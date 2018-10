Phương Oanh không thở nổi vì bị bạn diễn đánh thật

Ở tập 22, My Sói (Thu Quỳnh) cho người đến chỗ làm của Quỳnh (Phương Oanh), dàn cảnh đánh ghen rồi ghi hình lại và tung lên mạng hòng làm nhục kẻ thù. Trong phân đoạn này, nữ chính bị một người phụ nữ to béo và 2 người đàn ông lực lưỡng đánh tới tấp.

Với Phương Oanh, đây là một trong những phân đoạn khiến cô mệt mỏi nhất. Nữ diễn viên còn nhớ cảnh Quỳnh bị đánh ghen thực hiện vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2018 - khi Hà Nội bước vào trận nắng nóng lịch sử, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C. Không khí oi bức, nắng nóng hầm hập của cuối buổi chiều khiến cô và đoàn làm phim đều thấy uể oải, mệt mỏi.

Cuộc đối đầu của Quỳnh Búp Bê (Phương Oanh, trái) và My Sói (Thu Quỳnh) trong tập 22.

Người đẹp cho biết cảnh Quỳnh Búp Bê bị đánh ghen phải thực hiện 3-4 lần mới thành công. Những cú đánh trời giáng của bạn diễn khiến cô bị sốc. "Cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua tình cảnh bị đánh như thế. Nếu như ở những cảnh Quỳnh Búp Bê bị tra tấn ở phần 1, các bạn diễn đều là diễn viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng chú ý từng động tác để tôi không bị đau thì lần này, mọi người không kiểm soát được lực ở tay của mình. Mỗi người một phía cứ thế cấu xé tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị phanh thây, giật tóc móc mắt thật vậy. Đó chính là ngày tôi cảm thấy khủng khiếp nhất trong quá trình làm phim", Phương Oanh chia sẻ với Ngoisao.net.

Trong cảnh này, các bạn diễn của Phương Oanh đánh thật hoàn toàn thay vì dùng hình thể, kỹ thuật diễn. Một nữ diễn viên to béo cùng hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người giằng một phía khiến cơ thể Phương Oanh bầm dập, tóc tai rũ rượi như bị đánh ghen thật. Sức lực sau nhiều tháng quay phim đã bị hút cạn cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt và việc bị đánh khiến Phương Oanh hoàn toàn kiệt sức sau cảnh này. Cô choáng váng, tối tăm mặt mũi, khó thở, thở gấp thành từng cơn rồi ngã vật ra. Cảm giác sốc, mệt mỏi, đau đớn khiến Phương Oanh khóc tức tưởi, không thể ngừng được. Thấy Phương Oanh như vậy, đạo diễn Mai Hồng Phong vội vàng chạy ra xin lỗi. Anh cùng quay phim và nhiều người trong đoàn làm phim ra sức động viên cô. "Tôi khóc cho nhân vật và khóc cho mình vì quá tủi thân", cô nhớ lại.

Trước đó, Phương Oanh đã chịu nhiều vất vả, đau đớn đến mức phải uống thuốc giảm đau liên tục khi thực hiện những cảnh Quỳnh Búp Bê bị tra tấn tại Thiên Thai. Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, anh đã nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến sự đau đớn, hy sinh của Phương Oanh tại trường quay.

Phương Oanh sốc và đau đớn vì bị bạn diễn đánh thật ở trường quay.

Tập 21 và 22 Quỳnh búp bê vừa lên sóng chủ yếu xoay quanh việc Quỳnh (Phương Oanh) bị My Sói (Thu Quỳnh) trả thù. Sau khi những bức ảnh quảng cáo của Quỳnh được đăng tải lên mạng, quá khứ từng là cave được cô cố gắng chôn vùi bị lật lại. Nhiều khách làng chơi nhận ra cô, liên tục gọi điện đến làm phiền bằng những lời khiếm nhã. My Sói nhờ vậy cũng lần ra được tung tích của Quỳnh.

Đối với My Sói, Quỳnh là kẻ thù không đội trời chung. Cô ta chỉ thấy sung sướng khi chứng kiến Quỳnh đau khổ. Để phá hoại cuộc sống của Quỳnh, My Sói dùng mọi thủ đoạn, từ thuê xã hội đen theo dõi, đe doạ rồi tìm đến cửa hàng thời trang để mạt sát Quỳnh. Cô thậm chí còn treo thưởng lớn cho những kẻ dám cưỡng hiếp và rạch mặt Quỳnh.

Diễn biến quan trọng khác trong hai tập vừa phát sóng liên quan đến Đào (Quỳnh Kool). Qua sự giới thiệu của bạn bè, Đào đã tìm gặp My Sói để xin việc tại quán bar, vốn là tụ điểm mại dâm cao cấp trá hình. Mặt khác, em gái của Lan Cave ngày càng lún sâu vào mối quan hệ với Kiên (Mạnh Quân) mà không hề hay biết anh ta bị nghiện hút và là bạn trai của My Sói. Nhiều khán giả dự đoán Đào sẽ bước vào vết xe đổ của chị gái và chịu nhiều đau khổ vì My Sói. Về phần Lan Cave (Thanh Hương), cô phát điên vì bị mẹ nhốt trong nhà, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài sau tai nạn giao thông.

Theo Ngôi sao