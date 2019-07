Ở tuổi U50, nữ diễn viên này vẫn khiến khán giả choáng váng vì nhan sắc lẫn sự nghiệp huy hoàng

Nữ phù thủy của điện ảnh Hollywood

Khán giả thế giới lần đầu biết đến Nicole Kidman khi cô sánh bước bên Tom Cruise trên thảm đỏ phim Days of Thunder năm 1990. Trong mắt những người hâm mộ khi đó, Nicole Kidman là “nàng phù thủy tóc đỏ” đang chiếm giữ trái tim người đàn ông được khao khát nhất Hollywood. Rất ít người hay biết bông hồng rực lửa ấy đã có vai diễn đầu tiên từ tuổi 16 và giành giải thưởng của Viện phim Úc từ năm 19 tuổi.

Nicole Kidman sánh vai bên chồng cũ – tài tử Tom Cruise – vào những năm 1990

Những năm đầu sự nghiệp của Nicole Kidman gắn liền với những bộ phim thương mại thành công như Days of Thunder (1990), Batman Forever (1996)… Nhưng phải đến năm 1999, người đẹp nước Úc mới có được bước ngoặt với dòng phim art-house nhờ phim Eyes Wide Shut (1999) của đạo diễn huyền thoại Stanley Kubrick. Sự nghiệp và hôn nhân của Nicole Kidman cùng thăng hoa từ đây nhưng vội vụt tắt khi Tom Cruise bất ngờ tuyên bố ly hôn vào năm 2001. Là người bị bỏ rơi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ luôn là mảng ký ức đen tối ám ảnh Nicole Kidman nhưng cô không hề đầu hàng. “Thời kỳ Tom Cruise” kết thúc mở ra cho “thiên nga” một chặng đường mới - chặng đường khẳng định bản thân trong nghiệp diễn xuất.

Moulin Rogue! (2001) - bộ phim nhạc kịch thắng 2 giải Oscar là thắng lợi đầu tiên của Kidman trên con đường tìm lại chính mình. Sau Moulin Rogue!, cô liên tục thử nghiệm với các vai diễn “nặng ký” đòi hỏi màn hóa thân lột xác hoàn toàn. Giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc trong The Hours (2002) là “trái ngọt” cho quá trình không ngừng tìm tòi và khai phá các giới hạn của Nicole Kidman trong diễn xuất.

Vai nữ nhà văn trong “The Hous” (2002) mang lại cho Nicole Kidman tượng vàng Oscar đầu tiên

Trong 30 năm hoạt động tại Hollywood, Nicole Kidman đã xuất hiện trong xấp xỉ 80 bộ phim, nhận 165 đề cử giải thưởng, thắng 4 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải BAFTA và 1 giải Oscar. Nàng “phù thủy tóc đỏ” từng được coi là “bình hoa di động” của Tom Cruise đã trở thành một trong những minh tinh có cát-xê cao nhất thế giới, “bỏ bùa” khán giả yêu điện ảnh bằng vẻ đẹp thiên thần và tài nhập vai xuất sắc.

Tuổi 50 huy hoàng

27 năm sau màn “ra mắt” Hollywood bên Tom Cruise, Nicole Kidman một lần nữa trở thành nữ hoàng thảm đỏ khi xuất hiện tại LHP Cannes 2017 đúng dịp cô sắp tròn 50 tuổi. Chiều cao nổi bật, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ của Nicole Kidman làm lu mờ mọi mỹ nhân kế bên.

Nhưng trên cả sắc đẹp, minh tinh nước Úc đem tới LHP Cannes 4 tác phẩm xuất chúng gồm The Beguiled, The Killing of a Sacred Deer, How to Talk to Girls at Parties và Top of the Lake. Báo giới nước Anh nhận xét LHP Cannes 2017 nên được gọi là “Liên hoan của Nicole Kidman” khi các tác phẩm của cô “làm mưa làm gió” tại lễ trao giải năm đó và chính nàng thiên nga xứ chuột túi cũng nhận 1 giải thưởng đặc biệt nhân dịp LHP tròn 70 năm tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thời kỳ phục hưng của “bà hoàng” Nicole Kidman đã tới.

