Nhạc sĩ Tú Dưa nói về nguyên nhân khiến siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng gặp tai nạn

“Tôi biết tin xe hơi của Tuấn Hưng gặp tai nạn ở Việt Trì, Phú Thọ khoảng 8-9 giờ sáng nay. Phần đầu xe bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng may mắn, Tuấn Hưng và người trợ lý- lái xe không bị sao. Ngay sau đó, Tuấn Hưng đã gọi điện cho tôi”, Tú Dưa chia sẻ.

Theo Tú Dưa, do trời mưa to, đường trơn, siêu xe gầm thấp lao vào hố nước sâu bị mất lái va phải lan can sắt. Khi sự việc xảy ra, người trợ lý cầm lái. Ca sĩ Tuấn Hưng cũng ở trên xe.

Hình ảnh được cho là xe ô tô của Tuấn Hưng gặp tai nạn kinh hoàng ở Phú Thọ, đầu xe nát bươm.

Ngay khi gặp tai nạn, Tuấn Hưng đã gọi cho công an và bên bảo hiểm đến làm việc. Hiện nam ca sĩ Tuấn Hưng đang trên đường về Hà Nội.

Tú Dưa cho biết, anh rất lo khi Tuấn Hưng báo tin và cũng mừng cho người bạn thân không bị ảnh hưởng về thân thể, sức khỏe.

Trước đó, những hình ảnh được cho là siêu xe Ferrari màu đỏ của Tuấn Hưng được đăng tải trên mạng xã hội với phần đầu nát tươm khiến dư luận xôn xao.

Siêu xe gặp tai nạn giống y hệt hình ảnh xe của Tuấn Hưng được chia sẻ trên mạng.

Người hâm mộ khẳng định đây là xe của nam ca sĩ qua biển số xe và hình ảnh quen thuộc Tuấn Hưng từng đăng tải. Nhiều lời động viên, chia sẻ được gửi đến Tuấn Hưng.

Trước khi siêu xe gặp nạn, Tuấn Hưng cũng “đen đủi” khi liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát bị hủy đột ngột trước giờ diễn 2 giờ đồng hồ. Anh dự định thực hiện một đêm nhạc khác trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Hằng

Dân trí