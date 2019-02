Rất hiếm khi khoe vợ và con gái, đây là lý do khoe của Bi Rain

Ngày 20/2, trong buổi họp báo bộ phim sắp ra mắt, Bi Rain đã tiết lộ lý do anh và Kim Tae Hee ít khi nói về cuộc sống riêng tư và con gái.

"Tôi nghĩ mình khác biệt sau khi có gia đình. Từ khi trở thành một người cha, tôi bắt đầu có những quy tắc. Trước đây, tôi có thể nói chuyện vui vẻ về cuộc sống gia đình. Nhưng thế giới bây giờ rất đáng sợ. Tôi cảm thấy chuyện tiết lộ về con gái có thể là con dao hai lưỡi", tài tử Ngôi nhà hạnh phúc chia sẻ.

"Trong tương lai, tôi dự định sẽ giữ khoảng cách giữa công việc và gia đình. Bởi vì tôi không muốn gia đình mình bị tổn thương. Việc đã có gia đình cũng không ảnh hưởng đến những dự án mà tôi lựa chọn, nhưng tôi không muốn quá cởi mở về cuộc sống gia đình. Tôi sẽ cẩn thận", anh nói thêm.

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee ít khi thể hiện tình cảm nhưng có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Bi Rain cho biết anh cảm thấy tội lỗi với người mẹ đã qua đời của mình sau vụ việc một gia đình lên tiếng tố cáo mẹ anh vay tiền 30 năm không trả. Anh nói: "Có thể có nhiều người hiểu lầm. Tôi là người nổi tiếng và mọi người có thể đùa giỡn với tôi, có thể tẩy chay hoặc bỏ mặc tôi nhưng mọi người không thể đụng chạm đến gia đình tôi".

Bi Rain trở lại màn ảnh với vai chính trong bộ phim kể về một tay đua xe đạp nổi tiếng của Hàn Quốc. Phim sẽ chính thức ra mắt vào ngày 27/2.

Trước đó, hôm 16/2, khi làm khách mời trong show Ask Us Everything của đài JTBC, Bi Rain cũng liên tục bị đặt câu hỏi về chuyện riêng tư của anh và Kim Tae Hee.

Bi Rain âm thầm bảo vệ gia đình bằng cách hạn chế nhắc đến vợ và con gái.

Tài tử thừa nhận anh không muốn nhắc nhiều tới Kim Tae Hee sau khi yêu và cưới cô. Anh nói: “Tôi không bao giờ nói không đề cập đến Kim Tae Hee. Nhưng rõ ràng là dù tôi có cẩn trọng đến đâu khi nói về cô ấy, mọi thứ vẫn trở nên phức tạp khiến gia đình không thoải mái".

"Tôi muốn tách bạch giữa chuyện gia đình và công việc. Vì thế, tôi càng cần cẩn thận hơn nữa. Quan trọng là dù tôi có hành xử thế nào, tôi vẫn yêu vợ tôi và tôn trọng cô ấy vô điều kiện”, anh khẳng định.

Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới giản dị vào tháng 1/2017. Đến tháng 10/2017, Kim Tae Hee sinh công chúa nhỏ. Bi Rain dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc vợ và con gái sau sinh, giúp Kim Tae Hee nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến