Nữ đại gia Những cô gái trong thành phố: "Cứ đến cảnh ân ái của tôi và Bình An là chồng ngồi sát vào tivi để xem cho rõ"

Vai diễn nữ đại gia tên Xuân phim Những cô gái trong thành phố đến với chị thế nào?

Vai diễn đó với tôi thực sự là rất tình cờ và tôi không nghĩ có một ngày mình lại được mời vào dạng vai như thế. Lúc nhận lời, tôi chỉ biết đó là vai nhỏ và không biết kịch bản như thế nào. Lúc đến trường quay, tôi chỉ đọc phân cảnh đó, hoàn toàn chưa nhận thức được hết về nhân vật Xuân.

Cảnh đầu tiên quay là Xuân gặp Tùng (Bình An) ở phòng tập gym. Lúc Bình An bước vào,ê kíp nói với tôi: “Đây là tình yêu của chị đấy”. Tôi giật mình vì thấy cậu ấy trẻ quá. Nếu biết các cảnh sau như thế nào, có lẽ tôi đã nghiên cứu tâm lý nhân vật kỹ hơn.

Nếu biết hết kịch bản về nhân vật Xuân, chị sẽ dè chừng hay từ chối?

Không phải vậy. Đã là diễn viên chuyên nghiệp thì không thể để cảm xúc cá nhân chi phối như vậy. Hơn nữa, các cảnh trong phim tôi thấy đạo diễn sử dụng rất vừa phải, không có gì là quá cả. Nhân vật Xuân rất có chiều sâu, tính cách quyết liệt, là mẫu phụ nữ hiện đại nên tôi rất thích.

Chênh lệch về tuổi tác với Bình An ban đầu có khiến chị gặp trở ngại để diễn ra màu sắc của một cặp tình nhân không?

Nếu cứ nhìn vào tuổi tác thì chắc chắn sẽ bị tâm lý ấy. Nhưng tôi coi Bình An là bạn diễn chứ không nghĩ đó là người ít tuổi hơn mình. Bình An cũng là diễn viên rất chuyên nghiệp, hiểu nghề nên các cảnh tình cảm của hai chị em đều diễn ăn ý và hầu như chỉ quay một hai đúp là xong. Nếu có quay lại thì là do quên hoặc sai thoại mà thôi. Tôi nhận ra, với những cảnh khó thì thường là diễn viên sẽ tập trung cao độ nên độ thành công cũng sẽ tốt hơn.

Vậy mà được biết, khi phim công chiếu, chị còn không dám đọc bình luận của khán giả...

Đúng vậy, vì trước khi phim lên sóng, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã “dọa” tôi là: “Ngọc ơi, chuẩn bị nhận gạch đá đi nhé”. Đọc cũng chẳng sao đâu nhưng trong cuộc sống của tôi từ trước đến nay, tôi luôn giữ tâm thế bình an nên không muốn những ý kiến bên ngoài tác động đến mình. Người ta nói không tốt về nhân vật của mình, nói không buồn là không đúng nên tốt nhất là tránh đi. Nhưng sau đó, bạn bè cứ đưa hình ảnh, bài bao về phim rồi tag tôi vào Facebook, rồi khen vai diễn của tôi nên cũng bớt sợ hơn. Nếu có bị chê thì ngay lập tức có rất nhiều người nhảy vào bênh mình.

Tôi nghĩ đây không phải là vai phản diện. Phản diện là phải ác, mưu mô, còn diễn biến tâm lý của nhân vật Xuân là rất con người, đời thường. Ai cũng có thể rơi vào tình huống như vậy. Tình yêu mà, khó nói trước được lắm.

Một cảnh trong phim của Ngọc Crystal Eyes và Bình An

Nhưng ở tập 27 có cảnh, Xuân đòi hỏi Tùng phục vụ thì Tùng lấy lý do “hôm nay mệt” để từ chối. Câu nói của Xuân: "Tùng chỉ được mệt khi Xuân cho phép thôi" mang tính “dằn mặt” hơn là thể hiện tình cảm yêu đương như chị nói...

Cần phải hiểu, Xuân là người thành đạt, giàu có. Theo logic, người kiếm ra tiền thường có tính cách tự mãn. Câu “Tùng chỉ được phép mệt khi Xuân cho phép thôi” là câu mang tính hờn dỗi, “mát mẻ” thôi chứ không hẳn là suy nghĩ “tôi cho anh tiền thì anh phải phục vụ tôi”...

Lần đầu tiên làm dạng vai yêu trai trẻ, chị nghĩ mình đã làm tốt vai diễn này chưa? Có điều gì khiến chị cảm giác "giá như" không?

Tôi nghĩ là mình đã làm tốt nhất những gì có thể. Dù vẫn bị khán giả ghét nhân vật đó nhưng tôi thấy vui vì được "ghét" như vậy. Nghĩa là mình đã làm tốt vai diễn ấy. Tôi không làm quá nhiều phim nhưng được cái, mỗi dạng vai mình đóng đều không giống nhau. Như vai trong phim Khi đàn chim trở về chẳng hạn. Tôi vào vai nữ lâm tặc, phóng xe phân khối lớn, bắn súng, tiếc là phần 2 của phim không được chú ý lắm. Nhờ vậy mà mỗi khi làm phim khác, tôi lại được coi là gương mặt mới (cười).

Diễn viên Ngọc Crystal Eyes chia sẻ về mối tình phi công-máy bay của Xuân và Tùng phim Những cô gái trong thành phố

Đặt tình huống ở ngoài đời, nếu ở hoàn cảnh như của Xuân, chị có nghĩ mình sẽ yêu trai trẻ không?

Ôi, câu hỏi thật là khó khi mà tôi không ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng tôi nghĩ, dù ở sắc thái nào thì trong tình yêu, việc đầu tiên vẫn phải xem xét người đàn ông đó như thế nào? Có phải là người mà mình yêu hay không? Nếu chênh lệch tuổi tác mà “sét đánh” thì không ai đỡ được rồi. Tình yêu không tính toán tuổi tác nên nếu mang đạo đức ra để xét nét thì nặng nề quá. Trong phim, Xuân có tình cảm với Tùng thật sự chứ không phải là lợi dụng, cung phụng để được “phi công” phục vụ. Vì yêu nên mới chiều Tùng nhiều thứ. Tôi thấy cô ấy đáng thương chứ không có gì phải lên án cả.

Chồng chị có xem phim này không?

Có chứ! Mỗi khi đến cảnh tình cảm của vợ thì lập tức kéo sát ghế để ngồi gần tivi xem cho kỹ (cười). Vừa xem vừa lên giọng: “Cái gì đây, làm cái gì đây? Phi công cơ đấy”. Còn các con thì: “Chú yêu mẹ à?”. Các con thậm chí còn tự hào vì mẹ trên ti vi nữa.