Đáng chú ý là có tới 3 trong 4 phim ra mắt năm 2017 của Nicole Kidman thuộc thể loại tâm lý ly kỳ - thể loại nằm ngoài vùng an toàn của những sao nữ đã bước sang tuổi ngũ tuần. Đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos, người chỉ đạo người đẹp nước Úc trong The Killing of Sacred Deer đã nhận xét: “Nicole không thể chỉ diễn xuất một màu. Cô ấy không thể chỉ là bà nội trợ, chỉ là một bác sĩ hay chỉ là một người mẹ. Bởi Nicole cùng lúc luôn quyến rũ, hài hước, duyên dáng, đáng sợ và thậm chí là vụng về”.

Sự đa dạng trong góc cạnh nhân vật và các cung bậc cảm xúc là điều mà Nicole Kidman luôn tham vọng trong suốt chặng đường sự nghiệp. Và khi đạt được “độ chín” về chuyên môn ở tuổi 50, Nicole Kidman đã chạm tay tới đẳng cấp này.

Nicole Kidman rực rỡ tại LHP Cannes 2017

Trong The Beguiled, Nicole Kidman đóng vai nữ hiệu trưởng của một ngôi trường nữ sinh giữa thời nội chiến Mỹ. Bên trong người phụ nữ cao ngạo, lạnh lùng mà cô thủ vai là bề sâu nội tâm với nhiều ẩn ức giằng xé giữa bản năng che chở cho các nữ sinh và bản năng làm đàn bà. Giữa bối cảnh hoang tàn mà nữ tính của thời chiến tranh nhưng vắng bóng đàn ông, nhân vật cô hiệu trưởng Martha hiện lên như một nữ thủ lĩnh kiên cường với những quyết định khó tưởng tượng nổi như cưa chân để cứu sống gã lính trăng hoa và rồi chỉ đạo hạ độc chính kẻ mà cô những mong được làm người tình.

Trong Aquaman, Nicole Kidman hóa thành nữ hoàng Atlanna - người bị đày ải khỏi hoàng tộc dưới đại dương vì trót yêu loài người. Một người đẹp nổi loạn, một nữ chiến binh thiện nghệ ở tuổi 50 là vai diễn có lẽ chỉ Kidman mới thể hiện được.

Nicole Kidman đã 52 tuổi và vẫn là minh tinh đắt giá hàng đầu ở Hollywood

Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Big Little Lies - mini series ăn khách của kênh HBO khiến giới phê bình không ngớt lời khen tặng. Góp mặt trong Big Little Lies cùng 4 nữ diễn viên tài năng khác gồm Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern và Zoe Kravitz, Nicole Kidman không những không hề bị lần lướt mà còn có phần tỏa sáng hơn. Mỗi người phụ nữ trong Big Little Lies đều có nỗi niềm và cá tính riêng, trong tất cả nhân vật Celeste của Nicole Kidman nhu nhược và trầm lặng nhất, được mô tả là “có vẻ gì đó đổ vỡ”.

Bề ngoài, Celeste có cuộc sống hoàn hảo trong tòa biệt thự bên biển đồ sộ bên cặp sinh đôi xinh xắn. Nhưng đằng sau cánh cửa là cuộc hôn nhân độc hại với người chồng hành hạ cô bằng đòn roi bạo lực rồi lại xin tha thứ bằng những cuộc “yêu” cuồng nhiệt. Celeste biết rằng mình nên rời đi nhưng cô dường như vẫn bị hút chặt vào mối quan hệ đen tối đó. Để vào vai Celeste, Kidman đã gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều phụ nữ bị bạo hành. Màn hóa thân gây ám ảnh đến nỗi cô thừa nhận mình cảm thấy khó thoát vai và thường ngồi sụp xuống khóc trong phòng tắm sau mỗi ngày quay. Bên cạnh thách thức lột tả tâm lý, Nicole Kidman cũng không ngại thực hiện cảnh nóng táo bạo cùng nam diễn viên Alexander Skarsgård trong những phân đoạn thể hiện đời sống vợ chồng.

Những tập mới nhất của mùa 2 Big Little Lies đang lên sóng tiếp tục được giới chuyên môn ca ngợi. Nicole Kidman vẫn hết sức bận rộn với các dự án mới. Ít nhất có 6 phim điện ảnh mà cô đã hoàn thành hiện đang chờ ngày ra mắt. Các bộ phim gần đây của Nicole Kidman là The Beguiled hay 2 mùa của Big Little Lies đang chiếu trong hệ thống HBO Go trên nền tảng FPT Play. Dường như không có giới hạn nào cho nỗ lực của Nicole Kidman và tuổi tắc chắn chắn không thể là rào cản ngăn cô vươn tới những đỉnh cao mới.