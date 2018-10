Minh Tú: 'Đã là hoa hậu thì phải hạn chế khoe thân, ăn mặc gợi cảm'

Người mẫu Minh Tú - Á quân Asia's Next Top Model, huấn luyện viên The Face và The Look 2017 - vừa được cử làm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) năm 2018. Cuộc thi diễn ra tại Ba Lan từ ngày 15/11 tới 7/12.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong làng mốt Việt Nam và châu Á, nữ người mẫu 25 tuổi quyết định thử sức ở đấu trường nhan sắc để thoả đam mê từ thuở nhỏ.

Chia sẻ với Zing.vn, Minh Tú không ngại bị so sánh với Lan Khuê và Hoàng Thuỳ - hai người mà cô xem là đối thủ của mình vì là người đến muộn trong cuộc đua hoa hậu này.

"Khi đã là hoa hậu thì phải hạn chế khoe thân"

- Từ một người mẫu chuyển sang thi hoa hậu, chị đã phải thay đổi bản thân ra sao?

- Tôi phải tập luyện rất nhiều từ cách cười, cách nói chuyện đến cách tạo dáng, catwalk cũng phải thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên tôi thay đổi để thích nghi hơn với hình ảnh hoa hậu chứ không phải thay đổi 100% để trở thành hoa hậu.

Minh Tú cho biết cô đã phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với hình ảnh hoa hậu.

- Vậy trong quá trình biến chuyển từ người mẫu sang hoa hậu, điều gì là khó khăn nhất với chị?

- Phần trả lời ứng xử đối với tôi là phần khó nhất. Tôi phải tìm cách để có câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng phải thông minh và chính xác, cụ thể. Thế nên mỗi ngày tôi dành ra 30 phút để đọc và tìm hiểu thêm những kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế và đặt biệt là chính trị.

Tôi không muốn có những câu trả lời chung chung hoặc đề cập đến những vấn đề quá bình thường mà ai cũng thường đem ra nói. Không chỉ về nội dung, tôi cũng phải tập cách trình bày quan điểm sao cho ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, mở đầu và kết thúc logic, chặt chẽ.

Mình càng nói dài, càng lòng vòng thì càng cho thấy mình lúng túng, không tự tin.

- Nhiều đại diện của Việt Nam dự thi sân chơi quốc tế thường bị hạn chế về tiếng Anh. Còn chị thì sao?

- Tôi không quá lo lắng về phần tiếng Anh. Tôi không nói mình giỏi tiếng Anh nhưng tôi nghĩ khả năng mình đủ để giao tiếp. Tôi cũng từng có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi người mẫu ở nước ngoài như Asia Next Top Model.

Và đây là lúc tôi đem những kỹ năng mình tích lũy được để chinh chiến trong cuộc thi hoa hậu quốc tế.

- Khá nhiều ý kiến cho rằng phong cách người mẫu, lạnh lùng của chị không phù hợp với hình ảnh hoa hậu và cho rằng chị “cố đấm ăn xôi” để có danh hiệu, chị nghĩ sao?

- Tôi không thấy bản thân bị hình ảnh người mẫu ràng buộc. Tôi có kiến thức, cười được, tạo được thiện cảm, năng động, vóc dáng chuẩn, cách tạo dáng đa dạng nên không có gì là không phù hợp với hình hoa hậu cả.

Từ khoảng một năm trở lại đây, tôi cũng đã thay đổi dần dần sang hình ảnh hoa hậu từ cách trang điểm, phong cách ăn mặc. Chắc chắn bây giờ khi mọi người nhìn tôi, ở đó không chỉ là hình ảnh người mẫu.

Minh Tú bỏ ngoài tai nhiều lời nhận xét cho rằng phong cách người mẫu của cô không phù hợp với hình ảnh hoa hậu.

- Khi đã là thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu thì chị có phải tránh chụp ảnh gợi cảm cũng như tiết chế phong cách quyến rũ quen thuộc của mình?

- Tất nhiên, nếu trở thành hoa hậu thì tôi phải hạn chế việc khoe thân, gợi cảm. Nhưng nếu bắt tôi phải mặc những bộ cánh công chúa, tinh khôi, trong trẻo thì chắc tôi không làm được.

Nếu mình ở vị trí nào đó mà tiếng nói và hình ảnh của mình có tầm ảnh hưởng lớn hơn thì mình phải thay đổi để hòa hợp với môi trường xung quanh. Nhưng thay đổi không có nghĩa là tôi đánh mất mình.

