Phi Thanh Vân - 2 lần đổi màu da vẫn không hết truân chuyên số phận

"Con nhỏ xấu xí" với làn da đen thui

Phi Thanh Vân xuất thân từ diễn viên kịch nói, có thời gian hoạt động người mẫu, sau đó, người đẹp ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim truyền hình như: Cô gái xấu xí, Kính thưa Osin, Thẩm mỹ viện.., tuy nhiên, ít ai biết, nữ diễn viên này đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó mà cô giờ đây cô không muốn nhớ.

Năm 2 tuổi, gia đình Phi Thanh Vân từ Bắc chuyển vào TP HCM sinh sống. Từ bé, không may mắn có được vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như những đứa trẻ khác, vì thế, khi gặp cô, thay vì được mọi người cưng nựng, ôm hôn, Phi Thanh Vân luôn bị chê bai là "con nhỏ xấu xí". Không chỉ vậy, do là người Bắc, có làn da đen thui nên cô còn bị các bạn xúc phạm là "Con nhỏ Bắc kỳ". Điều này khiến Phi Thanh Vân vô cùng đau khổ, cô cảm thấy xót xa và tủi nhục, nhiều khi còn bật khóc giữa đường vì những lời châm chọc. Thậm chí, anh trai cô vì bênh em gái cũng bị bạn bè xa lánh, không cho chơi cùng. Những lúc như vậy, anh chỉ biết cõng Phi Thanh Vân về nhà với mẹ và ba mẹ con ôm nhau khóc.

Phi Thanh Vân từng sở hữu làn da đen, xấu xí thời nhỏ.

Gặp quá nhiều những lời nói gây tổn thương, Phi Thanh Vân thường thu mình lại, không chơi với bất kì ai. Chỉ đến khi có một người bạn trong lớp cũng từ Bắc chuyển vào, Phi Thanh Vân mới thực sự có được một người bạn thuở ấu thơ. Cô bạn đó có vẻ ngoài xinh xắn nên rất thương Phi Thanh Vân hay bị bạn bè dè bỉu. Song tuy nhiên, khi lên cấp 2, do học khác trường nên Phi Thanh Vân và người bạn dần mất liên lạc.

Làn da nâu làm nên "thương hiệu"

Lên lớp 10, lũ bạn gái cùng lớp của Phi Thanh Vân đều ở tuổi dậy thì nên ai cũng lớn bổng lên, xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ thấy rõ. Còn Vân chỉ cao lên chứ thân hình không có thay đổi gì. Cô vẫn gầy nhom và 3 vòng xẹp lép như một cây khô. Vì thế, không ít lần, Phi Thanh Vân bị bọn con trai cùng lớp thường xuyên xúm vào bày trò chơi xấu. Cô kể có lần các bạn nam còn bày trò phản cảm với mình: "Nhiều bạn học nam ác đến mức thấy tôi gầy còm, chưa phát triển ngực nên đưa thẳng tay ra bóp. Những lúc như vậy, tôi như phát điên, chẳng suy nghĩ gì, chỉ biết lồng lên tự bảo vệ mình rồi lại nhận về bao nhiêu đau đớn, nghẹn ngào".

Cũng chính bởi thường xuyên bị trêu chọc, mà khi lớn, cô đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại sự tự tin với mọi người. Lần đầu tiên, sau khi nghiên cứu kĩ mọi sách vở, cô đi giải phẫu thẩm mỹ ngực, tổng chi phí mất 45 triệu đồng. Nửa năm sau, Phi Thanh Vân quyết định đi sửa răng, sửa mắt một mí thành hai mí. Từ đó, cô dần đẹp hơn trong mắt mọi người. Làn da đen thui ngày nào giờ cũng chuyển sang da nâu quyến rũ. Không còn phải chịu những lời chê bai của thiên hạ, con đường nghệ thuật của Phi Thanh Vân cũng bắt đầu rộng mở.

Khác với những nghệ sĩ khác thường không tự tin nhận mình "dao kéo", Phi Thanh Vân không hề giấu diếm chuyện cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, cô còn miêu tả cụ thể những đau đớn phải chịu đựng khi đi làm đẹp. Người đẹp cũng không ngại ngần thú nhận, trên người cô gần 70% là "đồ giả".

Thời kì Phi Thanh Vân nổi tiếng với làn da nâu và chuyện tình cùng chồng Tây.

Thời gian này, Phi Thanh Vân yêu và kết hôn với chồng Tây hơn cô 15 tuổi. Anh đã có một đời vợ và có con riêng. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân vẫn chấp nhận điều đó, cô từng coi con anh như con mình và không ít lần lên báo chia sẻ về tình cảm dành cho hai con riêng của chồng.

Như mọi người phụ nữ khác, Phi Thanh Vân cũng khát khao có một đứa con chung với chồng. Tuy nhiên, may mắn đó đã không đến, do quá ham công tiếc việc, Phi Thanh Vân đã nhiều lần bị sảy thai. Mỗi lần như vậy, cô đau đớn như "chết đi sống lại", nhưng rồi, người đẹp lại tự an ủi mình, cố gắng tìm niềm vui nơi khác để quên đi những đau đớn.

