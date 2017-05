Phan Như Thảo kể chuyện bị chồng 'giành mất việc chăm con'

Phan Như Thảo hạnh phúc khi có người chồng luôn yêu vợ, thương con.

- Bé Bồ Câu hiện đã 6 tháng tuổi. Chị lựa chọn thực phẩm và tập ăn dặm cho con như thế nào?

- Tôi tập cho Bồ Câu ăn dặm theo kiểu của mẹ Thảo (cười). Tôi cũng nghiên cứu sách và tài liệu về ăn dặm kiểu Nhật và ăn dặm tự chỉ huy cùng kiểu truyền thống rồi sau đó rút ra những gì phù hợp nhất. Ví dụ, tôi không xay thức ăn mà nghiền và rây để tránh cho con sau này không biết nhai. Mới đầu, tôi cho con ăn rau củ quả nghiền trộn với sữa mẹ, mỗi loại ăn liên tục 2-3 ngày để bé quen dần rồi mới ăn nhiều loại trộn lại.

Bồ Câu không ăn tinh bột (cháo, bột gạo) trong tháng đầu tiên vì theo tôi, tinh bột làm giảm sự hấp thu dinh dưỡng từ sữa mẹ đối với bé 6 tháng tuổi. Vì thế, qua tháng thứ 7, Bồ Câu mới tập làm quen với bột, tiếp theo tới cá, thịt trắng, phô mai, và lòng đỏ trứng. Tầm 8-9 tháng, tôi sẽ bắt đầu cho con ăn dặm theo phương pháp tự chỉ huy. Buổi đầu tập ăn, Bồ Câu thử món khoai lang rây trộn sữa mẹ. Có vẻ bú mẹ hoàn toàn 6 tháng em ngán rồi nên cho thử món mới là con thích lắm.

Lúc đầu do sợ thiếu sữa hoặc mất sữa sớm nên tôi có hút kích sữa, con ăn dư thì trữ đông để dành. Bây giờ sữa đông chắc đã đầy ba tủ lạnh nên tôi không trữ nữa và cũng không hút mà cho con ti trực tiếp. Tôi định sẽ cho con ti sữa mẹ đến khi bé được 13 tháng. Lúc ấy, con đã có thể uống sữa tươi được rồi. Tôi sẽ chuyển qua sữa tươi và bỏ qua giai đoạn sữa bột.

- Chị có thể chia sẻ thêm về bé Bồ Câu?

- Bồ Câu có tính cách và vẻ ngoài rất giống bố nên luôn bị nhìn nhầm là con trai (cười). Chị ấy thích chiều theo ý mình, sai ý là khó chịu, không vui, giống như đã không thích thì đừng hòng ép nên tôi cũng nuôi con thuận theo nhu cầu của bé. Bé thích thì ăn, không thích là dẹp; khi nào muốn ngủ là ngủ chứ không ép; dỗ và ru ngủ lại càng không, nên cũng khá nhẹ nhàng. Tới giờ là con tự động ngủ. Bồ Câu rất hay cười và cười tít mắt giống mẹ (cười).

Bồ Câu bắt đầu bơi với phao cổ từ 1,5 tháng tuổi. Tôi muốn tập cho con quen dần với nước. Ngoài ra, bơi giống như môi trường trong bụng mẹ đầy nước ối, con sẽ cảm thấy an toàn và ngủ ngon hơn mỗi khi bơi xong. Thêm nữa, hoạt động này giúp con vận động để mau cứng cáp và khỏe mạnh. Bồ Câu 5 tháng đã ngồi được và giờ 6 tháng, con có thể đứng không cần vịn tầm 15-20 giây. Ra đường, con không sợ nắng gió, không cần bao tay hay vớ.

Bé Bồ Câu có nụ cười tít mắt giống mẹ.

- Nhiều phụ nữ sau sinh thường gặp các vấn đề về sức khỏe như trầm cảm, cảm xúc thay đổi thất thường hoặc hay quên. Chị thì sao?

- Tôi cũng vậy, lúc mới sinh xong rất hay bị xuống tinh thần một cách không lý do và dễ tủi thân, hay khóc. Không có kinh nghiệm chăm con cũng khiến tôi căng thẳng và lo lắng. Bản thân biết tâm trạng như vậy là do vừa sinh xong nên tôi cũng cố gắng để không suy nghĩ linh tinh, tìm những việc vui vẻ để lấp thời gian. Tôi may mắn có gia đình bên cạnh luôn lo lắng; có chồng yêu thương, chăm sóc hết mực. Anh ấy giúp tôi trông con nhiều nên khoảng thời gian đó cũng qua mau.