Đâu đó mọi người vẫn nhìn thấy hình ảnh một người mẫu Minh Tú da nâu khỏe khoắn và quyến rũ. Có thể đó không phải là hình ảnh đẹp nhất của tôi nhưng nó sẽ khác biệt với những hoa hậu khác.

Có nhiều kinh nghiệm là bất lợi lớn khi thi hoa hậu

- Việc chị có nhiều năm kinh nghiệm, có giải thưởng trong nước lẫn khu vực là thuận lợi hay bất lợi khi đến với một đấu trường hoa hậu?

- Tôi nghĩ đó là sự bất lợi không hề nhỏ. Biết mình có 7 năm trong nghề, các đối thủ sẽ tìm hiểu mình nhiều hơn, khán giả và ban giám khảo sẽ khắt khe hơn với mình.

Điều tôi lo sợ nhất là việc mình đã nổi tiếng, có kinh nghiệm nên có quá nhiều người đặt kỳ vọng ở mình. Tôi không sợ không đoạt giải mà sợ sẽ làm những người ủng hộ mình thất vọng bởi một cách hành xử, hình ảnh nào đó của mình không chỉn chu hoặc là do mình không cố hết sức.

Á quân Next Top châu Á cho rằng việc có nhiều kinh nghiệm là bất lợi lớn khi thi hoa hậu.

- Nếu bị loại sớm và không để lại dấu ấn gì trong cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay thì chắc hẳn danh tiếng chị gầy dựng nhiều năm qua cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít?

- Nếu tôi sợ tên tuổi bị ảnh hưởng thì tôi đã không đi thi rồi. Tôi cảm thấy bản thân không có gì để mất hết. Dù rớt hay đậu, thì tôi cũng đem lại cho bản thân những bài học, đặc biệt là rèn luyện tính trách nhiệm.

- Nhiều người cho rằng cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia không được nhiều sự chú ý như các cuộc thi khác, vì sao chị lại chọn tham gia cuộc thi này?

- Tất nhiên cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia không thể so sánh với những cuộc thi lâu đời hơn như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Nhưng tôi nghĩ tiêu chí cuộc thi này phù hợp với nét đẹp, phong cách và suy nghĩ của tôi.

- Ở tuổi 25 và lần đầu tiên đi thi hoa hậu, chị có nghĩ mình hơi chững hơn so với các thí sinh trẻ tuổi khác?

- Tôi nghĩ ở cuộc thi hoa hậu, tuổi tác không phải là vấn đề. Quan trọng là bạn có thể hiện được sự tươi trẻ, năng lượng cũng như vốn kiến thức, hiểu biết của mình hay không.

Tôi thấy đây là lúc chín mùi nhất của mình sau khi đã trải qua khá nhiều cuộc thi, thành công có, vấp ngã có. Tôi cũng vượt qua nhiều thị phi của showbiz, có nhiều cơ hội va chạm với những góc khuất của xã hội.

Với hành trang kinh nghiệm đó, tôi tự tin bản thân có đủ sự mặn mà, điều mà không phải bạn trẻ nào ở độ tuổi 19, 20 cũng có được. Họ có thể rất xinh đẹp, tươi mới nhưng cái họ thiếu là kinh nghiệm, sự điêu luyện, từng trải ở người phụ nữ.

- Vậy cụ thể những kinh nghiệm, vấp váp đó chị từng trải qua là gì?

- Ngày xưa lúc mới vào nghề tôi bị ức hiếp rất nhiều. Nhưng lúc đó mình là đàn em, còn “thấp cổ bé họng” nên đâu thể đứng ra nói này nói nọ. Tôi phải im lặng chịu đựng, tự tìm cơ hội khác cho mình. Đến khi trở thành HLV The Face, vì tính cách thẳng thắn mà tôi cũng trở thành đối tượng bị đem ra công kích, ném đá.

Một số người sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm, tẩy chay mình chỉ thông qua bề ngoài hay vài câu nói trong chương trình. Nhiều người nghĩ là cách nói chuyện của tôi chợ búa, thô thiển thì chứng tỏ tôi là đứa con gái hư hỏng, không ra gì.

Dù tôi có thanh minh ra sao thì một cái miệng cũng không thể nào nói lại một triệu cái miệng. Thế nên, tôi phải chứng tỏ bằng hành động cho họ thấy rằng họ đã nghĩ sai về tôi.

"Tôi thấy đây là lúc chín mùi nhất của mình sau khi đã trải qua nhiều cuộc thi cùng những vấp ngã", Minh Tú chia sẻ.

