Nam diễn viên hot nhất 'Về nhà đi con' chia sẻ những bất ngờ trong lần Bắc tiến

Quốc Trường chia sẻ, mục đích ban đầu ra Bắc chỉ vì đọc kịch bản và muốn thử cảm nhận văn hoá, tình cảm gia đình Bắc Bộ khác miền Nam thế nào. Ngoài ra còn vì công việc kinh doanh chuỗi nhà hàng của anh ở Hà Nội cần nhiều thời gian chứ không phải đi ra ngày một ngày hai là giải quyết được. Vì thế nam diễn viên đã nhận lời VFC tham gia phim "một công đôi việc".

Mặc dù lúc đầu, với sự bỡ ngỡ, cộng thói quen nói nhanh lại thêm giọng trọ trẹ miền Nam khiến khán giả chưa kịp làm quen, khó tiếp nhận anh đã đọc được nhiều chê bai, chỉ trích. Không đánh giá diễn xuất nhưng phần nhiều đều “phê phán" chất giọng “lạc quẻ” giữa dàn diễn viên quen thuộc VFC.

Quốc Trường tâm sự thậm chí có thời điểm anh không dám đọc bình luận của khán giả vì sợ mất ngủ và ảnh hưởng đến tâm lý, diễn xuất.

Quốc Trường lần đầu ra Bắc vẫn sắm chất bad boy thường thấy

Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu có chút gian nan. Đến thời điểm hiện tại, Quốc Trường chính là một trong những lý do tạo nên sức hút của bộ phim gia đình - vốn không hề mới mẻ.

Quốc Trường tâm sự, không ngờ khán giả miền Bắc lại có sự yêu mến nghệ sĩ cuồng nhiệt đến vậy - điều mà trước đó anh từng nghĩ miền trong làm tốt hơn. Thậm chí gần đây khá nhiều người hâm mộ còn kéo nhau đến địa điểm quay phim để xem và gặp thần tượng.

Hiện tại trang cá nhân của Quốc Trường đang tăng “phi mã” từ thời kỳ đầu chỉ với mấy chục nghìn theo dõi nay đã tăng lên hơn 200.000 theo dõi. Mỗi bài đăng của Trường - đôi khi “vô thưởng vô phạt” để chiều lòng fan cũng nhận đến gần 20.000 lượt like, share và vài chục nghìn comment tương tác. Chính vì nhận được sự quan tâm của khán giả như thế, nam diễn viên cũng có sự đáp lễ vô cùng ấn tượng đó là đọc và like từng comment của người hâm mộ trên Facebook.

“Cảm giác like từng comment tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi có thể bỏ ra nửa tiếng để chỉ like comment của khán giả. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, một người nghệ sĩ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Không phải lúc này được nhiều người hâm mộ tôi mới like từng comment của khán giả mà trước đấy tôi cũng làm vậy rồi. Càng được hâm mộ thì mình càng phải nghiêm túc, càng phải sống tốt hơn để khán giả thấy mình trân trọng họ” - Quốc Trường bày tỏ.

Thay một cái ảnh đại diện facebook cũng đạt 33.000 like và 3.600 comment từ người hâm mộ

Không chỉ thế, nam diễn viên còn hài hước “xin phép" bố mẹ đổi ảnh đại diện trang cá nhân từ ảnh gia đình sang ảnh chân dung để chiều theo ý người hâm mộ.

Chia sẻ về hành động thú vị này, Quốc Trường cho biết do avatar cũ anh đã để được mấy năm nay rồi nên nhân cơ hội lần này gỡ xuống và nói xin phép vui. “Tôi nghĩ vì yêu quý fan thì mình nên đổi. Trước đây tôi đã định làm vậy rồi nhưng lúc này chắc là đúng thời điểm nhất bởi nhu cầu của khán giả quá lớn mà mình thì vô cùng trân trọng tình cảm của họ” - nam diễn viên gốc Cần Thơ tâm sự.

Đúng lúc thị trường phim truyền hình miền Nam “rớt giá" thì nhận được cơ hội ra Bắc và nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả, Quốc Trường quyết định “thừa thắng xông lên” “đánh chiếm” thị trường này. Theo nam diễn diên, mặc dù hiện tại vẫn đang quay “cuốn chiếu" để kịp phát sóng đều đặn phim “Về nhà đi con” nhưng anh đã nhận lời mời tham gia một phim khác của VFC rồi.

Có thể nói miền Bắc đang là thị trường “màu mỡ" và tiềm năng đối với Quốc Trường cả về công việc kinh doanh hay diễn xuất nhưng nam diễn viên 8X chia sẻ anh nhất quyết không có ý định “định cư" hẳn tại đây.

Anh cho biết, vốn là người của gia đình nên dù đi đâu cũng vẫn muốn gần bố mẹ. Hơn nữa anh cũng đã quen với cuộc sống Sài Gòn nên dù “bén duyên" miền Bắc thì cũng sẽ bố trí đi về hai nơi chứ không ở hẳn Thủ đô.

Quốc Trường được fan hâm mộ vây quanh ngay tại địa điểm quay phim

Nhiều hình ảnh "chế" khá hài hước được chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân của nam diễn viên để thấy được sự yêu mến của khán giả

“Về nhà đi con” mới đi được 1/3 chặng đường và vẫn đang là “siêu phẩm” được khán giả mong chờ mỗi tối. Bộ phim hứa hẹn sẽ là “bom tấn” tiếp theo của VFC.

Ngọc Mai