Phạm Hương - Lan Khuê: Người đẹp nào có cuộc sống viên mãn hơn sau 3 năm bị khán giả so sánh về mọi mặt?

Năm 2015, Lan Khuê đăng quang cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam còn Phạm Hương giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam một cách đầy xuất sắc. Chiến thắng của cả hai mỹ nhân này đều được khán giả ủng hộ và đánh giá là rất xứng đáng.

Cùng năm, Lan Khuê đại diện cho nhan sắc nước nhà chinh chiến tại Miss World và có được thành tích lọt top 11.

Còn Phạm Hương dù ra về trắng tay sau Miss Universe nhưng cô đã để lại trong lòng người hâm mộ nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự tự tin, nỗ lực hết mình và khát khao giành chiến thắng.

Lan Khuê và Phạm Hương đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả sau khi tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế.

Năm 2016, Lan Khuê và Phạm Hương chính thức đối đầu khi đảm nhận vai trò HLV của cuộc thi "The Face Vietnam" mùa đầu tiên.

Trong chương trình này, hai mỹ nhân đã có những màn "khẩu chiến", tranh giành và loại thí sinh hết sức dữ dội tạo nên sự hấp dẫn đến từng phút cho cuộc thi. Đến lúc này, khán giả bắt đầu đặt hai mỹ nhân lên bàn cân để so sánh về cả nhan sắc, tài năng, sự nghiệp, đời tư xem ai là người xuất sắc hơn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cả hai đối đầu trong "The Face Vietnam" mùa đầu tiên.

Hiện tại, đã 3 năm kể từ ngày trở thành đối thủ đáng gờm, Lan Khuê và Phạm Hương đều đã có những bước ngoặt lớn. Người hâm mộ lại một lần nữa đặt dấu hỏi, ai đang có cuộc sống viên mãn hơn?

Lan Khuê và cuộc sống như bà hoàng với chồng đại gia

Sau khi kết thúc cuộc thi "The Face Vietnam" mùa đầu tiên, Lan Khuê tiếp tục trở thành host của chương trình này trong mùa thứ hai và đưa Tú Hảo trở thành Quán quân.

Người đẹp sinh năm 1992 tiếp tục có những bước tiến dài trong sự nghiệp, cô thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với vai trò vedette.

Lan Khuê trên sàn diễn thời trang.

Bước ngoặt lớn nhất của Lan Khuê chính là việc lên xe hoa với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Đám cưới của Lan Khuê và ông xã đại gia diễn ra hoành tráng tại một trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng bậc nhất Sài thành.

Cô kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn và có cuộc sống rất hạnh phúc.

Sau đám cưới, Lan Khuê vẫn tiếp tục công việc song có phần tiết chế hơn và dành thời gian cho việc chăm sóc gia đình. Chân dài sinh năm 1992 khiến nhiều người ghen tỵ khi thường xuyên khoe khéo cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng trên mạng xã hội.

Công chúng cũng từng được phen choáng váng khi chiêm ngưỡng biệt thự dát vàng mà Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn mới chuyển đến cách đây một thời gian.

Cuộc sống của Lan Khuê khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Phạm Hương và những ngày tháng bình yên ở trời Tây

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai trò HLV cuộc thi "The Face Vietnam" nhưng sau cuộc thi này, tên tuổi của "Hoa hậu quốc dân" càng được chú ý hơn. Cô tiếp tục trở thành HLV của chương trình "The Look", là cái tên ấn tượng trong làng thời trang Việt Nam đồng thời cũng được rất nhiều thương hiệu ưa chuộng.

Dẫu vậy, bản thân Phạm Hương đã không giữ được trọn vẹn những tình cảm quý báu mà khán giả dành cho mình khi liên tục vướng phải ồn ào "vạ miệng" hay nghi vấn chèn ép Hoa hậu Hương Giang ở một sự kiện thời trang.

Phạm Hương cũng được chú ý nhiều hơn sau "The Face Vietnam" mùa đầu tiên.

Khi đang ở thời kỳ vàng son của sự nghiệp, Phạm Hương lại bất ngờ thông báo việc tạm rời xa showbiz để sang Mỹ chữa căn bệnh về tuyến giáp, mẹ của Phạm Hương cũng tháp tùng con gái sang xứ cờ hoa.

Cùng thời điểm này, nhiều tin đồn rộ lên cho rằng thực chất Phạm Hương ra nước ngoài để sinh con cho bạn trai đại gia, song phía mỹ nhân người Hải Phòng đã nhiều lần phủ nhận.

Nhân dịp Valentine vừa qua, Phạm Hương chính thức công khai việc đã đính hôn với bạn trai, tuy nhiên người đẹp sinh năm 1991 không tiết lộ danh tính của người đàn ông này.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cựu Hoa hậu Hoàn vũ lại bất ngờ sang Mỹ. Cô cũng công khai chuyện đã đính hôn với bạn trai.

Trên Instagram, Phạm Hương chăm chỉ cập nhật cuộc sống của mình nơi đất khách quê người. Cựu Hoa hậu có cuộc sống khá bình yên, cô thường xuyên vi vu đây đó trong nước Mỹ, rảnh rỗi thì chơi đàn, cắm hoa, nấu ăn...

Mới đây, người đẹp này cũng úp mở những hình ảnh trong buổi chụp hình thời trang tại New York cùng công ty quản lý mới khiến fan của cô rất thích thú.

Cuộc sống ở xứ người của Phạm Hương khá bình yên.

Mỹ nhân đất Cảng cũng bắt đầu quay trở lại với công việc.

Có thể nói, cho dù mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau song ở thời điểm hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Thật khó để đánh giá ai hơn ai!

