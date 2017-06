Minh Vân "Sống chung với mẹ chồng" ngập tràn hạnh phúc bên soái ca đích thực của cuộc đời

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh đã cùng ông xã và con trai đã có một kỳ nghỉ lãng mạn trong một resort sang trọng tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới.

Tranh thủ kỳ nghỉ, cô và chồng cùng con trai đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 8 năm hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ.

Trong Sống chung với mẹ chồng , Bảo Thanh đảm nhận vai Vân, nàng dâu mới bị mẹ chồng bắt nạt. Cuộc sống hai vợ chồng cũng vì thế mà gặp nhiều sóng gió từ những câu chuyện tưởng như nhỏ nhất. Ngoài đời, Bảo Thanh may mắn hơn nhân vật. Cô kết hôn khi mới ra trường và có một cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.

“Lấy chồng và sinh con đều do duyên số, là của trời cho. Trong cuộc đời, có nhiều điều xảy ra rất bất ngờ và trùng hợp, tôi cũng không lý giải được nên chỉ lặng yên đón nhận. Từ ngày có con, cuộc đời tôi bước sang trang mới, mọi chuyện thay đổi chóng mặt và vận may trong sự nghiệp cứ thế kéo đến. Tôi cho rằng đó là ông trời ưu ái cho mình”, cô tâm sự về lý do kết hôn khi còn rất trẻ.