"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh: Tôi bị xâm hại tình dục, nỗi ám ảnh đau đớn, nhục nhã quá lớn!

Xinh đẹp và quyến rũ, diễn viên Kiều Trinh đóng nhiều cảnh nóng tới mức được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" màn ảnh Việt.

Chính sự hy sinh hết mình cho vai diễn đã giúp cô ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh nước nhà sau khi các bộ phim "Mùa len trâu", "Bi, đừng sợ", "Rừng đen" đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế.

Đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng, câu chuyện ngoài đời thật của Kiều Trinh là tận cùng bi kịch. Có lúc cô đã nghĩ đến chuyện tự tử bằng nhiều cách khác nhau nhưng khi nhớ lời má dặn "con đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với chúng" phải gắng gượng bước tiếp....

"Ám ảnh khi bị xâm hại tình dục"

- Từ khi một mình lên Sài Gòn lập nghiệp, với Kiều Trinh đâu là quãng thời gian nào khó khăn nhất?

Thực sự cho đến bây giờ, khi nhớ lại 7 năm về trước, tôi vẫn cảm thấy quá kinh khủng! Lúc đó, tôi kiếm được khá nhiều tiền nên muốn mua một căn nhà nhỏ để ăn cư lập nghiệp, không phải khổ sở như trước. Khi biết ý định của tôi, một người bạn thân giới thiệu cho một người khác chuyên bán chung cư với giá chủ đầu.

Vì quá tin tưởng, tôi đồng ý mua nhà và đặt cọc mấy chục triệu nhưng không làm giấy tờ. Khi ấy, tôi đang mang thai tháng thứ 5 thì biết tin má bị ung thư cần số tiền lớn để phẫu thuật. Vì vậy, tôi quyết định không mua nhà nữa và gọi điện xin lấy tiền lại tiền thì chị ta không bắt máy rồi bỏ trốn luôn.

Diễn viên Kiều Trinh nhiều lần trắng tay vì bị người khác lừa tiền.

Sau đó, tôi về quê chăm sóc cho má vào những ngày cuối đời, đến lúc đi sinh con chỉ còn vỏn vẹn 2 triệu đồng trong túi. Sinh con xong, thanh toán mọi chi phí thì trong người tôi còn lại 50 ngàn đồng. Sau vài giờ lâm bồn, tôi nghe tin má đang hấp hối nên ký giấy cam kết rồi bắt xe về nhà gặp má lần cuối.

Trước khi mất má dặn tôi: "Con đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với chúng". Lúc đưa má đi chôn cất, tôi như người không hồn, thậm chí không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Rồi tôi ôm con lên Sài Gòn thuê phòng trọ, đêm đến nhìn đứa con mới chào đời cùng lời má dặn đã níu kéo tôi lại, nếu không tôi chỉ muốn tự tử.

- Là diễn viên nổi tiếng, Kiều Trinh đối diện những lời gièm pha, dị nghị như thế nào sau 3 lần tan vỡ?

Sau thành công của phim "Mùa len trâu", nhiều đồng nghiệp biết tôi ly hôn thì gièm pha, đặt điều nói xấu thế này thế nọ. Nhưng tôi không muốn lên tiếng đính chính, giải thích làm gì! Bởi tôi hiểu nghề này sẽ giúp cuộc sống của mấy mẹ con tốt hơn so với công việc thợ may trước đây. Thay vì buồn phiền, tôi luôn dồn hết tâm sức cho các vai diễn khi xem khán giả sẽ tự đánh giá.

Tôi sống như thế nào những người hàng xóm sẽ hiểu rõ nhất. Họ biết tôi một mình lo cho các con ăn học nhờ tiền đóng phim nên giúp đỡ rất nhiều. Từ khi theo con đường Phật pháp, 3 năm qua tôi học được cách bỏ qua những lầm lỗi mà người khác gây ra cho mình. Bây giờ tôi chỉ mong 4 mẹ con luôn khỏe mạnh vì có tiền cũng không mua được.

- Nghe nói diễn viên Kiều Trinh có một bí mật được giữ kín hơn 30 năm qua. Và chị cũng chưa từng kể chuyện đó với gia đình?

Đúng vậy! Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ làm nghề mổ lợn, sát sinh nhiều quá nên quyết định bỏ nghề rồi lên Bình Phước khai phá rừng. Vì không biết cuộc sống trên đó ra sao, ba mẹ chỉ dẫn theo anh hai, chị ba. Còn tôi với chị tư phải sống cùng người chú ở Bình Dương. Đó là lúc bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu...

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi cùng đám bạn đi chơi thì có một người hàng xóm lợi gần nói sẽ cho tôi một con diều nếu chịu vào nhà ông ấy. Con nít mà nghe được cho diều là thích lắm nên tôi đồng ý liền không do dự gì hết.

