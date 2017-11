Nguyễn Thị Thành tức giận "bóc" chuyện tháo mũi của Hoa hậu Đại dương 2017

Nguyễn Thị Thành đã viết tâm thư bày tỏ sự thất vọng của cô khi nghe được những lời Lê Âu Ngân Anh phát biểu về mình. Nguyễn Thị Thành cho biết đây là lần đầu và cũng lần cuối cùng cô nói về người mà cô coi như một đứa em gái thân thiết.

Nguyễn Thị Thành đã viết một tâm thư dài thể hiện bức xúc.

Mở đầu, Nguyễn Thị Thành nói về chuyện tình cảm giữa cô và Lê Âu Ngân Anh. "Chị em mình đã từng thi chung với nhau tại Hoa Khôi Du Lịch. Em là cô bé rất dễ thương, lễ phép và hiểu biết. Chị đã từng rất quý mến em. Mỗi sự kiện của chị, chị đều mời em. Dù bận, nhưng em vẫn gửi hoa chúc mừng chị, động viên và an ủi chị bằng những lời lẽ rất dễ thương. Chị rất vui và hạnh phúc vì tình cảm em dành cho chị. Và chị cũng rất quý em.

Cho đến khi em đăng quang Hoa Hậu Đại Dương. Giữa sóng gió dư luận, giữa biết bao lời chỉ trích em. Chị vẫn âm thầm, lặng lẽ đứng về phía em ủng hộ em. Vì hơn ai hết chị hiểu em đang trong tình cảnh thế nào. Chị thương em và không bao giờ mong muốn điều xấu nhất xảy đến với em đó là bị tước vương miện. Rất rất nhiều khán giả cảm thấy bất công cho chị và khuyên chị kiện để lấy lại công bằng. Nhưng không, chị đã không làm như vậy. Vì chị biết chị sẽ chẳng thể làm gì và chẳng thể thay đổi điều gì. Hơn nữa chị không muốn gián tiếp tước đi ước mơ của em. Chị biết em đã cố găng nhiều thế nào nên lương tâm chị không cho phép chị làm như vậy.

Không những vậy mới sáng nay chị trả lời phỏng vấn trên báo chị đã gửi đến khán giả, gửi đến mọi người lời nhắn nhủ rằng: "Hãy cho người khác cơ hội như cho chính mình cơ hội " với mong muốn khán giả sẽ đón nhận em và cho em một cơ hội. Chị không kể công nhưng chị chỉ muốn em biết rằng chị chưa hề động đến chê bai em, hay chỉ trích em".

Sau đó, Nguyễn Thị Thành bày tỏ sự buồn bã khi Lê Âu Ngân Anh phát ngôn: "Đừng đem tôi ra so sánh với Nguyễn Thị Thành vì tôi có can đảm tháo mũi ra trước khi thi còn Thành thì không có can đảm tháo răng ra thi".

Người đẹp thẳng thắn "bóc" chuyện Hoa hậu Đại Dương 2017 "dao kéo": "Trước khi nói về cảm xúc của chị khi em nói như vậy thì chị xin được giải thích thêm cho em hiểu em nhé. Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được . Còn chị là răng sứ một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ chứ không phải răng sứ được dán lên trên răng thật em à. Chị nghĩ em cũng đã từng can thiệp thẩm mỹ răng thì em cũng phải hiểu được chứ nhỉ?".

Chưa hết, cô bày tỏ sự bức xúc: "Còn về cảm xúc của chị , chị cảm thấy rất nực cười về câu nói của em và quá thất vọng về những gì tốt đẹp chị dành cho em . Em phát ngôn quá thiếu suy nghĩ ....Chị đã từng nghĩ mặc dù em không có vẻ ngoài quá ấn tượng nhưng Ban Giám Khảo đã chọn em thì chắc chắn em sẽ có nội tâm hơn người. Nhưng trời ơi, chị đã lầm. Em vẫn chỉ là một đứa con nít".

Cuối cùng, cô tuyên bố sẽ không kiện tụng Lê Âu Ngân Anh về phát ngôn xúc phạm. "Chị vẫn sẽ không kiện nhưng chị sẽ không còn ủng hộ em nữa đâu bé a. Em đã gián tiếp xúc phạm chị. Chị không động đến em thì em đừng nên lôi chị vào câu chuyện của em. Với cương vị là hoa hậu thì em nên kiểm soát cảm xúc của mình, suy nghĩ cho kỹ trước khi nói để không làm ảnh hưởng đến người khác và không bị dư luận ném đá nữa em nhé . Hãy biết vị trí của mình ở đâu", cô trải lòng.

Đỗ Quyên