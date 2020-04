Miranda Kerr - thiên thần nội y chuyên hẹn hò tỷ phú tai tiếng

Trong giới thời trang, Miranda Kerr từng là thiên thần nội y nổi tiếng. Ngoài đời thực, người mẫu Australia đang có hôn nhân viên mãn bên người chồng tỷ phú. Trước khi trở thành người đẹp có cuộc sống đầy đủ như hiện tại, cô từng trải qua cuộc hôn nhân không thành với tài tử Orlando Bloom.

Kèm với đó là hàng loạt cuộc tình với những tỷ phú tai tiếng.

Vốn là người vươn lên từ khó khăn, bà mẹ 3 con được tôi luyện thành người mẹ cứng rắn. Cô muốn con mình tự lập, không ỷ lại vào sự nghiệp của bố mẹ. Người đẹp Australia không hề muốn con dính với biệt danh "rich kid Los Angeles".

Người đẹp Australia có tình trường nhiều sóng gió.

Scandal



Sinh ra trong một vùng quê thuộc Australia, từ bé, Miranda Kerr ý thức mình phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ở tuổi mới lớn, cả gia đình chuyển đến Brisbane sinh sống. Lúc này, cô bé vùng nông thôn lần đầu trải nghiệm lối sống thành thị.

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên Kerr tham gia cuộc thi người mẫu của tạp chí Dolly và giành chiến thắng. Năm 1997, cô đến Sydney chạm vào những hào nhoáng của giới thời trang.

Miranda Kerr từng gây tranh cãi khi lên bìa tạp chí ở tuổi 14.



Sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu với những sóng gió. Hình ảnh Miranda Kerr trên tạp chí thời trang gây tranh cãi. Truyền thông Australia cáo buộc cô đang bị lạm dụng. Hình ảnh đứa bé 14 tuổi diện áo tắm trên tạp chí bị lên án trong thời gian dài.

Cô lên tiếng trong họp báo: “Em nghĩ truyền thông cố tình lái việc chụp ảnh sang hướng lạm dụng trẻ em. Dolly là tạp chí dành cho những bạn nữ vị thành niên, không phải cho những ông già. Em vẫn mặc quần áo đầy đủ, chúng em không làm gì khác ngoài việc chụp ảnh”.

Scandal này ảnh hưởng ít nhiều đến việc trở thành người mẫu chuyên nghiệp của Miranda Kerr. Sau vụ việc trên, cô tiếp tục hoàn thành việc học tại trường nữ sinh công giáo All Hallows. Cô theo học ngành dinh dưỡng, tâm lý học sức khỏe trước khi trở thành người mẫu sáng giá.

Đổi đời

Đến năm 18 tuổi, lần đầu tiên cô gái Australia sang Mỹ lập nghiệp. Với chiều cao 1,75 m cùng gương mặt ăn ảnh, khung xương chuẩn, Miranda Kerr sớm thành danh tại thị trường thời trang khốc liệt nhất thế giới.

Ở New York, cô ký hợp đồng độc quyền với NEXT Model Management. Đây là công ty quản lý lớn tại Mỹ, hợp tác với hàng loạt chương trình lớn lúc bấy giờ như Project Runway, America’s Next Top Model.

Người đẹp Australia có cơ hội sải bước cho Levi’s, Roberto Cavalli, Russell Simmons. Năm 2006, lần đầu tiên cô xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Project Runway.

Cô trình diễn cho BST của Á quân Daniel Vosovic trong đêm chung kết. Màn thể hiện ấn tượng giúp cô có hợp đồng độc quyền với Maybelline New York, thương hiệu mỹ phẩm bình dân đình đám toàn thế giới.

Người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp.



Hình ảnh người mẫu 24 tuổi ngập trên các mặt báo, tạp chí. Victoria’s Secret - hãng thời trang nội y đình đám thời bấy giờ - để ý đến người mẫu có gương mặt điện ảnh. Cơ hội đổi đời đến với Miranda Kerr.

Năm 2007, cô trở thành người mẫu Australia đầu tiên được Victoria’s Secret đề nghị ký hợp đồng. Sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận, người mẫu 8X gia nhập hàng ngũ thiên thần. Từ một người mẫu tầm trung, cô đứng ngang hàng với loạt tên tuổi nổi tiếng như Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Karolina Kurkova và cả Heidi Klum - người từng là giám khảo, đánh giá Kerr tại chương trình thiết kế.

Harper's Bazaar từng nhận định: “Đưa Miranda Kerr vào hàng ngũ thiên thần là quyết định sáng suốt của Victoria’s Secret. Cô gái có gương mặt ngọt ngào mang lại cho VS nhiều khách hàng, đặc biệt là danh tiếng không kém thế hệ trước”.

