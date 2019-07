MC Tuấn Tú, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga trở lại trong "Về nhà đi con" khiến khán giả phát chán

Phim "Về nhà đi con" đang ở giai đoạn cuối với rất nhiều tình tiết bất ngờ mới được phát sinh. Tuy nhiên thay vì hấp dẫn và nóng sốt như những tập đoạn đầu và giữa, phần cuối của "Về nhà đi con" khiến khán giả thất vọng vì kịch bản nhạt, kéo dài cùng nhiều tình huống thiếu logic. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ cũng là điểm khiến nhiều người ngán ngẩm.

Trong tuyến vai thứ này nổi lên 2 gương mặt được nhiều người quan tâm đó là MC Tuấn Tú và "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Và bộ phim "Về nhà đi con" là cơ hội trở lại nghệ thuật của 2 diễn viên. Được biết, vì việc cá nhân nên cả Tuấn Tú lẫn Quỳnh Nga đều lui về ở ẩn sau một thời gian khá dài. Chính vì vậy, lần quay lại này khiến khán giả càng thêm chú ý. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mọi người, diễn xuất của cặp đôi bị cho là nhạt, thiếu sức sống và không làm tròn vai.

Cách diễn xuất của MC Tuấn Tú bị "đơ đơ" so với bạn diễn.

Trong "Về nhà đi con", MC Tuấn Tú vào vai ông Quốc - chủ một công ty game, vốn là một tay chơi nhưng bất đắc dĩ có con ở tuổi 18. Khác với những gia đình khác, một ông bố đơn thân với tính cách tùy hứng, nuôi con như đồ chơi tạo ra những tình huống “dở khóc dở cười” trong cuộc sống. Tuy nhiên sau tất cả, ông Quốc vẫn là người bố hết mực yêu thương con trai, dù theo cách đặc biệt hơn gia đình khác.

Đối với Tuấn Tú, nhận vai ông Quốc không chỉ đơn thuần là tham gia một bộ phim mới, mà còn mang ý nghĩa quan trọng để đánh giá lần tái xuất showbiz này có thành công hay không khi mà anh đã “chậm chân” hơn các đồng nghiệp trong gần chục năm.

Tuy nhiên, trong phim vai Quốc của MC Tuấn Tú lại khá mờ nhạt, phần vì do kịch bản, phần vì diễn xuất của Tuấn Tú có phần khiên cưỡng và chưa thực sự cảm xúc. Dù trải qua các bộ phim ăn khách như: Blog nàng dâu, Cô nàng tóc rối, Mặt nạ da người... nhưng do quá lâu không tham gia nghệ thuật nên Tuấn Tú có phần bị "khớp" so với cả dàn diễn viên của "Về nhà đi con".

Ngoại hình của anh cũng chưa thực khiến khán giả ấn tượng trong lần quay trở lại này.

Từng lời nói, hành động, cử chỉ hay ánh mắt trong phim của Tuấn Tú với bạn diễn đều chưa thực thuyết phục được khán giả. Anh vẫn làm đúng như những gì kịch bản viết nhưng xét về tổng thể với khán giả, MC Tuấn Tú vẫn "nhạt" và lép vế hơn bạn diễn quá nhiều.

Còn về "cá sấu chúa" Quỳnh Nga, đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh hay trên sân khấu ca hát, bất ngờ cô nhận lời tham gia "Về nhà đi con" cũng khiến mọi người chú ý. Trong phim, nữ diễn viên Quỳnh Nga vào vai Nhã, một cô gái xuất hiện sau khi Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) đã nên vợ chồng. Cô này rất giỏi lấy lòng, sang chảnh, xinh đẹp và khéo léo hơn Thư gấp nhiều lần.

Cũng như MC Tuấn Tú, Quỳnh Nga bị cho là nhạt khi diễn xuất những cảnh đòi hỏi phải đầu tư về cảm xúc.

Theo kịch bản, Quỳnh Nga sẽ là một "kẻ thứ ba" sang chảnh, quyền lực và cực kỳ quyến rũ hơn hẳn nhân vật vợ bầu ở nhà nội trợ của Thư (Bảo Thanh). Tuy nhiên, thực tế khi vào vai diễn này, Quỳnh Nga vấp phải quá nhiều bất lợi. Thứ nhất về ngoại hình, so với Bảo Thanh, Quỳnh Nga nhiều tuổi hơn và nhan sắc của cô chưa thực sáng hơn màn ảnh. Thêm vào đó, "cá sấu chúa" không nhập vai tốt đúng với "hình mẫu" của Nhã trong kịch bản.

Nhã được giới thiệu quá hoàn hảo nhưng cách diễn của Quỳnh Nga lại khiến nhân vật "tiểu tam" này nhạt nhòa, đơ đơ và có phần "kém sang". Quanh đi quẩn lại, Quỳnh Nga chỉ biểu hiện được những động tác như hất tóc, hờn dỗi hay gằn giọng khiên cưỡng. Khán giả không thấy sự cao trào trong diễn xuất của Quỳnh Nga trong bộ phim này.

So với nhiều năm trước, vai diễn Nhã đánh dấu sự trở lại của Quỳnh Nga kém hơn nhiều vai Vũ Vũ của "Lập trình cho trái tim". Quỳnh Nga được yêu mến vai Vũ Vũ bao nhiêu thì khiến khán giả chán vai Nhã trong "Về nhà đi con" bấy nhiêu.

Nếu Vũ Vũ tốt bụng trong "Lập trình cho trái tim" đã giúp Quỳnh Nga đến gần hơn với công chúng thì Nhã của "Về nhà đi con" khiến nhiều khán giả thất vọng về cô.

Phim "Về nhà đi con" đang ở giai đoạn cuối, kịch bản bị đánh giá là có phần rối rắm, nhạt và kéo dài lê thê. Tuy nhiên, khán giả vẫn kỳ vọng dàn diễn viên có thực lực sẽ không làm mọi người thất vọng. Đặc biệt, với sự trở lại của Tuấn Tú, Quỳnh Nga, ai cũng mong muốn họ sẽ tỏa sáng vào phút cuối.

Đỗ Quyên (th)