi nhớ riêng bối cảnh ở đám cưới của Lan, tôi phải chạy ra chùa, ra hiệu may rồi chạy trên đường làng. Tôi khóc liên tục từ sáng đến đêm, tới ngày hôm sau mắt còn sưng húp. Mấy ngày quay ở dưới quê, ngày nào mắt tôi cũng sưng húp.

Đã có lúc mắt sưng quá không quay được nữa, tôi phải vào chườm đá cho mắt đỡ sưng rồi mới lại quay tiếp. Nhiều khi phân đoạn nọ nối phân đoạn kia tôi sợ sai rắc co, cảnh trước mắt không sao mà cảnh sau mắt lại sưng. Nói chung những ngày quay đó tôi rất mệt mỏi.

Nếu không thương nhân vật của mình thì không thể làm hay được. Tôi có một nguyên tắc trong nghề là không bao giờ được diễn giả hay lấy kỹ thuật ra để diễn với các vai của mình. Tôi luôn lấy cảm xúc thật, suy nghĩ thật của bản thân về nhân vật để làm. Cuộc đời này tôi chưa thấy người phụ nữ lại đau đớn, khổ sở, bi ai như Lan.

Theo diễn viên Thanh Hương, từ tập 16 trở đi sẽ bắt đầu những ngày tháng cay đắng nhất cuộc đời Lan.

Gần như tôi bị điên với vai diễn của mình

- Được biết chị đã ngất xỉu khi diễn xong cảnh nhân vật Lan bị cưỡng hiếp trong tập sắp phát sóng của phim. Thực sự thì cảnh quay đó khủng khiếp đến mức nào?

Phân đoạn cưỡng hiếp tập thể chưa phát sóng nên tôi không chia sẻ được nhiều. Tôi chỉ có thể nói với chị là quay những phân đoạn đó rất mệt, không những mệt về thể xác mà còn nặng về tinh thần. Vì cảnh đó tôi bị động hoàn toàn, để các bạn diễn nam chủ động hơn. Nhưng trong số các bạn diễn nam hôm đó có người là diễn viên không chuyên nên để kết hợp rất khó, phải làm đi làm lại nhiều lần.

Các diễn viên như tôi tất nhiên cũng có sự bảo hộ nhất định về thân thể rồi nên về thể xác không quá bị ảnh hưởng nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi sau cảnh như vậy. Thực sự là tôi đã lả đi vì vừa mệt, vừa đói, lại khóc quá nhiều vì lúc đó đã là 0h rồi.

- Phương Oanh nói cô ấy gần như bị trầm cảm trong thời gian quay phim vì quá nhiều cảnh nặng về tâm lý, còn chị thì sao?

Lan với tôi thực sự là một thử thách vì đó là vai diễn khó. Đạo diễn Mai Hồng Phong có nói với tôi rằng đây là vai diễn khó nhất phim và khi đọc kịch bản tôi cũng thấy vậy. Để diễn đạt vai diễn này và chinh phục được khán giả, tôi biết mình phải hy sinh rất nhiều và đã gạt bỏ mọi công việc để tập trung vào nó. Và đúng là lúc đó tôi cũng chỉ biết đến Lan mà thôi. Ăn, ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến Lan.

Trong khoảng thời gian tham gia "Quỳnh búp bê" tôi hạn chế giao tiếp với mọi người, thậm chí còn ít nói chuyện cả với ông xã nữa. Thời gian đó tôi thấy mình thay đổi rất nhiều, gần như tôi bị điên với vai diễn của mình.

- Phản ứng của chồng chị thế nào khi xem những tập vừa rồi của " Quỳnh búp bê ", đặc biệt là tập 16 vừa phát sóng?

Ông xã tôi hầu như không suy nghĩ hay ý kiến gì nhiều vì rất thông cảm với công việc của vợ. Chúng tôi đã trải qua với nhau nhiều năm là vợ chồng rồi và đây cũng không phải bộ phim đầu tiên của tôi. Về phía ông xã thì tôi hoàn toàn yên tâm.

- Bộ phim có chủ đề nhạy cảm, không dành cho các khán giả dưới 18 tuổi, các con chị phản ứng ra sao?

Các con của tôi vẫn xem phim và tôi không thấy có lý do gì để cấm các con xem. Tôi chỉ chọn giải pháp là giáo dục con bằng việc cho chúng xem và chỉ cho các con ý nghĩa nhân văn sau các cảnh quay và sau đó là dạy cho chúng những bài học trong cuộc sống.

Tôi cũng thích hình mẫu đàn ông lý tưởng như Cảnh

Thanh Hương và Doãn Quốc Đam ở hậu trường một cảnh quay.

- Các vai diễn trong phim giờ được yêu thích đến mức khán giả gần như đã quên tên các diễn viên mà chỉ nhớ tên các nhân vật như Quỳnh, Cảnh, My.... từ khi phim công chiếu. Phản hồi nào từ khán giả khiến chị nhớ nhất?

Chỉ vài tập đầu tiên của "Quỳnh búp bê" chiếu mà khán giả đã yêu thích Lan rồi. Cũng đã lâu lắm nhiều người không gọi tôi bằng tên thật mà chỉ gọi là chị Lan thôi. Để đánh dấu dấu mốc này trong cuộc đời diễn xuất của mình, tôi đã đổi tên facebook của mình thành Lan. Đó là vai diễn đã lấy đi của tôi rất nhiều công sức, nước mắt nhưng cũng giúp tôi có được tình cảm của rất nhiều người.

Điều thú vị là vai Lan của tôi được rất nhiều cộng đồng khán giả chị em thích bởi tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, bản lĩnh và quá tốt bụng khi che chở cho Quỳnh. Đó là mẫu phụ nữ quá tốt và hiếm thấy trong cuộc sống này.

- Hiện nhân vật đang được yêu thích nhất phim là Cảnh. Theo chị vì đâu mà nhân vật này lại được khán giả, đặc biệt là fan nữ mến mộ như vậy?

Tôi và Doãn Quốc Đam bằng tuổi nhau nhưng ngoài đời tôi vẫn gọi 'Cảnh' là anh Đam vì hai anh em chơi khá thân, có gì khó khăn trong công việc cũng đều chia sẻ với nhau. Ngoài đời anh Đam khác rất nhiều với nhân vật Cảnh, vui vẻ, phóng khoáng và có một điểm chung là 'soái ca' giống Cảnh. Một người đàn ông như vậy thì không có lý gì mà các cô gái lại không thích.

Hương cũng thích hình mẫu lý tưởng như Cảnh nhưng chỉ là nhân vật Cảnh thôi. Bởi ngoài đời Hương biết là anh Đam đã có gia đình hạnh phúc rồi. Trong quá trình quay, anh Đam rất hay cười đùa. Có lẽ không thể kể hết những chuyện thú vị trong quá trình quay cùng anh ấy ở đây vì nhiều lắm.

Thanh Hương trong buổi họp báo ra mắt phim 'Quỳnh búp bê' hồi đầu tháng 6.

- Sức nóng của phim khiến giá quảng cáo phát trong 'Quỳnh búp bê' tăng, các diễn viên thì tăng cát sê, đắt sô event sự kiện, chị thì sao?

Khi "Quỳnh búp bê" phát sóng, độ hot của diễn viên tăng, có nghĩa cát sê tăng và tôi không phải ngoại lệ. Tôi nghĩ điều đó là tất nhiên thôi. Nó phản ánh công sức của anh em. Khi làm một việc mà bạn bỏ ra nhiều tâm sức và gặt hái được thành quả thì tôi nghĩ rất xứng đáng.

