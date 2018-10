Sau khi bị kết tội trốn thuế, Phạm Băng Băng đang chịu đòn giáng kinh tế lớn đến nhường nào?

Như báo chí đưa tin rầm rộ suốt mấy ngày nay, vụ án trốn thuế của Phạm Băng Băng đã gần đi đến hồi kết. Cục Thuế đã xác minh hành vi trốn thuế của nữ diễn viên và đưa ra quyết định xử lý thuế vụ và xử phạt hành chính với số tiền lên tới gần 900 triệu NDT (tương đương với 3100 tỷ VNĐ). Không thể không nói, đây là một con số khổng lồ mà nhiều người làm cả đời cũng không kiếm được, nhưng so với những "thiệt hại" mà Phạm Băng Băng phải chịu, thì chỉ sợ đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" mà thôi.

Sự nghiệp của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng rất nặng nề sau scandal

Trước khi scandal tai tiếng này xảy ra, Phạm Băng Băng có thể nói là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Cbiz, gương mặt đại diện hàng đầu của các nhãn hiệu xa xỉ, từng được mệnh danh là "Cô gái Louis Vuitton hoàn hảo nhất" và có giá trị thương mại cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, những danh hiệu mỹ miều như "con cưng của các nhãn hàng", "Nhân vật thời trang nổi tiếng" dường như lại trở thành "bùa đòi mạng" đối với Phạm Băng Băng sau vụ tai tiếng này.

Trong hợp đồng đại diện giữa minh tinh và các nhãn hàng luôn luôn có một điều khoản: "Trong thời gian đại diện không được có những tin tức tiêu cực". Nếu trái với điều khoản này, các nhãn hiệu không chỉ vô điều kiện chấm dứt hợp đồng mà còn có thể yêu cầu minh tinh bồi thường tổn thất.

Trong gần 2 năm, Phạm Băng Băng đã trở thành gương mặt đại diện cho hơn 122 nhãn hàng với tổng giá trị lên tới hơn 20 tỷ NDT (gần 70 nghìn tỷ VNĐ). Nếu các nhãn hiệu trên đều dừng hợp đồng quảng cáo của Phạm Băng Băng và yêu cầu cô bồi thường thì đây sẽ là một tổn thất khổng lồ đối với Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng là gương mặt đại diện của rất nhiều nhãn hàng xa xỉ, tuy nhiên, giờ đây, điều này lại trở thành gánh nặng không nhỏ cho cô.

Ngoài ra, các bộ phim lớn do cô tham gia gần đây cũng lần lượt gặp nhiều trở ngại: "Tước tích 2" bị dời lịch chiếu, "Đại oanh tạc" kéo dài thời hạn, "355" có tin đồn mất vai, "Ba Thanh Truyện" bị nhà đài từ chối,…

Không chỉ thế, tổng tài sản của Nữ hoàng thị phi cũng bị "co lại" đáng kể do giá cổ phiếu sụt giảm sau scandal. Tính đến ngày 28/9, cổ phiếu của công ty Điện Ảnh Đường Đức trị giá 8.45 tệ/cổ phiếu, tức là đã giảm xuống khoảng 80% so với thời kỳ "đỉnh cao". Điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu trong tay Phạm Băng Băng cũng bị sút giá 80%. Chưa kể, những công ty do cô làm cổ đông cũng bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ tai tiếng này.

Tài sản của Phạm Băng Băng bị thu nhỏ không ít do cổ phiếu sụt giảm giá trị

Có một thứ vô giá, không mua nổi bằng tiền mà Phạm Băng Băng đã mất đi, đó là "Danh tiếng". Sau scandal, giá trị thương mại của Phạm Băng Băng bị giảm sút nặng nề và chắc chắn, cô sẽ gắn liền với danh tiếng "Nữ hoàng trốn thuế" trong khoảng thời gian không ngắn. Liệu với tiếng xấu như thế, Phạm Băng Băng có thể tiếp tục đứng vững trong Cbiz được hay không? Trước kia, Lưu Hiểu Khánh đã phải chật vật bắt đầu lại từ đầu, đóng những vai phụ để dần lấy lại được vị trí ngày nay sau scandal trốn thế. Thế nhưng, liệu Phạm Băng Băng có thể "viết lại lịch sử" của đàn chị hay không, khi mà diễn xuất của cô chưa bao giờ được công nhận?

Phạm Băng Băng có thể vượt qua được khó khăn như Lưu Hiểu Khánh hay không?

Còn một vấn đề cũng "nhức nhối" không kém đó là nữ hoàng họ Phạm đã thực sự "an toàn" sau scandal hay chưa? Mặc dù Cục Thuế đã đưa ra thông báo, nữ diễn viên chỉ cần nộp thuế, xử phạt hành chính và không cấu thành tội phạm nhưng nếu cô không thể hoàn thành khoản tiền này đúng thời hạn thì vẫn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, các luật sư Trung Quốc cho biết, nếu trong quá trình điều tra đối với Mục Hiểu Quang (người đại diện của Phạm Băng Băng) tìm được chứng cứ chứng minh nàng "Võ Mị Nương" đã sai khiến Mục Hiểu Quang tiêu hủy chứng cứ thì hai người là đồng phạm, trong đó Phạm Băng Băng là chủ mưu, phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.

Quản lý của Phạm Băng Băng vẫn đang bị tiếp tục điều tra

Cô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tìm ra bằng chứng cho thấy có liên quan trọng vụ tiêu hủy tài liệu

Tóm lại, sự vụ này quả thực là một đòn mạnh giáng xuống sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Liệu "Nữ hoàng thị phi" có thể tiếp tục giữ vững phong độ, "càng scandal càng nổi" như trước đây được hay không?

