Táo quân - chê thì chê nhưng đợi thì vẫn đợi

"Hóng” Táo để được cười và được khen chê

Không phủ nhận từ 2 năm nay, sau khi NSƯT Chí Trung - Táo Giao thông lên tiếng rằng đã đến lúc nên dừng lại sau 15 năm đỉnh cao, chương trình “Táo quân” bị soi nhiều hơn - đặc biệt giữa thị trường hài mà sự nhảm nhí, buông tuồng đang ngày càng phổ biến.

Là chương trình hài kịch chính luận trên truyền hình, Táo quân luôn dễ bị rơi vào hai trạng thái của sự phản ứng: hay hoặc nhạt. Đã có những năm như 2009, Táo quân được nhận xét là xuất sắc, những bản nhạc chế về lũ lụt đến bây giờ vẫn còn được nhắc lại, xem lại. Nhưng cũng có những năm, chương trình gây thất vọng và bị chê thậm tệ.

Còn nhớ “Táo quân 2018”, sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội chia thành hơn hai luồng với đầy tranh cãi. Một bộ phận khán giả khó tính cho rằng Táo đang nhạt dần, không được như kỳ vọng.

“Món ngon ăn mãi cũng nhàm. Khán giả đã quá quen thuộc với thái độ vừa đe, vừa nạt của Nam Tào; sự ẻo lả với áo quần sặc sỡ, trang điểm đậm đà và sự đanh đá của cô Đẩu; cái phất tay “phủi bụi” đầy mệt mỏi của Ngọc Hoàng hay tiếng chép miệng chua chát, giọng nói như hát chèo của Táo Tự Long,…

Hình thức có thay mà cách truyền tải nội dung, diễn đạt vẫn vậy thì chẳng khác nào một vở hài kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mà một khi đã là hài kịch, chỉ cần xem lại tới lần thứ hai đã rất khó để gây cười” - một khán giả “khắt khe” bình luận.

Ngược lại bộ phận lớn khán giả vẫn nói Táo quân hay, nhiều ca khúc chế có ca từ bắt tai cùng những câu nói có thể "viral" trên mạng xã hội.

Tương tự, sau khi “Táo quân 2019” lên sóng trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt lời chê bai Táo nhạt: “Hài kịch là để vui, để cười “mặn” vào những thói hư tật xấu chứ không phải để mơn man cù nhạt rẻ tiền!” - một khán giả bình luận.

Quả thực, tồn tại trong lòng khán giả trong một khoảng thời gian kéo dài suốt 16 năm không phải là một chuyện dễ dàng. Với lượng người xem không phải hàng trăm, hàng ngàn mà lên đến hàng chục triệu, áp lực mà người nghệ sĩ Táo quân phải chịu đựng chưa bao giờ là nhỏ, và việc phát sóng chương trình có kẻ khen, người chê cũng là lẽ thường.

Nhưng rồi cứ đến tầm tháng Chạp hàng năm, khán giả lại hóng Táo quân năm nay ai dừng? Ai tiếp? Vấn đề gì bị các Táo “bóc”? Bóc thế nào? Bóc ra sao? Câu nói nào tạo trend? Tao hay? Táo dở? Thậm chí sau chương trình dư luận “bóc” Táo thế nào cũng là “dấu ấn” của Táo. Và rồi “Táo tiếp” hay “thôi Táo?

Dù bị chê đến “tơi tả” thì “Táo quân” vẫn là chương trình được khán giả quan tâm.

Nghệ sĩ đợi một lời mời

Có một thực tế, không chỉ khán giả đợi Táo quân mà ngay cả dàn diễn viên đóng Táo cũng háo hức hàng năm để nhận lời mời “bom tấn”.

Phó Thiên Lôi Trung Ruồi đã góp mặt với Táo quân đến năm thứ 3 nhưng theo lời nam diễn viên, cứ khi nào nhận được cuộc gọi của VFC thì mới chắc có được tham gia Táo hay không.

Diễn viên trẻ Trung Ruồi và Duy Nam trong Táo quân 2019

Trung Ruồi nhớ lại lần “tình cờ” may mắn được gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải: “Tôi may mắn có nhóm bạn yêu thích hài kết nối với nhau, chơi với nhau ở ngoài đời gồm: Đỗ Duy Nam, Việt Bắc, Quân Anh, Minh Tít, Đức Ái, … hợp gu với nhau nên năm đầu tiên là giới thiệu lên tham gia Gala cười 2016 - phát đêm mùng 2 Tết trên VTV3. Sau khi tham gia chương trình đó tôi may mắn có được tình cảm của khán giả với tiết mục “Cướp ở cafe mướp”. Anh Đỗ Thanh Hải làm tổng đạo diễn chương trình nên đã xem và anh đã tạo cơ hội thử sức ở Táo quân”

Chia sẻ về cảm giác lần đầu nhận được lời mời Táo, Trung Ruồi vô cùng hạnh phúc, không tưởng tượng được sẽ được tham gia một chương trình lớn như thế, đó là chương trình gắn với cả tuổi thơ, với cái Tết miền Bắc, lại được tận mắt gặp và diễn cùng các diễn viên thần tượng.

Sau 3 năm gắn bó với Táo, Phó Thiên Lôi Trung Ruồi cho biết: “Cảm giác vẫn hồi hộp và hạnh phúc như ngày đầu. Vì “Táo quân” không phải cứ được đóng một năm thì sẽ được đóng năm thứ 2, nhất là diễn viên trẻ như tôi.

Vì đây là chương trình văn hóa của cả nước nên mỗi năm chúng tôi đều phải "đo găng" xem xét để được đóng táo. Đó là những hoạt động trong một năm: lối sống, thẩm mỹ, tư cách, kỹ năng nghề … Tiêu chí tuyển chọn không kém gì chọn hoa hậu mà có phần còn nhiều tiêu chí hơn”.

Đặc biệt, sau “bom tấn” Táo quân điều Trung Ruồi nhận về còn là tình cảm, sự quan tâm của đại đa số khán giả: “Sau khi tham gia Táo quân, tôi mở rộng thêm lượng fan, có nhiều khán giả lớn tuổi, khán giả trí thức và cả lượng fan nhí. Điều đó rất tuyệt vời! Hai năm gần đây khán giả gặp ngoài đường cứ hỏi là năm nay có tham gia Táo nữa không? Bản thân mình tự thấy háo hức vì điều đó!”

Chí Trung là gương mặt cũ của Táo nhưng năm 2019 cũng phải hồi hộp "đợi" lời mời của VFC

Điều này cũng được NSƯT Chí Trung - Táo Giao thông thừa nhận. Sau khi nói lời chia tay với Táo quân sau đêm diễn 2018 vì nhiều lý do, đến 2019 Chí Trung vẫn bày tỏ thành ý muốn tham gia Táo. Chia sẻ về vấn đề này, nghệ sĩ nói: “Tôi là nghệ sĩ đóng vai hài, tính hay vui nhưng mọi lời nói là rất kiên định chứ không phải nói cho vui đâu. Tại sao mình lại từ chối 1 vai diễn được vinh danh, được yêu mến, được quan tâm? Một vị trí mà hàng bao diễn viên trẻ mơ ước, mong muốn được đóng Táo, tại sao tôi đi ra? Vì thế, kịch bản hay thì tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia Táo”.

Ngọc Mai