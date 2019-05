Nhan sắc được khen 'như hoa hậu' ở tuổi 32 của Lưu Diệc Phi

Trưa 18/5, Sina đưa tin "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi trở lại Trung Quốc sau chuyến bay từ Milan (Italy). Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, Lưu Diệc Phi trông rạng rỡ và tươi tắn khi nhận ra nhiều người hâm mộ đã đến sân bay đón cô.

Những người yêu mến Lưu Diệc Phi đã túc trực tại sân bay quốc tế Bắc Kinh từ sáng sớm. Đáp lại tình cảm ấy, nữ diễn viên 32 tuổi vui vẻ mỉm cười và liên tục vẫy tay chào người hâm mộ. Nhan sắc đời thường của cô nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. "Cô ấy xinh chẳng kém các hoa hậu bây giờ", "Lưu Diệc Phi đúng là thần tiên tỷ tỷ", độc giả Sina nhận xét.

Cô cũng nhận được rất nhiều quà tặng từ người hâm mộ và vui vẻ ký tặng cho họ trên đường ra xe.

Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên được đông đảo khán giả mến mộ nhờ vẻ ngoài thanh tú. Bên cạnh đó, họ quý cô vì phong cách sống giản dị, mộc mạc và tính cách thân thiện, hòa đồng dù là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Nữ diễn viên họ Lưu chọn set đồ năng động, trẻ trung với áo thun trắng, quần và áo khoác jeans kết hợp giày thể thao cùng màu áo. Dù đội mũ và đeo kính đen, vẻ ngoài xinh đẹp của "Thần tiên tỷ tỷ" vẫn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, khen ngợi.

So với những người đi cùng, làn da trắng hồng, mịn màng của "Thần tiên tỷ tỷ" khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Cách đây ít ngày, Lưu Diệc Phi đăng tải ảnh chụp khi tham quan tháp nghiêng Pisa. Cô đăng một ảnh trắng đen và một ảnh được chỉnh sửa theo phong cách hoạt họa, đồng thời chia sẻ hôm ấy là một ngày đẹp trai. Nàng "Tiểu Long Nữ" năng động, cá tính trong hoodie đen với phông nền là công trình nghệ thuật tiêu biểu của Italy.

Ngọc nữ họ Lưu thường chỉ đăng tải ảnh đời thường trên Weibo cá nhân mà không kèm dòng chú thích nào. Chỉ với lớp trang điểm nhạt và mái tóc búi vội, Lưu Diệc Phi vẫn khiến người xem phải trầm trồ bởi vẻ ngoài "băng thanh ngọc khiết".

Không chỉ khoe được vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị khi hóa thần thành những mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh nhỏ, phong cách sang trọng, quý phái trên các trang tạp chí của Lưu Diệc Phi cũng được giới mộ điệu đánh giá cao.

Người hâm mộ đang rất mong chờ sự trở lại của Lưu Diệc Phi trên cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. "Bom tấn màn ảnh rộng" Hoa Mộc Lan do cô thủ vai nữ chính sẽ chính thức lên sóng vào tháng 3/2020. Nữ diễn viên cũng tái xuất màn ảnh nhỏ sau hơn 10 năm, với tác phẩm The Love of Hypnosis, đóng cặp cùng Tỉnh Bách Nhiên.

Theo Zing