Danh tiếng

Nhiều lần, người mẫu sinh năm 1983 được giao đứng ở những vị trí chủ chốt, mang cánh lớn khi trình diễn ở Victoria’s Secret Fashion Show. Năm 2011, người đẹp Australia vinh dự diện mẫu nội y đính 3.400 viên kim cương, ngọc trai, đá aquamarine… Mẫu áo tắm có giá lên đến 2,5 triệu USD .

Danh tiếng từ thương hiệu nội y đình đám mở ra cánh cửa giúp Miranda Kerr trở thành người mẫu hạng A. Cô được hàng loạt thương hiệu quốc tế để ý và ký hợp đồng làm gương mặt đại diện. Chỉ trong năm 2008, cô kiếm được 3,5 triệu USD . Người mẫu được Forbes xếp thứ 10 trong danh sách người mẫu được trả lương cao nhất thế giới.

Sau Victoria's Secret, cô trở thành ngôi sao nổi tiếng. Kerr được hàng loạt tạp chí nổi tiếng như Vogue, Harper’s Bazaar... săn đón. Hàng loạt nhà mốt danh giá như Balenciaga, Chanel , Dior, Viktor & Rolf đều muốn người đẹp sải bước trên sàn diễn danh giá.

Danh hiệu thiên thần Victoria's Secret mang về cho người đẹp Australia nhiều danh vọng, tiền bạc.



Nhiều năm liền, Miranda Kerr được Forbes xếp vào danh sách những người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Cô luôn ổn định trong vị trí top 10 người đẹp giỏi kiếm tiền cùng khối tài sản khổng lồ.

Năm 2011, models.com xếp Miranda Kerr ở vị trí thứ 4 trong danh sách 20 người mẫu quyến rũ nhất thế giới. Cùng năm, người đẹp Australia đánh bại hàng loạt biểu tượng nhan sắc như Grace Kelly, Sophia Loren và Audrey Hepburn trong danh sách 100 phụ nữ nóng bỏng nhất mọi thời đại, theo Men’s Health.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Russell James lại khẳng định lúm đồng tiền là vũ khí giết người của mỹ nhân sinh năm 1983. “Nước Mỹ yêu Miranda Kerr. Vẻ ngoài ấy thật đáng kinh ngạc. Cô rất hợp tác, thông minh trong mọi buổi chụp hình, điều mà nhiều người mẫu khó làm được”, anh khẳng định.

Năm 2013, do không đạt được thỏa thuận hợp đồng, Miranda Kerr rời Victoria’s Secret. Dù không còn gắn bó với thương hiệu nội y đình đám, cô vẫn ăn nên làm ra với nhiều hợp đồng béo bở, chứng minh thực lực không chỉ dựa vào vẻ nóng bỏng để nổi tiếng.

Lận đận

Là người mẫu thành công, đường tình của Miranda Kerr khá lận đận. Cô mang tiếng là mỹ nhân thích săn đại gia. Bởi, người hẹn hò cùng Kerr không là nghệ sĩ nổi tiếng cũng là tỷ phú tai tiếng.

Năm 2003, lần đầu tiên Miranda Kerr hẹn hò doanh nhân Adrian Camilleri. Cuộc tình nhanh chóng kết thúc bởi người này vướng vào vụ gian lận tài chính. Telegraph đưa tin cô bị thiệt hại số tiền kha khá vì quá tin tưởng bạn trai.

Cuối năm 2007, sau cuộc tình 4 năm với ca sĩ Jay Lyon, cô gặp gỡ và hẹn hò "tài tử tỷ USD" Orlando Bloom. Công khai chuyện tình, sau đó là quyết định kết hôn, họ được xem là đôi tài tử - giai nhân đình đám của Hollywood.

Miranda Kerr từng có mối tình hạnh phúc bên Orlando Bloom.



Đôi tình nhân có lễ cưới bí mật vào năm 2010. Thời điểm ấy, giai nhân Australia đã mang thai 4 tháng. Đầu năm 2011, Flynn Bloom ra đời trong sự hạnh phúc của cặp vợ chồng nổi tiếng. Hình ảnh gia đình kiểu mẫu luôn được truyền thông quốc tế khen ngợi.

Hạnh phúc không kéo dài lâu, tháng 10/2013, Kerr - Bloom ly hôn. 6 năm bên nhau, họ quyết định cho nhau lối đi riêng. Tuy nhiên, hai người chia tay trong êm đẹp, không ồn ào, kiện tụng.

Sao phim Cướp biển vùng Carribean còn khẳng định với Sydney Morning Herald họ mãi là những người thân thiết. “Chúng tôi không phải là bạn, chúng tôi là một gia đình”, Bloom nói.

Sau khi chia tay Bloom, cô nhiều lần bị phát hiện đi chơi với tỷ phú James Packer. Có lần, Miranda Kerr và bạn trai được phát hiện dạo chơi Địa Trung Hải trên siêu du thuyền của tỷ phú sòng bài. Đáp lại, cả hai lên tiếng phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Nguồn tin từ TMZ lại khẳng định đại gia này từng hẹn hò cựu thiên thần nội y.

