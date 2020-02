Nghệ sĩ Việt bị chỉ trích cư xử không phù hợp nơi công cộng

Ngay sau đó, người đẹp 28 tuổi đã phản hồi: "Cái này là giơ chân lên cao khi chưa có ai vào rạp, rồi chụp. Có thể do góc chụp nên thấy thế. Chứ gác chân vậy mình coi phim kiểu gì". Tiếp đó, khi thành viên mạng yêu cầu cô xin lỗi, Mâu Thủy trả lời rằng: "Có lỗi gì đâu mà phải xin qua xin lại. Người nào dễ dàng nói xin lỗi là người rất hay làm ra lỗi. Và xin đính chính mình chưa từng xin lỗi mấy vụ việc thời gian gần đây nhé. Vì sao ư? Not my bad (Không phải lỗi của mình)".