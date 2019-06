Sao nữ Thái Lan qua đời ở tuổi 29 sau khi đột ngột bị trào máu miệng

Ngày 14/6 (giờ địa phương), nhiều tờ báo Thái Lan đồng loạt đưa tin về cái chết của ca sĩ, diễn viên Butsaran. Bangkok Post thông báo vào lúc 2h sáng cùng ngày, Butsaran Thongchew qua đời do bị phù não, hôn mê sâu.

Bác sĩ Prasit Wattanapa, trưởng khoa Y của bệnh viện Siriraj (Thái Lan) cho biết nữ diễn viên nhập viện vào tối 13/6 trong tình trạng nguy kịch, trào máu miệng, tim ngừng đập. Sau khi điều trị, máu của Butsaran ngừng chảy nhưng não bị phù. Các bác sĩ tại bệnh viện đã tìm mọi cách để cứu chữa nhưng cô không qua khỏi. Bệnh viện sẽ tổ chức một buổi họp báo để thông tin về cái chết của nghệ sĩ 29 tuổi.

Nữ diễn viên, ca sĩ Butsaran Thongchew.

Trước đó, khi Butsaran Thongchew đang ăn tối với gia đình, cô đột nhiên bị trào máu miệng, máu mũi, sau đó bất tỉnh. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện Siriraj đã có một cuộc họp khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Tuy nhiên, theo người đứng đầu bệnh viện, tình trạng xuất huyết của nữ diễn viên rất hiếm gặp.

Gia đình của nữ ca sĩ vô cùng đau đớn khi nghe tin dữ từ các bác sĩ. Mẹ của Butsaran Thongchew chia sẻ sức khỏe của cô rất tốt, không có dấu hiệu bệnh tật. Gần đây, nữ diễn viên đang tham gia một bộ phim mới.

“Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết. Butsaran không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Con tôi cũng không bị tai nạn nào trước đó”, ông Wiroj Thongchew, bố của nghệ sĩ cho biết.

Butsaran Thongchew nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Asia News Network.

Để tưởng nhớ Butsaran Thongchew, chị gái Pimrada Thongchew đã đăng tải một clip hình ảnh của Butsaran và bài hát You Are My Sunshine do cháu gái của cô hát.

Butsaran Thongchew sinh năm 1990 được biết đến với cái tên Numtarn. Cô tốt nghiệp khoa Âm nhạc trường Đại học Mahidol (Thái Lan). Cô từng là người mẫu, ca sĩ trước khi tham gia diễn xuất. Cô gây chú ý nhờ một số bộ phim như Tử thần ngọt ngào, Nàng dâu hoàng gia, Dao Kiang Duen...

