Những sao Việt từng phải cúi đầu xin lỗi vì trễ giờ

Khi bị các nhà báo trách cứ và cho rằng "các bạn là người không tôn trọng công việc của chính mình thì người khác cũng không thể tôn trọng các bạn", Lan Khuê thay mặt cả 3 huấn luyện viên của The Face 2017 nói lời xin lỗi các vị khách mời. Cô giải thích rằng mình và hai huấn luyện viên Minh Tú, Hoàng Thùy đều được thông báo là sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h30 nên và hoàn toàn không biết chuyện huấn luyện viên Lukkade Metineee được mời lúc 9h còn giới báo chí là 9h30. Lan Khuê khẳng định dàn huấn luyện viên The Face không hề thiếu tôn trọng giờ giấc mà là do chưa có sự thống nhất trong thông tin ban tổ chức gửi đến các khách mời.