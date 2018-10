Muốn vớt vát lại danh tiếng, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng cần lắm sự im lặng

Ngày 14/9, An Nguy và Kiều Minh Tuấn cùng nhau xuất hiện trên báo chia sẻ chuyện tình cảm của họ. Trong khi Kiều Minh Tuấn nói rằng anh thương vợ (diễn viên Cát Phượng) nhiều hơn là yêu thì An Nguy lại bật khóc, cô không khống chế được tình yêu với bạn diễn.

Câu chuyện ngay lập tức bùng phát trở thành một scandal lớn gây ảnh hưởng đến chính bộ phim mà họ đang đóng.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn xin lỗi những người liên quan sau lùm xùm tình ái. Ảnh: Ngôi sao

Phơi bày chuyện tình cảm gây nhiều tranh cãi ra bên ngoài giữa lúc phim sắp ra mắt khiến tác phẩm điện ảnh này bị ảnh hưởng rất nhiều. Bộ phim Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng đã không được khán giả ủng hộ.

Bà Phan Thị Kim Dung - đại diện NSX phim chia sẻ với truyền thông: Sau hơn 1 tuần công chiếu phim chỉ đạt doanh thu hơn 10 tỷ, trong khi tổng chi phí đầu tư sản xuất phim là 25 tỷ đồng. Sau đó, nhà sản xuất phim này tuyên bố khởi kiện Kiều Minh Tuấn vì tự ý công khai chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé.

Lùm xùm tình cảm gây ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé đã kéo dài cả tháng qua. Trước tình hình này, Kiều Minh Tuấn và diễn viên Cát Phượng đã phải lên tiếng xin lỗi.

Chiều 14/10, trả lời Ngôi sao, Cát Phượng nói: "Hôm nay tôi sẽ nói một lần, chia sẻ chân thành và thật nhất để khép lại vụ ồn ào này. Tôi biết có nhiều người quan tâm đến vấn đề này và thắc mắc tại sao thời gian qua tôi lại im lặng. Tôi không dính dáng gì tới bộ phim này. Nếu có tôi cũng không thể đem chuyện tình cảm 10 năm đã dày công vun vén để đem PR một cách vớ vẩn, bẩn thỉu như vậy. Từ trước tới nay tôi luôn là người sống thật, sống thẳng".

Còn Kiều Minh Tuấn thì tỏ thái độ hối hận và lên tiếng xin lỗi những người liên quan. "Chỉ khi thấy những người mình quan tâm, yêu thương bị tổn thương và khiến khán giả của mình thất vọng tôi mới nhận ra mình đã tự cao, tự đại thế nào. Tôi đã luôn cho mình là đúng. Tôi muốn xin lỗi gia đình, người thân, xin lỗi Phượng - người đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài. Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có những phát ngôn, hành động khiến nhiều người tổn thương như vậy. Mình là loại người gì? Tôi muốn xin lỗi êkíp và nhà sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Dù sao chuyện của tôi cũng phần nào gây ảnh hưởng tới bộ phim. Tôi xin lỗi vì cảm thấy mình có lỗi chứ không phải vì sợ bị chị Dung Bình Dương (NSX phim) kiện", Kiều Minh Tuấn nói.

Cát Phượng giải thích cô không phải là người đằng sau "làm trò" để PR.

Diễn viên Cát Phượng cũng lên tiếng xin lỗi ê-kíp làm phim với tư cách là quản lý của Kiều Minh Tuấn. Sự lên tiếng của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng ngày hôm qua đã khiến chuyện đi quá xa. Và nhiều khán giả cho rằng, cặp đôi đã xin lỗi quá muộn. Nếu như ngay từ ban đầu, họ biết tiết chế và hiểu được quy luật yêu ghét của khán giả thì đã không đến nỗi như ngày hôm nay.

Khán giả đòi tẩy chay cặp đôi này không phải vì họ diễn dở mà là chuyện khác. Xưa nay, showbiz luôn xảy ra một đống chuyện "xàm xí", nhố nhăng không đầu không cuối. Nhiều ê-kíp quản lý cho những ngôi sao sẵn sàng mang chuyện riêng tư ra để đánh bóng tên tuổi. Khán giả đã phán ngán những chiêu trò như thế này và họ muốn mất thời gian để xem thêm nữa.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chạm vào điểm nhạy cảm ấy. Cả mấy tháng cặp đôi "quay" mòng mọng với chuyện chia tay rồi tái hợp. Đến 14/9, Kiều Minh Tuấn lại thẳng thắn thừa nhận yêu An Nguy. Sau khi vụ việc bị khán giả "ném đá" thì anh mới lên tiếng xin lỗi khán giả rồi nói chỉ "say nắng" An Nguy mà thôi.

Cách anh trả lời trước sau không đồng nhất rồi cách ứng xử của Cát Phượng trước chuyện tình cảm đã khiến khán giả mất lòng tin. Đặc biệt, người hâm mộ có cảm giác họ đang "dắt mũi", đây được xem là điểm mấu chốt khiến nhiều người bị tổn thương.

Với những ai có chuyên môn trong ngành truyền thông cho ca sĩ thì đây là trường hợp "PR lỗi". Và Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đang phải gánh chịu hậu quả này. Nhiều người còn thẳng thắn: "Tự làm thì tự chịu" và sau câu chuyện này, cặp đôi càng mất fan.

Liệu Kiều Minh Tuấn có "mất trắng" sau scandal tình ái với An Nguy.

Chỉ sau một câu chuyện, Cát Phượng đang phải đánh đổi nhiều thứ, sự nghiệp hơn 20 năm theo nghề của cô. Còn Kiều Minh Tuấn, sự nghiệp vừa chớm nỏ, show diễn dày đặc vừa bắt đầu thì vì vụ việc này, anh đang mất đi lòng tin của khán giả lẫn "bầu" show.

Nhiều người có chuyên môn về xử lý khủng hoảng truyền thông trong giới cho rằng để vớt lại tình cảm của khán giả, cách tốt nhất bây giờ Kiều Minh Tuấn - An Nguy nên im lặng. Giờ đây, tên tuổi của họ bị ảnh hưởng nặng nề, họ chỉ có cách làm lại từ đầu bằng tài năng, sự chuyên nghiệp thì mới lấy lại được những gì đã mất.

Đỗ Quyên (th)