“Nếu muốn bán dâm, tôi đã bán dâm từ lâu chứ không đợi đến khi là hoa hậu”

- Việc người mẫu bị đánh giá qua vẻ bề ngoài là chuyện không phải hiếm gặp. Hơn nữa, ngoại hình của chị có vẻ không được lòng số đông công chúng bởi phong cách quá lạnh lùng, gợi cảm. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Từ lâu rồi, khi tôi thay đổi hình tượng theo phong cách gợi cảm, da nâu, hở hang, nhiều người đã có những nhận xét không hay ho về tôi.

Tôi thấy khó hiểu rằng vì sao với một người mẫu Tây khi họ chụp ảnh khoe dáng quyến rũ, làn da nâu khỏe khoắn, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Còn khi người mẫu Việt Nam theo đuổi hình tượng đó, họ lại chê bai, chỉ trích.

Tôi chụp ảnh sexy, thích ăn mặc gợi cảm, khoe dáng vì tôi muốn theo đuổi phong cách của nước ngoài và tìm chỗ đứng riêng cho mình. Để khi nhắc đến hình tượng môi dày, da nâu, thể thao khỏe khoắn quyến rũ, khán giả phải nhắc tới Minh Tú.

- Thời gian gần đây, một số hoa hậu, á hậu dính vào scandal bán dâm. Chị có sợ mình càng bước chân sâu vào con đường hoa hậu càng dễ sa ngã không?

- Thật ra, dù là người mẫu hay hoa hậu thì đều có thể bán dâm cả. Và nếu muốn bán dâm, tôi đã bán từ lâu rồi chứ không phải đợi đến khi thi hoa hậu. Bởi tôi đã nổi tiếng từ lâu chứ không phải mới đây.

HLV The Face khẳng định cô ghét bị so sánh nhưng với Lan Khuê, Hoàng Thuỳ thì cô sẵn lòng vì đó là những đối thủ xứng tầm với mình.

Mấy năm qua, khi nói về Minh Tú, tôi cam đoan bất kỳ ai nếu có dịp hợp tác chung với tôi đều biết tôi là người đàng hoàng, thẳng thắn ra sao. Tôi cũng chưa bao giờ nhận không của ai thứ gì chứ đừng nói đến việc mua bán cơ thể.

Khi bước chân vào nghề người mẫu, tôi đã hứa sẽ chứng tỏ cho mẹ mình biết rằng nghề người mẫu là một cái nghề chân chính và hoàn toàn có thể kiếm sống, chứ nó không phải là cái bàn đạp, là phương tiện để thực hiện những hành vi không đúng đắn khác.

Tôi là người có cái tôi lớn và điều đó cũng làm nhiều người khó chịu. Dù cho họ có cho tôi cơ hội, tiền bạc hay những giá trị rất to lớn mà cái cách họ cho không tôn trọng thì tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Tôi cũng cực kỳ ghét việc bị đem ra so sánh khi làm việc với khách hàng. Tôi sẵn sàng bỏ dự án đó nếu tôi thấy họ không xem trọng mình.

“Lan Khuê, Hoàng Thuỳ là đối thủ xứng tầm với tôi”

- Nói về việc bị so sánh thì vài năm qua kể từ khi tham gia The Face, tên tuổi của chị thường được đem lên bàn cân so sánh với Lan Khuê, Hoàng Thùy - hai HLV còn lại của The Face 2017. Chị cảm thấy như thế nào?

- Tôi sẽ không cảm thấy khó chịu khi được đem ra so sánh với những đối thủ xứng tầm như Lan Khuê, Hoàng Thùy. Mình phải có đối thủ để nhìn vào đó mà phấn đấu, không tự cao tự đại. Và tôi phải cảm ơn vì hai đối thủ này của mình rất mạnh.

Họ là những người mẫu thực lực, “có tiếng có miếng” chứ không phải tự dưng mà nổi. Họ đạt được thành công như ngày hôm nay cũng chính bằng công sức, sự nỗ lực chứ họ không phải thùng rỗng kêu to.

Chính Lan Khuê, Hoàng Thùy và những thành quả của họ khiến tôi cảm thấy bản thân phải cố gắng để họ cũng nhìn tôi như một đối thủ đáng gờm mà họ phải nể.

- Nhưng cả Lan Khuê và Hoàng Thùy đều có những thành công nhất định ở những cuộc thi hoa hậu, chị có nghĩ mình đến với cuộc đua này hơi chậm?

- Tôi nghĩ mỗi người đều có lộ trình phát triển riêng cho mình và miễn sao mình cảm thấy hài lòng với chọn lựa của mình là được. Lan Khuê thi Hoa hậu Trái Đất thì tôi tập luyện để tham gia Asia Next Top Model và giành giải Á Quân.

