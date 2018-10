Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng: Hưng đang bị kiệt quệ nên tôi sẽ bán nhà để hỗ trợ con

Trao đổi riêng với phóng viên báo Gia đình&Xã hội, mẹ ca sĩ Tuấn Hưng tâm sự: Những ngày qua là những ngày rất căng thẳng và mệt mỏi với gia đình và với Tuấn Hưng.

Khi hỏi về con số thiệt hại, ca sĩ Tuấn Hưng từ chối tiết lộ với lý do “vẫn chưa tính toán được hết nên chưa thể đưa ra số tiền chính xác”. Tuy nhiên, theo chia sẻ của mẹ Tuấn Hưng thì chi phí bị mất là gần 10 tỷ đồng. “Đêm nhạc hôm 5/10 bị hủy, bây giờ tổ chức lại, tính ra là làm hai lần. Sau đó lại tai nạn xe hơi mà bảo hiểm vừa hết hạn nên chi phí khắc phục cũng là một khoản tiền khá lớn”, mẹ ca sĩ “Tìm lại bầu trời” nói.

Siêu xe Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng bị tai nạn, ước tính sửa chữa hết khoảng 3 tỷ đồng

Được biết, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng có giá khoảng 15 tỷ đồng. Tai nạn xe hơi vừa qua, theo tính toán, nếu thay mới một loạt linh kiện ở phần đầu xe bị hỏng cùng số tiền thuê đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp làm việc sẽ mất khoảng 3 tỉ đồng.

Về đêm nhạc bị hủy hôm 5/10, phía đơn vị tổ chức ước tính, chi phí bỏ ra là 4-5 tỷ đồng. Một số hợp đồng ca sĩ, nhân viên lên đến hàng trăm người, kể cả đêm nhạc không được diễn ra thì theo hợp đồng đã ký vẫn phải thực hiện.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng cũng tâm sự rằng thiệt hại về tiền là một chuyện, đằng sau đó là rất nhiều vấn đề phải giải quyết, tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Suốt từ hôm 5/10 đến nay, Hưng phải bỏ nhiều show diễn, công việc kinh doanh để lo giải quyết các vấn đề xung quanh việc bị hủy show. Chỉ có những hợp đồng đã ký từ trước thì buộc phải diễn. Tai nạn đến liên tiếp nên việc Hưng đang gặp khó khăn về tài chính là có thật”.

Để chia sẻ phần nào nỗi lo với con trai, mẹ Tuấn Hưng cho biết, bà sẽ bán một căn nhà để lấy tiền cho con thực hiện đêm nhạc “Cảm ơn” tới đây một cách trọn vẹn nhất. Bà hiểu suy nghĩ của con trai, sẽ không vì thiệt hại vừa qua mà mình tính toán, tổ chức qua quýt được. Ngược lại, Tuấn Hưng sẽ càng làm chỉn chu hơn, thậm chí tốt hơn lần trước để đáp lại những tình cảm quá lớn mà khán giả, bạn bè ở khắp nơi dành cho anh. Bà cũng tin, với số tiền đã mất, Tuấn Hưng sẽ kiếm lại được.

Thiệt hại và "sốc" sau hai sự cố liên tiếp, nhưng Tuấn Hưng vẫn thấy mình còn nhiều may mắn khi vẫn được an toàn và được khán giả yêu thương hơn trước

Mặc dù phía Cung thể thao Tổng hợp Quần Ngựa đã hứa sẽ chịu trách nhiệm về đêm nhạc bị hủy, nhưng để tổ chức một đêm nhạc mới vào ngày 26/10 tới đây thì Tuấn Hưng cho biết ông Tiến Dũng - Giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa không thể đủ tiềm lực bù lại tất cả chi phí.

“Nhiều người khuyên tôi kiện đến cùng, đòi bồi thường triệt để. Tuy nhiên, tôi muốn kết thúc những chuyện không may mắn một cách êm đẹp và không muốn vướng vào kiện tụng. Hai bên sẽ hỗ trợ nhau trên tinh thần tình người. Tôi nghĩ, cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn là làm căng thẳng, đưa nhau ra tòa”, ca sĩ Nắm lấy tay anh khiến nhiều người cảm phục khi quyết định giải quyết câu chuyện nhẹ nhàng.

Liveshow tới đây sẽ được thay thế tên gọi từ “Ngựa hoang” thành “Cảm ơn” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực phố đi bộ Hồ Gươm). Nam ca sĩ cũng quyết định không “tận dụng” sự chú ý của công chúng để bán vé thu tiền, bù đắp chi phí đã mất. Với những khán giả đã mua vé, BTC sẽ sắp xếp hàng ghế VIP. Số còn lại sẽ là vé mời cho người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Được biết, chi phí tổ chức, âm thanh cho một đêm nhạc ngoài trời là khá lớn. Nhất là sau sự cố làm chết nhiều người ở Công viên nước Hồ Tây, vấn đề an ninh cho đêm diễn và khán giả luôn được kiểm duyệt khắt khe. Chính vì vậy, chi phí cho việc đảm bảo an ninh cũng bị đội lên nhiều hơn so với việc tổ chức trong nhà hát. Theo tiết lộ, đêm nhạc sẽ thuê 100 vệ sĩ để bảo đảm cho đêm nhạc và khán giả được an toàn nhất.

Minh Nhật