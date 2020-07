Tài tử đình đám Nhật Bản treo cổ tự tử ở nhà riêng chưa rõ nguyên nhân, toàn châu Á sốc nặng

Hàng loạt các trang truyền thông hàng đầu Nhật Bản đưa tin, thi thể của mỹ nam đình đám xứ sở mặt trời mọc Haruma Miura vừa được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng treo cổ. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng Haruma đã không qua khỏi. Những tình tiết xung quanh vụ việc đang được liên tục cập nhật.

Địa chỉ căn nhà của Haruma là tại Minato-ku, Tokyo. Cảnh sát đã xác nhận nam diễn viên đã qua đời, hưởng dương 30 tuổi. Theo nguồn tin, Haruma đã vắng mặt trong 1 buổi họp vì công việc vào ngày hôm nay mà không có lý do. Các nhân viên đã tìm tới tận nhà của Haruma và phát hiện Haruma trong tình trạng treo cổ tự vẫn. Thông tin trên đã gây sốc lớn cho người hâm mộ, không ai biết lý do vì sao Haruma lại có quyết định đường đột đến như vậy.

Haruma Miura sinh năm 1990, năm nay 30 tuổi, tên tuổi của anh chàng được biết đến thông qua loạt tác phẩm như "Love in the Sky", "Gokudo Fresh Master 3", "Blood Friday", "Attack on Titan", "Sunny" (bản Nhật),... Haruma cũng là nam diễn viên nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ và thường xuyên góp mặt trong các BXH nam thần. Thậm chí cách đây chỉ ít ngày, Haruma còn đăng dòng trạng thái trên Weibo thông báo với các fan bộ phim mới của anh mang tên "Sự bắt đầu của tình yêu" sẽ lên sóng vào thời gian tới.

Nguồn: Sina

Theo Báo dân sinh