Người đẹp nhiều lần hẹn hò cùng những tỷ phú tai tiếng.





Đến năm 2014, thiên thần người Australia bí mật hẹn hò với Jho Low - tỷ phú người Malaysia. Mối tình này được truyền thông phát hiện khi người này bị Bộ Tư pháp Mỹ ra lệnh bắt giam vì biển thủ công quỹ với số tiền lên đến 4,5 tỷ USD .

Theo đó, tỷ phú đã tặng Kerr nhiều nữ trang với tổng giá trị 10 triệu USD . Cô buộc phải trả lại toàn bộ số tặng vật trên. Thời điểm ấy, người đẹp bị gọi là kẻ ham tiền. Nhiều người còn thẳng thắn chỉ trích người mẫu sinh năm 1983 hẹn hò bí mật tỷ phú Malaysia chỉ để trục lợi.

Viên mãn

Sau cuộc tình với tỷ phú Malaysia, cô công khai hẹn hò Evan Spiegel. Anh là CEO của Snap - công ty mẹ của ứng dụng Snapchat - đồng thời là tỷ phú công nghệ trẻ nhất thế giới. Thống kê năm 2020, khối tài sản thực tế của Spiegel lên đến 2,8 tỷ USD .

Hai người gặp gỡ trong bữa tiệc của Louis Vuitton và quyết định làm bạn sau đó. Miranda Kerr chia sẻ với Sydney Morning Herald cô và tỷ phú công nghệ là bạn tốt trước khi bắt đầu hẹn hò.

Miranda Kerr tìm được bến đỗ bên tỷ phú Snapchat.

Tháng 5/2016, đôi này quyết định về một nhà. Họ sống trong căn hộ rộng 660 m2, trị giá 12 triệu USD trong khu phố Brentwood, Los Angeles, Mỹ. Hai tháng sau, tỷ phú cầu hôn bạn gái lớn hơn 7 tuổi.

Đúng một năm sau ngày dọn về sống chung, họ tổ chức đám cưới tại nhà riêng. Hôn lễ được gọi là “bữa tiệc thân mật” với 50 khách tham dự, toàn là người nổi tiếng thân thiết. Khách mời được đón tại các trạm kiểm soát, sau đó đưa đến nhà riêng bằng limousine cửa đen kín đáo.

Một năm sau ngày kết hôn, Miranda Kerr sinh con trai đầu lòng cho tỷ phú Spiegel. Sau khi có con, họ chọn cách sống kín tiếng. Trong khi CEO Snap bận rộn với những dự án tỷ USD, vợ anh lại chăm lo nhiều hơn cho gia đình.

Cuối tháng 10/2019, thiên thần Australia tiếp tục sinh con trai thứ hai cho tỷ phú công nghệ. Hiện tại, cô là bà mẹ ba con (nhóc Flynn với chồng cũ Orlando Bloom và hai đứa với Evan Spiegel).

Ba nhóc tỳ của cựu thiên thần nội y thường xuyên được gọi là “rich kid Los Angeles”. Tuy nhiên, mới đây trên tạp chí InStyle, cô cho biết mình đã sớm giáo dục con trở thành những đứa trẻ tự lập.

Cựu thiên thần 37 tuổi nói cô không nuông chiều con. Flynn phải phụ giúp làm việc nhà, sống tự lập như bao đứa trẻ khác. Kerr tiết lộ dù đang sống giữa giai đoạn dịch bệnh, con trai lớn của cô phải học trực tuyến nhưng vẫn phụ mẹ.

Ngoài ra, vợ tỷ phú Snapchat cũng chia sẻ việc tiêu tiền, sở thích của con trai lớn: "Flynn là đứa thích sách, chúng tôi hiểu điều đó nhưng không phải cứ thích là mua. Thằng bé sẽ nhận quà vào những dịp đặc biệt, sinh nhật hay Giáng sinh chẳng hạn".

Miranda Kerr và chồng tỷ phú chọn lối sống kín tiếng.



Con trai lớn của Bloom cũng sẽ làm việc nhà hàng ngày. Cô còn tiết lộ Flynn từng bán nước chanh để tiết kiệm tiền. Bé còn phụ giúp mẹ rửa xe để có thêm thu nhập. "Tôi lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình tôi đã làm việc vất vả để kiếm tiền. Họ đã dạy tôi cách tiết kiệm và tôn trọng giá trị đồng tiền", Miranda Kerr khẳng định.

Hậu hôn nhân, họ chọn lối sống kín tiếng. Người đẹp từng nói trên InStyle, vợ chồng cô ít ra ngoài, ăn tối tại nhà và đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sau bao biến cố chuyện tình cảm, Miranda Kerr chọn cách sống bình yên bên chồng tỷ phú.

