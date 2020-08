Quốc Tuấn, Vân Hugo “hái trái ngọt” sau thời gian dài chữa bệnh cho con

Diễn viên, đạo diễn Quốc Tuấn: "Khi mình làm những điều tử tế trong cuộc sống, điều mình nhận lại vô cùng hạnh phúc"

Sau chặng đường 16 năm vượt qua bao khó khăn vất vả, đồng hành chữa bệnh cho con trai, giờ đây diễn viên Quốc Tuấn đã có thể phần nào yên tâm về con.

Quốc Tuấn đã có thể phần nào an tâm hơn về con.

Có nhiều tổ chức đưa ra lời mời Bôm - con trai Quốc Tuấn biểu diễn piano nhưng anh đều từ chối vì không muốn cho con lên sân khấu quá nhiều, quá vội.



Nam diễn viên muốn con thấm nhuần được rằng, con đường nghệ thuật, âm nhạc rất dài, đòi hỏi quá trình khổ luyện miệt mài.

Nụ cười của cha và con. Có thể nói, cha Quốc Tuấn chính là người thầy lớn nhất trong cuộc đời Bôm.

Mới đây, nam diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ: "Không biết đến lúc ra trường "ông ấy" có làm nên cơm cháo gì không nhưng con cực kì đam mê và thực sự có năng khiếu âm nhạc. Đó là điều tôi mừng nhất".

Quá trình học tập của Bôm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Ở trường, các thầy cô đều đánh giá Bôm rất tốt. Dù ngón tay Bôm có phần hơi cứng, nhưng tiếng đàn rất hay. Bôm thường xuyên nằm trong top 3 của lớp.

Quốc Tuấn kiên trì đồng hành cùng con.

Con vừa kết thúc năm thứ 3 Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quãng đường trước mắt vẫn còn 4 năm nữa để Bôm tốt nghiệp Trung cấp 7, rồi thêm 4 năm Đại học nữa, vẫn còn đó rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng giờ đây trái tim người cha đã được sưởi ấm, tiếp thêm niềm tin và vui tươi hơn.

Bôm vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người).

Nhưng với tình yêu con vô bờ bến của một người cha, Quốc Tuấn luôn tin rằng, bé Bôm là người bình thường và anh bắt đầu hành trình chữa bệnh cùng con.

Quốc Tuấn đã hi sinh thời gian dành cho nghệ thuật, cho những vai diễn trên màn ảnh nhỏ để dành toàn bộ thời gian và tâm trí lo chữa bệnh cho con.

Vượt qua hàng chục cuộc phẫu thuật khó khăn, đau đớn, Bôm luôn lạc quan, kiên cường và bước đầu sức khoẻ có sự tiến triển tích cực. Song song với hành trình chữa bệnh, cậu bé có đam mê lớn với âm nhạc.

Bôm đệm đàn cho Sơn Tùng M-TP hát.

Còn nhớ, vào tháng 2/2018, toàn bộ sân khấu của một lễ trao giải đã như vỡ òa với tiết mục của bé Bôm và Sơn Tùng M-TP. Hình ảnh bé Bôm đệm đàn cho Sơn Tùng M-TP hát lấy nhiều nước mắt khán giả.

Tài năng và nỗ lực phi thường của cậu bé đã lay động được rất nhiều trái tim những người chứng kiến khoảnh khắc xúc động đó.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, Quốc Tuấn chiêm nghiệm: "Khi mình làm những điều tử tế trong cuộc sống, điều mình nhận lại vô cùng hạnh phúc". Và giờ đây, khán giả mong sớm có thể gặp lại Quốc Tuấn trên màn ảnh nhỏ, sau một thời gian dài hết lòng tận tuỵ vì con.

Vân Hugo: "Tôi cảm thấy đến lúc mình được ông trời bù đắp"

Vân Hugo lập gia đình lần đầu vào năm 2008 và có con ngay sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô chỉ kéo dài được 4 năm thì tan vỡ. Cô chấp nhận cuộc sống của "bà mẹ đơn thân" để chăm sóc và nuôi nấng con trai Tường Minh (bé Bin).

