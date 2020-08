Mẹ mỹ nhân qua đời ở tuổi 28 lên tiếng về việc bỏ rơi con

Trong cuộc phỏng vấn với tờ TV Chosun, mẹ của Goo Hara giải thích lý do bỏ nhà đi từ khi nữ ca sĩ còn nhỏ. Bà cũng đề cập đến anh trai của Hara là Goo Ho In và cho biết không đồng tình với đạo luật Goo Hara mà anh đề xuất trước đó.

“Ho In không hiểu tôi đã trải qua chuyện gì nên nói tôi bỏ đi vì ngoại tình. Tôi bỏ đi để có thể sống. Họ đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra với Hara. Tôi thừa nhận lẽ ra tôi nên đưa Hara đi cùng, nhưng tôi không làm như thế", mẹ của cựu thành viên KARA giải thích.

Mẹ của Goo Hara đòi quyền thừa kế sau khi con gái qua đời.

Khi được hỏi về lý do không liên lại với con cho đến năm 2017, mẹ của Goo Hara cho biết bà bị bệnh. Về việc tranh giành một nửa tài sản thừa kế của Hara, bà giải thích được chị gái và luật sư tư vấn.

“Chị gái của tôi nói rằng việc phân chia tài sản thừa kế nên được xử lý bởi luật pháp. Hara không thể được sinh ra nếu chỉ có cha. Rõ ràng cả tôi và cha của Hara đều có công lao”, bà nói.

Sau khi Hara qua đời, anh trai của nữ ca sĩ đề xuất Đạo luật Goo Hara lên Quốc hội Hàn Quốc. Theo đạo luật, những bậc cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng con không được thừa hưởng bất cứ tài sản nào sau khi con qua đời. Tuy nhiên, đạo luật không được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Trong cuộc phỏng vấn, mẹ của Goo Hara không tình với Đạo luật Goo Hara. “Ho In đang kể câu chuyện từ một phía. Ho In nói tôi bỏ rơi con cái, sau đó đột ngột xuất hiện để nhận được tiền, tuy nhiên không phải như vậy. Tôi có lý do riêng nhưng không thể nói ra”, bà nói.

Theo Zing.vn