Phi Thanh Vân sợ chồng trẻ Bảo Duy bắt mất con trai

Vụ ly hôn của Phi Thanh Vân và chồng trẻ Bảo Duy càng thêm ồn ào khi cả hai liên tiếp tố cáo nhau trên mạng xã hội. Bảo Duy cho rằng, vợ cũ 'trở mặt' vì nói anh là kẻ chơi bời, nghiện ngập. Anh công khai tin nhắn trao đổi giữa hai người, trong đó có việc chính Phi Thanh Vân bỏ thuốc lắc vào ly và ép chồng uống.

Bảo Duy cảm thấy hèn khi nói xấu vợ nhưng anh không thể im lặng để gánh chịu mọi lời chỉ trích từ phía công chúng. Anh tức giận viết: "Tôi còn cuộc sống để lo cho các con và mẹ già của tôi nữa nhưng cô ta cố tình triệt để tôi khỏi ngốc đầu lên. Ai cũng nghĩ tôi luôn sống trong sự bao bọc của cô ấy, có ai biết rằng tôi như một con rối. Đơn giản tôi chấp nhận chỉ vì yêu, để cô ấy được vui và thương con. Đến thời điểm này cô ta luôn tỏ vẻ ra là một người cao thượng và học thức. Đưa hết những đoạn tin nhắn của tôi lên mà đâu ai biết trước đó cô ta có những hành động như thế nào? Tôi không khôn lanh và quỷ quyệt như cô cố tình gài tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn yên bình để chăm lo mẹ và các con của tôi, hãy dừng lại khi các bằng chứng sự thật của con người cô được phơi bày".

Bảo Duy tung tin nhắn, tố Phi Thanh Vân là người bỏ thuốc lắc vào ly và ép anh uống.

Phản ứng lại hành động của chồng trẻ, Phi Thanh Vân không ngần ngại nói: "Sao lại có một người đàn ông như vậy! Người mà tôi từng yêu và gọi là chồng đây sao? Anh chửi tôi còn tệ hơn một con thú! Khóc nghẹn tim tôi anh biết không! Sợ nhất cảnh nuôi ông tay áo, nuôi kẻ phản mình".

Tối 8/2, khi livestream trò chuyện với khán giả trên trang cá nhân, diễn viên Cô gái xấu xí kể rằng, cô không cấm chồng gặp con trai Tấn Đức. Tuy nhiên, qua những trao đổi tin nhắn, Bảo Duy hăm dọa đánh đập cô, thậm chí bắt mất con để cô không bao giờ được nhìn thấy cậu bé. Điều đó khiến Phi Thanh Vân sợ hãi. Cô từng hẹn chồng trẻ tại nhà bố mẹ đẻ để anh gặp con trai, đồng thời đưa cho cô tờ biên lai xác nhận đã nộp đơn ly hôn. Tuy nhiên, Bảo Duy từ chối, muốn Phi Thanh Vân cho anh gặp con ở công viên và có thời gian đi chơi riêng với con. Nữ diễn viên đã không đáp ứng yêu cầu này.

Cuộc hôn nhân của cả hai sóng gió từ lúc yêu nhau đến khi chia tay.

Trước việc Bảo Duy nhất quyết không chịu nộp đơn ly hôn, Phi Thanh Vân đã liên hệ với văn phòng luật sư tại Phan Thiết. Cô ủy quyền cho luật sư lo giấy tờ để ly hôn đơn phương tại ở Phan Thiết, quê hương của chồng trẻ.

Hiện tại, Phi Thanh Vân không muốn đôi co với Bảo Duy bởi chuyện đổ vỡ đã xảy ra. Nữ diễn viên cũng làm việc với lực lượng an ninh của tòa chung cư và công an địa phương để phòng trường hợp Bảo Duy tiếp tục tìm đến nhà đập phá. "Dù thế nào đi chăng nữa, Bảo Duy cũng là cha của Tấn Đức, tôi cũng là mẹ của Tấn Đức, cả hai cũng một thời đầu ấp tay gối với nhau. Những gì cần nói thì đã nói hết. Còn bây giờ là lúc chấm dứt cuộc hôn này và mong mọi người sẽ hạnh phúc với nửa sau của mình, nếu có", cô tâm sự.

Theo PV (Ngoisao.net)