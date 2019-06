Rộ tin đồn Hà Hồ và Kim Lý chuẩn bị làm đám cưới

Ngày 27/6, Hà Hồ chia sẻ trên trang cá nhân: "Hai năm tìm được người bạn tốt đủ để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé. Mình vốn thật sự chẳng tuyên bố cũng không che giấu. Sống thật có tí vất vả với sự đồn đoán nhưng đi ngủ ngon vì chẳng phải nghĩ chiêu giấu giếm".

Đây là chia sẻ đánh dấu hai năm Kim Lý và Hà Hồ quen nhau sau khi cả 2 đã tốn không ít giấy mực của truyền thông khi song hành cùng nhau trong rất nhiều sự kiện và cả công việc chung.

Bình luận của Trang Khàn khiến nhiều người tin rằng cặp đôi sẽ làm đám cưới cuối năm nay.

Dưới chia sẻ này, khán giả, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi khi đã có được 2 năm bên nhau nhiều hạnh phúc, và cũng đã đến lúc cả 2 thành vợ chồng khi cũng đã thành đạt cả vể danh tiếng và sự nghiệp.

Trong phần bình luận, cựu người mẫu Trang Khàn viết: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai).

Chia sẻ của Trang Khàn khiến rất nhiều người tò mò và bàn tán về đám cưới của Hà Hồ và Kim Lý đã được chuẩn bị và thông tin đến những người bạn thân thiết. Khi được hỏi lại thông tin này, Trang Khàn đáp: "Im không chị bị chửi".

Xác nhận với VietNamNet, nguồn tin thân cận của Hà Hồ cho biết cả 2 hiện chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, nên tin đồn về chuyện cặp đôi này nên duyên vào tháng 12 là không chính xác.

Theo VietNamNet