Trớ trêu thay, con của Vân Hugo lại bị sang chấn tâm lý. Tự cô đã tham gia nhiều khoá học, đưa con đi chữa trị và biến mình thành liều thuốc quý giá nhất cho con.

Vân Hugo luôn tranh thủ tối đa mọi thời gian bên con và dìu dắt con vượt qua khó khăn.

Cô từng tâm sự, rất hối hận khi để đứa trẻ hơn 1 tuổi đã phải chứng kiến cảnh xô xát giữa bố mẹ. Và những điều ấy đã để lại hậu quả mà chính cô không ngờ đến.

Vì lẽ đó mà cô luôn tranh thủ tối đa mọi thời gian bên con và dìu dắt con vượt qua khó khăn.

Trong một bức thư gửi cho con trai, Vân Hugo viết: "Con hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu.

Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ…

Còn vô vàn những đức hạnh mà mẹ muốn con tự nghiệm lấy trong đời sống của chính mình. Mẹ muốn con, đứa con rất mực thương yêu của mẹ, phải trở thành suối nguồn tình thương chảy vào sa mạc cuộc đời đang nóng bỏng bởi hận thù và tội lỗi…".

Vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn đó, hiện tại cuộc sống của hai mẹ con Thanh Vân Hugo là những tháng ngày bình yên, tươi đẹp. Vân Hugo tâm sự cùng con: "I love my man. So happy and grateful to be with them" (Tạm dịch: "Tôi yêu người đàn ông của tôi. Thật hạnh phúc và vui mừng khi được ở bên họ").

Vân Hugo bất ngờ khi con trai nói, muốn lấy một người vợ như mẹ. Vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn trong quá khứ, hiện giờ cuộc sống của hai mẹ con Thanh Vân Hugo là những tháng ngày bình yên, tươi đẹp.

Những người bạn thân thiết bày tỏ sự vui mừng khi Vân Hugo có một "bờ vai nhỏ" ở bên cạnh, là nguồn động viên tinh thần bất tận cho cô.

Sự trưởng thành và ấm áp của bé Bin giúp Vân Hugo ngày càng lạc quan.

Bé Bin - Tường Minh nay đã lớn phổng phao hơn xưa. Vân Hugo có cách trò chuyện tích cực cùng con mỗi ngày, hướng con phát triển tự nhiên bằng chính năng lực chứ không áp đặt.

"Càng ngày tôi càng thấy con đáng yêu hơn và ngày nào tôi cũng nói "mẹ yêu con". Cho dù bạn ấy có kết quả học tập như thế nào, tôi cũng động viên khen con cố gắng để con cảm thấy mẹ luôn luôn yêu và chấp nhận con người thật của bạn ấy.

Giờ đây, tôi bằng lòng với những gì mình có, cảm thấy an nhiên bởi những điều mà cuộc sống đã ban cho mình", cô tâm sự cùng PV Dân trí.

"Bin từng có một câu hỏi khiến tôi không bao giờ quên, đó là: "Mẹ có biết ở trong bụng mẹ con nghe thấy gì không".

Tôi thấy rất lạ vì có lẽ chưa bao giờ có một bạn nhỏ nào hỏi mẹ kiểu như vậy. Vân nói rằng: "Con nghe thấy gì con kể lại cho mẹ nghe". Bin liền thủ thỉ: "Con nghe thấy tim mẹ đập và lúc ấy con thấy rất ấm áp".

Bất chợt, tôi cảm nhận được rằng, con trai mình có một trái tim cực kì dễ rung cảm và đồng điệu với mẹ, Vân cũng là một người rất nhạy cảm, dễ xúc động", Vân Hugo chia sẻ.

Sự trưởng thành và ấm áp của bé Bin giúp Vân Hugo ngày càng lạc quan và tươi trẻ hơn. "Tôi cảm thấy đến lúc mình được ông trời bù đắp cho một cuộc sống xứng đáng", Vân Hugo chia sẻ.

Theo Dân trí