- Khoảnh khắc đón con chào đời, nghe tiếng bé khóc, được áp làn da mỏng manh của con lên ngực khi da tiếp da thật thiêng liêng. Giây phút ấy đến với chị như thế nào?

- Lúc đó thật ra tôi vẫn bàng hoàng lắm, chưa nhận ra mình đã là mẹ, cũng chưa cảm giác cái em bé xíu đang úp vào ngực là con của mình (cười). Tôi sinh khá dễ khi từ lúc được thông báo cổ tử đã mở đủ, chuẩn bị rặn tới lúc nhìn thấy con chắc tầm 5-10 phút (cười). Lúc đó, tôi chỉ nhớ chồng đứng cười toe toét kế bên, ôm con mới được vài phút thì y tá đưa bé đi nên ngơ ngác lắm. Chỉ lúc về phòng ôm con vào lòng, tôi mới cảm nhận được à ra đây là con mình, bé bé xinh xinh nhăn nhăn, cực kỳ đáng yêu.

Sau sinh, tôi không kiêng cữ gì mà tắm gội ngay khi được về phòng. Tôi chỉ kiêng duy nhất những món ảnh hưởng tới sữa mẹ, ví dụ ăn măng hoặc rau cải.

- Lần đầu làm mẹ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chị gặp những khó khăn gì trong việc chăm sóc bé?

- Cái gì không biết, tôi đều lên Google tìm kiếm hay đọc trong sách, hỏi cha mẹ hoặc chồng (cười). Tuy nhiên có hỏi cũng không bằng chính mình trải nghiệm. Lúc đầu tôi rất hay lo lắng thái quá về mọi thứ như con ăn bao nhiêu là no? Con khóc vậy là đói hay tại sao? Tã mặc vậy cho con đã được chưa? Con ị thì nên rửa hay lau? Tắm cho con ngày bao nhiêu lần thì được...

Tôi nghĩ lúc đó hỏi ai hoặc ai có giúp thì cuối cùng mẹ vẫn sẽ chọn làm theo cách của mẹ (cười). Mỗi bà mẹ sẽ tự có một linh cảm như thế nào là thích hợp nhất với con mình nên các mẹ mới sinh con lần đầu cứ yên tâm. Tình mẹ cao cả và tuyệt vời lắm, rồi mình sẽ từ từ được con huấn luyện trở thành một bà mẹ siêu nhân lúc nào không hay luôn. Những tháng đầu sau sinh, tôi có chồng và em gái giúp, sau đó chỉ mình ông xã chăm con cho tới bây giờ. Chúng tôi không có bảo mẫu.

Kể từ khi làm mẹ, tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình có trách nhiệm to lớn khi làm sao nuôi một em bé thành người tốt và hạnh phúc. Tôi nghĩ Bồ Câu là một đứa bé được sinh ra và lớn lên trong rất nhiều tình yêu cùng hạnh phúc của cha mẹ. Tôi sẽ cố gắng giữ mãi điều đó cho con.

- Ông xã đỡ đần chị chăm con ra sao?

- Mới sinh, bé hay ngủ ngày cày đêm nên ông xã thường giành trông con ban đêm để tôi được ngủ thẳng giấc. Việc gì nặng và làm được là anh giành hết. Tầm ba tháng con cứng cáp, chồng tôi bắt đầu đảm nhận việc tắm cho bé luôn (cười). Bồ Câu mê bố hơn mẹ nên bám bố lắm. Anh An rất chiều con nên chỉ có mẹ là đóng vai người ác trong nhà thôi (cười). Tôi chỉ còn mỗi việc cho con ti là chưa bị giành mất (cười).

- Chị từng gặp nhiều chuyện không vui trước khi sinh Bồ Câu. Trải qua những thị phi như vậy, giờ được ôm con vào lòng và nhìn thấy con lớn lên từng ngày, chị ngẫm ra điều gì?

- Tôi thật may mắn khi bên cạnh luôn có một người chồng yêu mình và yêu con; thật hạnh phúc vì có một đứa con để ôm ấp và phục vụ nó (cười); cũng thật đủ đầy vì luôn có cha mẹ cùng em gái bên cạnh. Sau tất cả, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trên đời này với tôi.

Ông xã Phan Như Thảo chiều con và thường giành việc chăm sóc bé thay vợ.

Theo Ngôi sao