Ký ức đen tối khiến cô bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Người đàn ông đó dụ tôi ra sau nhà dùng hai tay giữ chặt ép tôi vào tường rồi xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện xong, người đó cấm tôi không được nói cho ai biết. Về tới nhà tôi vẫn còn sợ, đêm đến hai chị em ôm nhau khóc vì nhớ ba mẹ.

Ký ức đen tối ấy ám ảnh, và đeo đẳng mãi trong tâm hồn tôi. Đến khi có gia đình, mỗi lần gần gũi với chồng thì những nỗi ám ảnh đau đớn, nhục nhã của quá khứ lại hiện quá lớn trong tâm trí tôi. Càng lớn lên tôi lại càng nhận ra vết thương ngoài da có thể lành còn viết thương trong tâm hồn không bao giờ chữa được.

"Con giận tôi vì đóng cảnh nóng"

- Nhiều diễn viên cho biết mức thù lao đóng phim sau khi trừ đi phấn son, trang phục thì không đủ sống. Còn chị thì sao?

Tôi vào nghề cho đến nay cũng mười mấy năm nhưng vẫn sống được nhờ Tổ đãi. Tôi còn nhớ một anh bạn Việt kiều nói đùa với tôi rằng: "Em gái tôi! Nếu mà em là một diễn viên ở nước ngoài có nhiều giải thưởng thì em đã mua được một hòn đảo".

Lúc mới xuống Sài Gòn, công việc đầu tiên mà tôi làm là nhân viên rửa chén cho một nhà hàng với mức lương 200 ngàn đồng.

Sau đó, tôi chuyển qua làm xí nghiệp may kiếm được 800 ngàn đồng. Rồi sang làm cho công ty Nhật với số tiền 3 triệu đồng. Đến khi làm nhân viên quán bar để kiếm tiền nuôi con, tôi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nghiêm Minh và bén duyên với nghiệp diễn từ đó.

Một trong những cảnh nóng nổi tiếng của diễn viên Kiều Trinh.

Nói như vậy để thấy, tôi đã quen với lối sống từ một người lao động bình thường vì vậy mức thu nhập vài chục triệu là khá ổn định. May mắn là tôi biết thế kế và tự may trang phục cho các vai diễn nên đỡ tốn kém hơn các đồng nghiệp. Hiện tại tôi đang lo cho 3 đứa con và sống hơi vất vả xíu. Thôi thì khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

- Kiều Trinh đóng nhiều loại vai và được đề cử rất nhiều giải thưởng. Vì sao chị có thể diễn xuất hay đến vậy?

Tôi mang ơn Tổ nghiệp vì may mắn được đóng đủ mọi loại vai từ hiền lành, chân chất đến điên khùng.... Đó là điều hạnh phúc nhất đối với người nghệ sĩ.

Tôi đóng các vai nghèo khổ rất dễ vì cảm nhận quá rõ sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ngược lại, những vai giàu sang khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi hóa thân thành nhân vật.

Làm nghề này cần phải học. Nhiều bạn có may mắn được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất ở lớp còn tôi thì học từ trường đời. Học cách quan sát, cảm nhận cuộc sống, con người xung quanh để thể hiện vai diễn đúng với ý đồ đạo diễn. Đến khi các phim mà tôi tham gia đoạt nhiều giải thưởng, tôi có hội đi các liên hoan phim quốc tế nên được học hỏi nhiều hơn nữa.

- Rất nhiều khán giả dành tặng cho Kiều Trinh danh xưng "Nữ hoàng cảnh nóng". Chị nghĩ gì về điều này?

Vì danh xưng này mà nhiều người nghĩ tôi ăn mặc sexy quyến rũ lắm nhưng sự thật không phải như vậy! Con gái mặc váy ngắn đi ngoài đường người ta đã dòm ngó, bản thân mình cũng thấy như vậy. Để đóng cảnh nóng, tôi phải vượt qua rất nhiều áp lực tâm lý, nhất là khi đóng "Bi, đừng sợ" và "Mùa len trâu".

Giờ đây gia đình diễn viên Kiều Trinh đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.

Vì tôi nhiều cảnh nóng mà năm bé Tú học lớp 9, có lần cô giáo gọi điện phàn nàn về việc bé Tú học hành sa sút. Khi tâm sự với con, Tú kể tôi nghe về những lời đàm tiếu của bạn bè về cảnh nóng của mẹ. Vì giận mẹ, bé ra công viên ngồi khóc một mình.Khi đó tôi nói với con, đó là công việc, làm để kiếm tiền nuôi các con. Cũng may lúc đó Tú đã hiểu cho tôi rồi học cách tránh bị tổn thương.

Sau này khi gặp lại, đạo diễn Cường Ngô bắt tay tôi rồi nói: "Anh chúc mừng em! Cách làm việc của em chỉ có những diễn viên chuyên nghiệp quốc tế mới dám làm điều đó". Giờ nhìn lại sự hy sinh, cống hiến của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Nếu có mời lời đóng cảnh nóng nghệ thuật, tôi rất sẵn lòng.

Theo Trí thức trẻ