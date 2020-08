Những lời ngôn tình của Trọng Hưng trước khi bị tố ngoại tình

Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, từng theo học trường Sân khấu - Điện ảnh và được biết tới qua các phim truyền hình Bộ tứ 10A8, Đi qua mùa hạ, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm... Tuy nhiên, anh chỉ thực sự trở thành tâm điểm của truyền thông

bị bà xã - giảng viên đại học Âu Hà My - tố ngoại tình.

Âu Hà My công khai mối quan hệ với Nguyễn Trọng Hưng đầu năm 2019. Từ đó, trang cá nhân của hai người tràn ngập những lời lẽ ngọt ngào dành cho nhau. Trong một số tin nhắn được hé lộ, nam diễn viên Đi qua mùa hạ lúc nào cũng gọi Âu Hà My là vợ yêu, mỗi ngày đều gửi cho cô rất nhiều tin nhắn mùi mẫn thể hiện sự nhớ nhung, mãi mãi yêu thương và ở bên cô. Tuy nhiên, cư dân mạng sau này phát hiện, anh đã cóp nhặt một số câu nói ngọt ngào bằng tiếng Anh trên báo để gửi cho người thương.

Ảnh cưới ở Paris của Trọng Hưng và Âu Hà My.

Không chỉ biết nói lời ngọt ngào, những năm tháng hẹn hò, Nguyễn Trọng Hưng còn kỳ công làm nhiều điều lãng mạn dành cho Âu Hà My. Anh từng bí mật trang trí tầng thượng một quán cà phê, hẹn bạn gái đến trước và bất ngờ xuất hiện với bó hoa lớn trên tay. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Âu Hà My, anh bảo mình làm vậy chẳng nhân dịp đặc biệt nào cả mà đơn giản là vì biết bạn gái thích bất ngờ và lãng mạn. "Có hai điều anh muốn nói với em. Điều thứ nhất, dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Điều thứ hai anh muốn nói, cô giáo, anh yêu em", anh nói với người yêu trong sự reo hò cổ vũ của nhiều bạn bè có mặt rồi tiến đến hôn cô nồng nàn. Video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ khi đó khiến nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc mà Âu Hà My có được. Một số người còn ví Trọng Hưng ngọt ngào chẳng kém gì các soái ca ngôn tình trong phim Trung Quốc.

Sau gần một năm yêu nhau, Trọng Hưng và Âu Hà My quyết định tổ chức đám cưới. Cặp đôi sang Pháp chụp ảnh cưới. Dưới chân tháp Eiffel, Trọng Hưng quỳ gối nói lời cầu hôn trong bộ tuxedo bảnh bao. "Anh không nghĩ một ngày mình có thể đứng đây với em. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau là một định mệnh. Anh sẽ mãi bên em, cùng nhau vượt qua khó khăn. Hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Làm vợ của anh nhé", anh nói rồi lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của của Âu Hà My đang mặc bộ soiree trắng muốt. Toàn bộ màn cầu hôn của nam diễn viên đều được êkíp ghi lại và dựng thành video.

Trọng Hưng quỳ gối cầu hôn Hà My ở Paris (Pháp).

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào tháng 10/2019 trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình hai bên. Ngày vui của họ được ví như " siêu đám cưới " bởi sự xa hoa, hoành tráng. Trong khung cảnh tiệc cưới giống lâu đài cổ tích tại khách sạn 5 sao, Trọng Hưng vừa khóc vừa thề thốt yêu và chăm sóc Hà My cả đời. Hà My cũng mong bố mình yên tâm rằng mình đã tìm được người đàn ông thực sự quan tâm, che chở cho mình.

Trở thành vợ chồng son, Trọng Hưng vẫn thường xuyên dành cho Hà My những lời ngọt ngào trên trang cá nhân. Cuộc sống của họ bao phủ bởi sự sung túc với hàng hiệu, xe sang, nhà đẹp. Hàng trăm nghìn người theo dõi trên Facebook tung hô tình yêu đẹp như cổ tích của cặp đôi. Nhiều cô gái cho rằng Âu Hà My quá may mắn khi có "người chồng quốc dân", chẳng những đẹp trai, lãng mạn mà còn tài giỏi, giàu có.

Trọng Hưng và Hà My trong đám cưới hồi tháng 10/2019.

Thế nhưng, cổ tích trong mắt bao người bỗng chốc vỡ tan khi Âu Hà My lên tiếng tố cáo chồng ngoại tình . Ngày cô sảy thai đứa con của hai người, anh bỏ mặc để đi với bồ nhí. Không những thế, cô còn "vạch mặt" bề ngoài bóng bẩy che giấu việc làm ăn đổ bể, nợ nần tiền tỷ của anh. Trước sự chứng kiến của vài người bạn thân và gia đình, Trọng Hưng nhận mình sai. Chuyện Trọng Hưng ngoại tình trở thành chủ đề "nóng" nhất trên mạng xã hội ngày 13/8. Khi những video, tin nhắn ngôn tình trước đây của cặp đôi được "đào" lại, nhiều người cảm thấy sự phản bội của anh càng trở nên nực cười.

Âu Hà My - vợ của Trọng Hưng - sinh năm 1994, là giảng viên khoa tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng nổi tiếng từ năm 2015 khi làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh của trường. Cô có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội bởi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Trước khi đến với Trọng Hưng, Âu Hà My từng yêu Hà Duy - con trai của diễn viên Hương Dung.

Theo Ngôi sao