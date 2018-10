Nỗi ám ảnh của nữ ca sĩ từng suýt mất mạng trong tai nạn xe hơi với Quang Lê

Lam Anh được khán giả biết đến như “người tình sân khấu” của Quang Lê nhiều hơn. Dù theo Lam Anh chia sẻ, sự kết hợp với Quang Lê do trung tâm ca nhạc hải ngoại muốn hướng cô hát thử nghiệm bolero. Vậy nên, Lam Anh và Quang Lê kết đôi với nhau.

Với “người tình bolero” Quang Lê, ngoài việc tạo nên những ấn tượng cho khán giả khi hát đôi thì Lam Anh có lẽ không bao giờ thôi “vương vấn” hình ảnh Quang Lê bởi tai nạn giao thông năm 2013 khi hai người đang đi diễn với nhau tại Mỹ. Tai nạn kinh hoàng này khiến Lam Anh bị chấn thương cột sống và đã từng tưởng như có nguy cơ bị liệt. Nhưng, may mắn cô đã qua khỏi.

Lam Anh và Quang Lê là tình nhân trên sân khấu.

“Từ đó cho đến nay, tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi đi xe vào ban đêm. Di chứng còn lại sau chấn thương là tôi bị đau lưng và phổi cũng bị ảnh hưởng nên tôi phải rất giữ gìn sức khỏe của mình. “Sống nay chết mai”, từ sau tai nạn tôi đã nhìn cuộc đời bằng một nhãn quan rất khác, tôi càng hiểu hơn điều người ta vẫn nói là cuộc sống thật ngắn ngủi và mong manh và mình cần làm gì để sống tốt hơn. Khi bạn trải qua một lần đối diện với sinh tử, bạn sẽ trân quý cuộc sống hơn, trân quý những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Tôi đã thay đổi rất nhiều cái nhìn về cuộc sống…”, Lam Anh chia sẻ.

Dù diễn chung với nhiều nam ca sĩ như Quang Lê, Bằng Kiều trên sân khấu nhưng Lam Anh không bao giờ bị bạn trai ghen. Tâm sự về bí kíp không bao giờ khiến bạn trai ghen, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa bao giờ thân mật quá mức cho phép với bất kỳ nam ca sĩ nào, ngay cả với anh Bằng Kiều cũng vậy. Nhiều người cứ nghĩ là tình nhân trên sân khấu thì sẽ thân mật hơn ở ngoài đời thường.

Nhưng, thực tế thì không phải như vậy, ngoài đời thường chúng tôi chỉ là những người bạn, người anh và những người đồng nghiệp thân thiết mà thôi. Mình phải luôn hiểu điều này và giữ chừng mực vì nghề này rất khó chứ không phải đơn giản như mọi người nghĩ. Để có được sự thành công là rất khó, nhưng để giữ được thành công lâu dài lại càng khó hơn.

Chữ Tài là một chuyện nhưng chữ Đức lại là chuyện khác, hai chữ này đều cần phải có để giữ được thành công và sự quý mến của khán giả. Mình là người nghệ sĩ, luôn ở “ngoài ánh sáng” và luôn bị để ý ở mọi phía nên lại càng phải sống đúng hơn”.

Quang Lê áy náy với Lam Anh trong vụ tai nạn xe hơi năm 2013.

Có lẽ vì vậy nên cuộc sống của Lam Anh khá êm đềm, cuối tuần cô đi diễn còn hàng ngày cô chăm chút cho gia đình, siêng năng luyện tập yoga để giữ cho mình sự dẻo dai, trẻ đẹp, đồng thời khắc phục những chấn thương gặp phải sau tai nạn.

Lam Anh cũng rất thích thú việc tự thiết kế và may trang phục diễn cho chính mình. Hầu hết các trang phục diễn của Lam Anh trong những năm gần đây đều do cô thiết kế và tự tay may lấy. Sau tai nạn, Lam Anh cũng chú ý hơn cho việc chăm sóc bản thân, cô tạo cho mình thói quan ngủ sớm dậy sớm, uống nước nhiều, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống.

Lam Anh chuẩn bị về nước để biểu diễn trong "Đêm tình nhân 5" cùng Bằng Kiều.

Cũng trong cuộc trò chuyện nhân dịp chuẩn bị trở về Việt Nam trình diễn trong show “Đêm tình nhân 5”, Lam Anh có một tiết lộ nho nhỏ khá thú vị về nghệ danh Lam Anh của cô. Cô kể: “Lý do tôi chọn nghệ danh Lam Anh vì ngày xưa ngày nào tôi cũng phải đi bộ ra đầu đường để đón xe lam đi học nhạc ở trường văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Buổi sáng thì học văn hóa, buổi chiều học nhạc.

Suốt 7 năm, từ 10 tuổi đến 17 tuổi rồi sau đó lên nhạc viện thành phố, tôi đi xe lam nhiều đến mức phát sợ. Vậy mà khi lớn lên rồi, tôi lại rất nhớ những kỷ niệm đó và những ký ức đó, như nhắc nhở tôi rằng mỗi cố gắng của tôi đều đã và đang được gặt hái những thành quả như bây giờ. Tôi thích chữ "Lam" không chỉ bởi những chuyến xe lam mà còn bởi nó là tượng trưng cho màu xanh hy vọng. Và tôi chọn nghệ danh Lam Anh vì thế”.

Đỗ Quyên