Năm ngoái, tôi bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để nhận lời làm mentor cho mùa mới của Asia Next Top Model 2018. Sau khi về thì tôi nhận được lời mời tham gia cuộc thi hoa hậu này. Tôi cảm thấy mọi thứ đều diễn ra rất đúng thời điểm.

Minh Tú khẳng định cô đang độc thân, chỉ yêu bản thân và công việc.

- Nói về Lan Khuê thì mới đây vừa có đám cưới linh đình hạnh phúc bên người chồng giàu có, chị có cảm thấy chạnh lòng khi bản thân vẫn còn một mình lẻ bóng?

- Nhân tiện khi nhắc về Khuê, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng thành tâm nhất của mình đến Khuê. Mặc dù thời gian qua dù dư luận thường xuyên tạo ra những áp lực khiến cả hai ngày càng xa nhau hơn thì tôi vẫn không có điều gì ác ý với Khuê cả.

Thật ra thì tôi cũng không có gì phải chạnh lòng cả. Duyên của cô ấy tới còn duyên tôi chưa tới, không có gì phải vội. Hiện tại, tôi chỉ yêu bản thân và yêu công việc của mình thôi.

“Chạy xe máy, ở nhà thuê, sống không dựa vào ai”

- Vậy còn hiện tại cuộc sống vật chất của chị như thế nào khi đã là người mẫu có tiếng?

- Bây giờ tôi vẫn chạy xe máy và ở nhà thuê. Tôi nghĩ ở TP.HCM không cần mua xe hơi làm gì sẽ rất phí phạm. Khi cần tôi sẽ đi taxi, còn lại những hoạt động bình thường tôi đều dùng xe máy. Còn nhà thì tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền trong tương lai vì hiện tại tôi có hai công việc kinh doanh nhỏ, đủ để trang trải tiền sinh hoạt phí.

Tôi nghĩ còn trẻ thì bản thân nên mạo hiểm một chút, không cần quá an toàn. Tôi thường dành tiền kiếm được để đầu tư cho những nền tảng kinh tế vững chắc khác. Nghề người mẫu đâu ai có thể làm mãi được.

- Trong giới người mẫu thường xuất hiện mối quan hệ tình cảm giữa chân dài, đại gia. Chị có nhận được sự hỗ trợ kinh tế nào từ các đại gia không?

- Trong các dịp sinh nhật, tôi có nhận từ bạn bè những món quà nhỏ như mỹ phẩm, nước hoa, quần áo. Còn những món đồ giá trị lớn lên đến hàng chục, hàng trăm triệu như túi xách, xe hơi, nhà cửa thì chưa. Cũng chưa có ai ngỏ lời tặng tôi những thứ đó cả, vì tôi có “mở cửa” để đón họ đâu.

Tôi quan niệm phải có “đẩy” thì mời có “đưa”. Nếu mình không có ý định tiến tới thì không ai có cách nào mời gọi mình bằng tiền được cả. Tôi sợ dính vào những điều này thì sẽ đánh mất đi bản thân, mà tôi lại không muốn ai kiểm soát mình. Tốt nhất là không đụng vô tiền của người ta thì người ta không làm gì hại được mình.

Minh Tú từng có nhiều mối tình với các doanh nhân nước ngoài nhưng đều tan rã vì không muốn bị kiểm soát.

- Vậy còn về chuyện tình yêu, chị cũng từng có những mối tình lãng mạn với những doanh nhân giàu có ở nước ngoài. Vì sao đến giờ chị vẫn lẻ bóng?

- Đúng là ngày trước tôi quen bạn trai khá thành đạt ở Mỹ. Khi ấy tôi còn trẻ và một thân một mình sinh sống bên nước ngoài, công việc người mẫu chưa ổn định nên sống dựa dẫm vào tiền của bạn trai và tiêu xài khá hoang phí.

Sau đó, cũng có một thời gian, tôi hẹn hò một anh chàng giàu có ở Singapore. Nhưng lúc đó tôi lại muốn tung bay với đam mê của mình còn anh ta thì muốn tôi gác lại nghề người mẫu để sang bên đó du học và định cư.

Trải qua nhiều việc tương tự, tôi nhận ra việc mình sống dựa vào ai đều rất nguy hiểm. Có thể lúc đó người ta thương mình thì họ lo cho mình nhưng lấy gì bảo đảm họ thương mình mãi mãi. Quan trọng là mình phải lo cho bản thân mình trước đã. Nên cuối cùng tôi không đồng ý và quyết định chia tay.

Tuy nhiên, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ, còn bây giờ tôi sinh sống, làm việc ở Việt Nam và hoàn toàn sống bằng tiền của mình.

Theo Zing.vn