Dù vây, cuối cùng, do nhiều mâu thuẫn, khác biệt về văn hóa, cộng với việc thất bại về làm ăn và không có con chung để gắn kết, Phi Thanh Vân và chồng Tây đã chia tay nhau trong nuối tiếc.

"Cô nàng da trắng" và chuyện tình cùng phi công trẻ

Chia tay chồng Tây một thời gian, Phi Thanh Vân phẫu thuật thay đổi màu da. Cô gây bất ngờ bởi làn da trắng sứ đến mức nhiều người gọi cô là " da trắng". "Người đẹp dao kéo" cũng không ngại tiết lộ cô đã chịu nhiều đau đớn như thế nào để đổi màu da nhằm hy vọng thay đổi số phận sau cuộc hôn nhân buồn cùng chồng Tây.

Không lâu sau đó, Phi Thanh Vân công khai chuyện tình yêu của cô với "phi công trẻ" kém người đẹp 3 tuổi. Cô bật mí, anh chàng tên là Bảo Duy. Dù ít tuổi hơn, nhưng Bảo Duy rất yêu và hiểu Phi Thanh Vân, cô thậm chí còn được Bảo Duy dẫn về ra mắt gia đình, và đặc biệt, cả nhà Bảo Duy đều là fan của "nữ hoàng dao kéo".

Sau đó, cô chuyển sang làn da trắng khi yêu và kết hôn với Bảo Duy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, dư luận đã khẳng định, bạn trai của Phi Thanh Vân từng có gia đình và hai con chứ không phải là "trai tân" như Phi Thanh Vân tuyên bố trước đó. Thậm chí, anh còn bị nghi ngờ về giới tính. Đáp lại, Phi Thanh Vân cho biết, cô không hề quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn trai, và anh cũng sắp có được quyết định ly hôn của tòa án.

Hơn 1 năm sau khi kết hôn cùng Bảo Duy, Phi Thanh Vân hạnh phúc tột cùng khi đón chào con trai đầu lòng. Cô vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh gia đình hạnh phúc bên Bảo Duy. Công việc của Phi Thanh Vân cũng khá tiến triển khiến nhiều người vẫn nghĩ rằng "da trắng" đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau bao sóng gió mà cô phải chịu đựng.

Chỉ đến trước Tết nguyên đáng 2017 vừa qua, khi Bảo Duy chính thức nói về việc ly hôn Phi Thanh Vân và sau đó là màn "đáp trả" của cô thì mọi người mới biết, hóa ra những gì trước đây "nữ hoàng dao kéo" nói về gia đình mình chỉ là giả tạo. Thực sự Phi Thanh Vân đã cố tình vẽ nên cuộc sống hạnh phúc dù bên trong cô phải chịu đựng nhiều đau đớn.

Phi Thanh Vân tâm sự cô đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi giấu kín những mặt trái trong cuộc sống hôn nhân, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tuy nhiên, vì bố mẹ và cũng như không thể tiếp tục chịu đựng, cô đành nói ra những điều mà chồng cũ của cô đã làm khi cả hai sống chung.

Nữ diễn viên tiết lộ một số tin nhắn giữa cô và chồng. Cô kể trong tin do chồng cô gửi đi vào đêm giao thừa, anh than phiền giờ về quê không có xe, không có tiền và rất nhớ con. Chồng trẻ xin cô cho gặp con nhưng Phi Thanh Vân không đồng ý. Trong lúc bực tức, Bảo Duy đã đập phá căn hộ chung cư - nơi vợ chồng cô và con trai sống tại TP HCM - và gửi hình ảnh này đến cho cô.

"Đêm 30 Tết, tôi ôm chặt đứa con đang sốt cao. Hai mẹ con cùng khóc. Tôi khóc trong đau khổ, vật vã, chỉ biết trách mình đã yêu mù quáng, không nghe lời can ngăn của bố mẹ ngày xưa. Giờ hối hận đã quá muộn màng. Bố mẹ đau xót nhìn con gái và cháu yêu chịu khổ mà bất lực", Phi Thanh Vân bộc bạch.

Diễn viên cũng cho biết cô đã nhờ an ninh chung cư và công an tới giải quyết. Cô còn tố Bảo Duy đã bịa đặt chuyện cô ngoại tình, khiến gia đình đổ vỡ để đề nghị ly hôn. Trong tin nhắn gửi chồng, diễn viên cho biết cô đã không còn tình cảm với anh. "Nếu tôi không nói, con trai lớn lên sẽ hận tôi", Phi Thanh Vân bày tỏ.

Hiện tại, câu chuyện ồn ào giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy vẫn chưa hết. Cả hai vẫn tiếp tục tung ra nhiều tin nhắn và clip nhằm "hạ bệ" nhau. Khán giả chỉ biết thở dài và tiếc thương cho "nữ hoàng dao kéo" vì những sóng gió hôn nhân mà cô phải chịu đựng.

Dù da nâu hay da trắng, Phi Thanh Vân cũng truân chuyên đường tình.

Theo Khám phá