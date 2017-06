Phạm Hương: 'Người ta từng khen mẹ tôi đẹp và chê tôi xấu quá'

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương tham gia chiến dịch cộng đồng I am more than you see, cô đã kể lại hành trình đứng lên trong khoảng thời gian u tối.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương.

Khi còn nhỏ, Phạm Hương từng bị những người xung quanh chê: "Sao mẹ đẹp lại sinh ra con xấu thế". Câu nói đó đã làm Phạm Hương chạnh lòng. Hoa hậu kể, thời đó, cô là một thiếu nữ ở quê, chỉ biết học, có cuộc sống đơn giản và êm đềm với cha mẹ. "Hình ảnh của tôi ngày xưa là một cô bé cao, nước da ngăm đen và đôi mắt kính cận. Dần trưởng thành thì tôi ý thức được vẻ đẹp trong con người mình, muốn mình được hoàn thiện, được trở nên xinh đẹp. Và ước muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành Nữ hoàng sắc đẹp”.

Đến khi trưởng thành và nhận thức được về vẻ đẹp phụ nữ cũng là lúc Phạm Hương nhận ra bản thân mình đẹp lên mỗi ngày. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi, từ người mẫu đến hoa hậu. Tuy nhiên, cô gặp nhiều thất bại. "Mỗi cuộc thi có tiêu chí khác nhau và mỗi thất bại lại làm tôi hoàn thiện mình hơn về cả vẻ đẹp của hình thức và tâm hồn. Tôi hiểu rằng, vẻ đẹp cũng giống như trí tuệ con người. Cần bỗi dưỡng từng ngày, cần được tập luyện và thay đổi với mỗi môi trường khác nhau".

Phạm Hương từng chạnh lòng vì bị chê xấu hơn mẹ.

Nhờ trải qua nhiều thử thách, Phạm Hương dần hiểu con đường thành công không trải hoa hồng. Để chạm tới thành công, cần kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ theo đuổi. Dù có người từng nói Phạm Hương sẽ không làm được, cô luôn tự động viên và tin rằng bản thân có giá trị riêng, để rồi giữ vững niềm tin đó mà tiến lên.

Phạm Hương thừa nhận, trong quá trình rèn luyện để đi đến thành công, cô từng nhiều lần thấy mệt mỏi sau những chướng ngại vật. Đã có lúc cô mất niềm tin vào bản thân, suy nghĩ rất tiêu cực. “Đó là những giây phút tồi tệ nhất mà tôi chẳng bao giờ muốn lặp lại nữa. Tôi giam mình trong bóng tối, tự cô lập mình trong 4 bức tường với những viên thuốc ngủ. Tôi không có niềm tin vào bạn bè hay những người xung quanh".

Khi phải đối mặt với khó khăn và áp lực, Phạm Hương tìm đến việc tập luyện thể thao. Cô vùi mình vào tập luyện để thật mệt, thật đau. Nó giúp cô giải tỏa áp lực, ăn ngon và ngủ tốt hơn. Cô trở nên mạnh khỏe, nhiều năng lượng hơn. Phạm Hương cho rằng, kiên trì là yếu tố quan trọng đưa chúng ta đến thành công và việc tập luyện giúp cô trở thành chiến binh mạnh mẽ, đủ sức khỏe, ý chí để theo đuổi con đường mình chọn.

Phạm Hương vượt qua nỗi buồn bằng cách tập thể dục.

Sau gần hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương vẫn duy trì thói quen tập thể dục, dù lượng công việc ngày càng dày đặc và lịch công tác triền miên. Hoa hậu hy vọng, cô sẽ góp phần truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, rằng hãy yêu thương bản thân thì mới đủ sức yêu thương những người bên cạnh.

Phạm Hương bộc bạch: “Đối với tôi, cuộc sống mỗi ngày đều là sự trải nghiệm, học hỏi và không ngừng nỗ lực phấn đấu. Tôi vẫn muốn mình được trở thành người phụ nữ đẹp đậm đà. Nhan sắc phải đến từ sự tự tin mà mình có được nhờ sức khỏe. Khỏe là đẹp!”.

Theo Ngôi sao