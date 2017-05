Sau tranh cãi, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes

Tại Cannes năm nay, Lý Nhã Kỳ bỏ ra hơn 1 triệu Euro với mục đích quảng bá du lịch Việt Nam. Nhưng cô đã tạo ra khá nhiều ồn ào khi treo pano quảng bá Việt Nam cùng hình ảnh chân dung mình cùng dòng chữ "The new voice of Vietnam" (Tiếng nói của Việt Nam).