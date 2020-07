Nữ diễn viên "Cuốn theo chiều gió" Olivia de Havilland qua đời ở tuổi 104

Olivia de Havilland được xem là nữ hoàng phim cổ trang của Hollywood một thuở. Bà đã vừa qua đời ở tuổi 104. Người đại diện của nữ diễn viên đã chia sẻ với truyền thông rằng bà qua đời vì lý do tuổi già.



Dù Olivia de Havilland giành được hai giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong "To Each His Own" (1946) và "The Heiress" (1949) nhưng bà vẫn được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn nàng Melanie Hamilton Wilkes kiên cường trong bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió" (1939).

Sinh ra ở Tokyo, Nhật Bản, rồi lớn lên ở California, Mỹ, bà là chị gái của nữ diễn viên Joan Fontaine. Olivia de Havilland có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim chuyển thể "A Midsummer Night’s Dream" (1935) của đạo diễn Max Reinhardt

Nét đặc biệt ở bà De Havilland chính là vẻ đẹp đoan trang và có chiều sâu tâm hồn. Bà từng chia sẻ: "Vào vai những cô gái hư thật nhàm chán. Tôi luôn nhận được nhiều may mắn hơn với những vai cô gái ngoan, tốt bụng, bởi những vai diễn này đòi hỏi nhiều hơn từ diễn viên".

Bề ngoài có vẻ mềm mỏng nhưng bà được xem là một nữ diễn viên mạnh mẽ đáng nể ở Hollywood, khi sẵn sàng lên tiếng trước những chuyện bất bình mà bà chứng kiến.

Các vai diễn của bà ít dần khi bà chuyển tới sống ở Paris, Pháp, hồi thập niên 1950 sau khi kết hôn với người chồng thứ hai. Khi rời xa màn ảnh, bà hứng thú với việc tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà Olivia được biết tới nhiều nhất với vai diễn Melanie Hamilton trong bộ phim kinh điển "Gone with the Wind" (Cuốn theo chiều gió - 1939)

Trong những năm tháng về sau, bà Olivia de Havilland tiết lộ rằng diễn xuất đã dần mất đi sự hấp dẫn đối với bà: "Cuộc sống có quá nhiều những sự kiện quan trọng. Những sự kiện đó hấp dẫn và làm giàu có cho đời sống của chúng ta hơn là một đời sống giả tưởng.

"Tôi không còn cần một đời sống giả tưởng như tôi đã cần trước đây. Đó là cuộc sống của những sự tưởng tượng và tôi đã từng rất cần điều đó. Phim ảnh là phương tiện hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu đó".

Theo Dân trí