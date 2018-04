Mỹ nhân Vbiz cùng tuổi: Tài sắc "một chín một mười" nhưng người yên bề gia thất, người vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp!

Bộ tứ mỹ nhân 7x xinh đẹp của showbiz Việt: Nhan sắc mặn nồng nhưng tình duyên khác biệt

Ngô Thanh Vân vẫn được đánh giá cao về nhan sắc mặn mà, sắc sảo sau nhiều năm bước chân vào showbiz. Hiện tại, Ngô Thanh Vân vẫn lẻ bóng, tập trung tối đa cho việc phát triển sự nghiệp của mình.

Cùng sinh năm 1979, Mai Thu Huyền thời gian đầu nổi tiếng trong nhiều vai diễn ở các bộ phim truyền hình. Sau đó cô ít xuất hiện hơn để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình. Cô lấy chồng đại gia hơn 7 tuổi và hiện tại có 2 thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.

Dương Yến Ngọc trở lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diện mạo mới xinh đẹp, trẻ trung.

Ở độ tuổi của cô, thật khó để giữ được vóc dáng chuẩn như thế này. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên người yêu mới.

Phạm Thanh Thảo - nữ ca sĩ đình đám được giới trẻ yêu thích cũng sinh năm 1979.

Nữ ca sĩ đã lập gia đình và là bà mẹ 2 con, cô ít xuất hiện hay ra các sản phẩm âm nhạc để chăm lo cho tổ ấm của mình.

Dàn mỹ nhân 8x so kè từng chút một trong cuộc chiến nhan sắc nhưng khác biệt đường tình duyên

Danh xưng "Nữ hoàng giải trí " của Hà Hồ đã nói lên tất cả về nhan sắc mặn mà dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa. Trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, hiện tại ngoài tập trung cho sự nghiệp, Hà Hồ còn có mối tình đầy hạnh phúc với diễn viên Kim Lý.

Trong khi đó Phương Linh cũng "một chín một mười". Cô từng ghi dấu trong lòng khán giả với hàng loạt bản hit song ca cùng Hà Anh Tuấn thế nhưng vẫn lẻ bóng một mình.

Bà mẹ hai con Phạm Quỳnh Anh cũng cùng độ tuổi với Hà Hồ và Phương Linh. Bộ ba mỹ nhân Vbiz này đều sinh năm 1984. Sau khi lập gia đình, Phạm Quỳnh Anh không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mà dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Hà Tăng có thể được xếp vào danh sách đệ nhất mỹ nhân Vbiz.

Người đẹp 8x đã rút khỏi showbiz 5 năm, hiện đã là "bà mẹ bỉm sữa" với 2 thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.

Cùng tuổi với Hà Tăng, diễn viên múa Linh Nga cũng thần thái ngời ngời và vẫn đang là gương mặt nổi bật trong làng múa Việt. Tuy nhiên, đường tình duyên của người đẹp khá lận đận. Cô đã ly hôn với chồng cũ và từng phải kiện tụng để giành quyền nuôi con.

Trang Nhung cũng là một trong những mỹ nhân Vbiz sinh năm 1986 cùng tuổi với Hà Tăng và Linh Nga. Người đẹp đã lập gia đình, có 2 con và ít khi lộ diện trong showbiz.

Dàn mỹ nhân 9x đình đám: Người vẫn mải mê theo sự nghiệp, kẻ đã lên xe hoa về nhà chồng

Diễm My 9x là mỹ nhân đại diện cho thời kỳ đầu của thế hệ 9x. Cô nàng sinh năm 1990 gây ấn tượng bởi gương mặt trẻ trung hiện đại và thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Sau khi chia tay với bạn trai, hiện tại Diễm My đang trong một mối quan hệ mới hạnh phúc. Người đẹp thường úp mở những khoảnh khắc chụp cùng bạn trai trên trang cá nhân.

Vân Trang là diễn viên truyền hình được yêu thích. Người đẹp cũng sinh năm 1990 cùng tuổi với Diễm My nhưng đã lập gia đình vào năm 2016 và hiện tại đã có một thiên thần nhỏ đáng yêu.

Một cái tên khó thể bỏ qua chính là cô nàng Khởi My. Sở hữu lượng fan đông đảo với fanpage tương tác nhiều nhất tại Việt Nam, ít ai biết Khởi My có độ tuổi bằng với Vân Trang và Diễm My 9x. Cùng độ tuổi nhưng Khởi My đã sớm lập gia đình cùng với người yêu điển trai Kelvin Khánh. Cả hai vẫn song song phát triển sự nghiệp bên cạnh việc xây dựng hạnh phúc của riêng mình.

