Phương Thanh không muốn lôi kéo đồng nghiệp vào chuyện lùm xùm như Mr. Đàm

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi hàng loạt đồng nghiệp như Cẩm Vân, Ngọc Sơn, Hồng Nhung, Quang Linh, Cẩm Ly, Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà... cẩn thận khi làm việc với đơn vị tổ chức gameshow Tôi có thể vì coi chừng bị "lật mặt". Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trong 20 năm đi hát, anh đã 15 năm chạm trán thị phi và scandal nên không thiếu kinh nghiệm để đối phó. Theo Mr. Đàm, đơn vị tổ chức có sự hiểu sai vấn đề giữa hai bên, hoặc đang cố ý chơi chiêu để lôi kéo sự chú ý của người xem.

Nam ca sĩ nói khá nặng nề: "Không biết sau khi mượn tên tuổi của tôi để PR chùa thì mấy người kiếm chác được bao nhiêu tiền, nhưng với cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp và chơi không đẹp với nghệ sĩ chắc sẽ sớm gặp quả báo".

"Ông hoàng nhạc Việt" cho biết, đơn vị tổ chức chưa ký hợp đồng với anh đã vội vàng công bố, đưa thông tin ra dư luận chỉ dựa vào vài tin nhắn không rõ người nhận hay người gửi. Chưa kể, hợp đồng luôn có nguyên tắc bảo mật, chứ không phải khi cần PR thì sẵn sàng tung hê. Giọng caTình ơi xin ngủ yên khuyên các nhãn hàng cũng đừng nên hợp tác với một chương trình nhiều lùm xùm như thế này. "Chưa biết hay hoặc dở, trước mắt đã thấy dơ".

Mr. Đàm cũng giải thích thêm, ban tổ chức đã tung ra tin nhắn không phải là cuộc trao đổi giữa họ với người đại diện của anh là bà Lương Minh Hồng.

Nam ca sĩ chốt lại: "Scandal càng giúp ngôi vị ông hoàng thị phi thêm vững vàng, nhưng đã chơi thì phải đáng mặt, dựng trò vu khống tôi. Chuyển sang nói chuyện bằng văn bản pháp luật, có rõ ràng tên người gửi và người nhận nhé. Tôi cũng tuyên bố luôn, đừng bao giờ mời Đàm Vĩnh Hưng và những người anh em trong nghề của tôi tham gia các chương trình của mấy người nhé".

Tối 2/5, trong một cuộc gặp gỡ báo chí, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu thẳng thắn đối diện với lùm xùm này. Anh chia sẻ, nếu ban tổ chức nói đúng thì anh đã im lặng chứ không lên tiếng. Cuộc đời anh rất ghét câu "có người này thì không có người kia". Anh sẵn sàng hợp tác với Phương Thanh khi cần thiết. Tuy nhiên, anh không nói gì thêm về mâu thuẫn giữa hai người.

Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng.

Về phía Phương Thanh, chị viết trên trang cá nhân: "Bản lĩnh của một con người rất quan trọng, bản lĩnh một ngôi sao - người công chúng còn quan trọng hơn. Chanh bao giờ cũng tự giải quyết, không bao giờ muốn lôi kéo đồng nghiệp và mọi người vào những câu chuyện riêng tư của chính mình. Đó là một việc làm tối kỵ, sẽ gây khó xử cho đồng nghiệp và những người yêu mến mình. Bởi chương trình nào cũng vậy, không chỉ có hai người hiềm khích với nhau mà còn bao nhiêu đồng nghiệp. Họ có tên tuổi và cuộc sống riêng biệt. Nếu họ vì bênh ta hay không bênh ta, cũng phải rơi vào thế không hay".

Phương Thanh nhắn nhủ mọi người, hãy để chính chị giải quyết những khúc mắc của riêng mình, không cần bênh vực chị. "Đôi khi phải chấp nhận thua tất cả, để thắng chính bản thân mình trước đã. Thư thả Chanh sẽ giải quyết mọi việc, sẽ qua nhanh thôi".

Trước đó, một vài trang mạng đăng tải bài viết cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chèn ép Phương Thanh. Bài viết khẳng định chắc nịch rằng Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: "Có Phương Thanh thì không có Đàm".

Ngày 30/4, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, ban tổ chức đang sử dụng tên anh để tạo chú ý cho chương trình. Anh nói anh được ban tổ chức thông báo là người họ nghĩ đến đầu tiên khi thực hiện chương trình. Mọi thỏa thuận đã xong hết, anh chờ mãi không thấy hợp đồng gửi đến nên người đại diện đã gửi mail nhắc. Sau đó, ban tổ chức lại cho một êkíp khác sang thương lượng lại từ đầu rồi im lặng tiếp. Vì vậy, công ty của Mr. Đàm đã thông báo không nhận lời tham gia gameshow này, còn tiếp đó họ mời ai là chuyện của họ.

Khi đọc được thông tin này, ban tổ chức đã liên hệ nhiều lần nhưng Đàm Vĩnh Hưng không nghe máy. Họ giải thích từ đầu, họ rất mong muốn Mr. Đàm ngồi ghế nóng I can do that - Tôi có thể, nên đã sắp lịch quay toàn bộ chương trình phù hợp với yêu cầu của nam ca sĩ. Họ đã thống nhất hợp đồng, nhưng thời điểm đó Đàm Vĩnh Hưng đi lưu diễn nước ngoài nên họ phải đợi anh về ký.

Song song đó, ban tổ chức cũng mời Phương Thanh ngồi "ghế nóng" cùng Đàm Vĩnh Hưng. Phương Thanh đã vui vẻ nhận lời và nói: "Mọi chuyện cá nhân sẽ để sau hậu trường, còn lại không ảnh hưởng đến chương trình".

Khi Đàm Vĩnh Hưng về nước, anh đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có hai điều kiện. Một là chỉ ngồi cùng Phương Thanh 1-2 số, còn nếu ngồi xuyên suốt gameshow thì Đàm xin rút. Hai là ban giám khảo ngồi cùng Đàm Vĩnh Hưng phải được sự chấp thuận của anh. Theo ban tổ chức, điều này đi ngược với tiêu chí của chương trình, bởi Mr. Đàm chỉ là một thành viên được ban tổ chức mời làm giám khảo. Ban tổ chức đã cố gắng đàm phán với Đàm Vĩnh Hưng, nhưng hai bên không thống nhất được quan điểm nên đã dừng hợp tác trước ngày họp báo 5/4.

Theo Ngôi sao