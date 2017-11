So Ji Sub bịt mặt kín mít khi đến Việt Nam

Nhận lời mời của Diệp Lâm Anh, nam diễn viên So Ji Sub đã có mặt tại Việt Nam để tham gia sự kiện khai trương cửa hàng trà sữa của cô tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 22/11.

Anh xuất hiện chớp nhoáng và đi cổng thường tại sân bay, mọi công tác an ninh đều được đảm bảo chặt chẽ.

So Ji Sub diện trang phục phom rộng, đội mũ và bịt khẩu trang kín mít, anh lộ thân hình to lớn kể từ sau khi đóng xong phim 'Đảo địa ngục'.