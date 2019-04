Suboi và đạo diễn Việt kiều hủy hôn sau 9 năm yêu?

Vốn là người kín tiếng, Suboi hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội, với báo chí. Vào cuối năm 2017, lần đầu nói về thông tin đính hôn với đạo diễn Bảo Nguyên, cô chỉ viết ngắn gọn: "Tôi đã đặt chiếc nhẫn vào nơi đó".

Thời gian qua, khán giả lại phát hiện nữ rapper thường xuyên không đeo nhẫn đính hôn khi đi chơi với bạn bè, trên sân khấu. Điều này khác hẳn với trước đây, ngay cả khi chụp ảnh cho tạp chí, dự sự kiện, cô luôn không quên đeo vật chứng tình yêu.

Suboi thường xuất hiện với hình ảnh không đeo nhẫn đính hôn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Bảo Nguyên cũng đã thay đổi trạng thái quan hệ thành "Độc thân" trên trang Facebook. Từ những biểu hiện trên, cư dân mạng cho rằng Suboi và bạn trai Việt kiều đã chia tay sau 9 năm hẹn hò.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện của Suboi cho biết không bình luận trước những nghi vấn của khán giả. Phía nữ ca sĩ chỉ có thể chia sẻ thông tin về công việc, âm nhạc, chuyện riêng tư thì không lên tiếng.

Suboi và đạo diễn Việt kiều Bảo Nguyễn gặp nhau lần đầu vào năm 2010, thời điểm anh làm đạo diễn MV của nữ ca sĩ. Năm 2016, Suboi thừa nhận được bạn trai hỗ trợ để có được hợp đồng quảng cáo giá trị với những thương hiệu quốc tế. Cô từng nói: "Đúng là anh Bảo Nguyễn có những mối quan hệ quốc tế rộng rãi, nhưng tôi không ỷ lại vào đó để giúp ích cho công việc của mình". Bảo Nguyên cầu hôn Suboi vào cuối năm 2017.

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, sinh năm 1990 và là rapper được yêu thích. Cô từng gây chú ý với truyền thông quốc tế khi thể hiện màn đọc rap trong buổi gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2016.

Suboi và bạn trai trong sự kiện gặp gỡ cựu Tổng thống Barack Obama ở TP.HCM.

Đạo diễn Bảo Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Anh tốt nghiệp trường Đại học New York và có tấm bằng nghệ thuật trường The School of Visual Arts. Tác phẩm của anh được đánh giá mang tính nguồn cội, tư liệu. Anh từng là đạo diễn hình ảnh phim Saigon Yo!, Where Heaven Meets Hell, Live from New York.

Theo Tri Thức Trực Tuyến