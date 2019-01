MC Trấn Thành: Mỹ Tâm xứng tầm một siêu sao quốc tế!

"Chị trợ lý của anh" là bộ phim điện ảnh đầu tay Mỹ Tâm đóng chính kiêm nhà sản xuất. Vừa ra rạp hôm 4/1, "Chị trợ lý của anh" đã gây sốt khắp các rạp chiếu và hiện đang đứng đầu doanh thu phòng vé với các suất chiếu dày đặc.

Chọn thời điểm công chiếu khi không đụng độ bất cứ bom tấn nào của Hollywood, khi sức hút của "Aquaman" đang giảm nhiệt, cùng tên tuổi của Mỹ Tâm khiến "Chị trợ lý của anh" dễ dàng chiếm lĩnh vị trí số 1 tại các hệ thống rạp dù trước đó bộ phim không hề có bất cứ chiến dịch quảng bá rầm rộ nào.

Mặc dù "Chị trợ lý của anh" còn gây nhiều tiếc nuối, đặc biệt là cái kết thừa thãi và lạc quẻ nhưng nhìn chung vẫn được đánh giá là tác phẩm giải trí ổn cùng diễn xuất ấn tượng gần như cân cả bộ phim của Mỹ Tâm. Vai diễn Khả Doanh được cho là 'đo ni đóng giày' cho nữ ca sĩ sinh năm 1981 và gần như mang hết toàn bộ cá tính, con người của Mỹ Tâm vào phim.

Trấn Thành nhận xét về diễn viên Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ

Ngay sau khi xem "Chị trợ lý của anh", MC Trấn Thành - người tự nhận là fan của Mỹ Tâm đã có dòng chia sẻ khá dài về phim. Có lẽ vì quá phấn khích trước bộ phim của thần tượng nên Trấn Thành đã dành những lời có cánh, đôi khi hơi quá khi đánh giá về diễn xuất của Mỹ Tâm. Mặc dù vậy nhận xét của Trấn Thành cũng có nhiều điểm chính xác.

Trấn Thành viết: "Mỹ Tâm xứng tầm 1 siêu sao quốc tế. Không làm thì thôi, làm cái gì ra cái đó. Chị đã cố gắng “đời” nhất có thể trong từng câu thoại, từng cảnh quay, dung dị như chính con người chị ở ngoài.... Điều đáng khen ngợi hơn nữa là lối diễn của Tâm lần này cực kỳ văn minh, không chút sến sẩm. Nó vượt xa mong đợi của khán giả và ngay cả fan của Tâm. Đến nỗi, lâu lâu tôi cứ thốt lên trong rạp: Tâm! Rút cuộc chị là ca sĩ hay diễn viên vậy?".

Trấn Thành cho rằng Mỹ Tâm đã có một vai xuất sắc.

Trấn Thành cũng tỏ ra bênh vực Mỹ Tâm trước một số nhận xét rằng Mỹ Tâm chỉ ăn may, hợp vai. "Có một số người nói: Mỹ Tâm hên thôi, do hợp vai, bả bê nguyên con người bả ngoài đời vô chứ có cần đóng gì đâu! Dạ xin thưa tiếp, vậy ai cảm thấy dễ thử bưng mình ngoài đời vô diễn đi sẽ rõ. Hoặc chọn luôn cô diễn viên nào hợp vai bưng vô luôn thử đi cũng rõ, sẽ thấy sự khác biệt! Thật ra, với tôi, phim này thành công hay không hết 80% là do nữ chính rồi. Chỉ nói thế thôi. May có may thật đấy, nhưng đây là sự đầu tư nhân vật nghiêm túc, đừng định nghĩa nó là sự ăn may".

MC Trấn Thành kết thúc bài chia sẻ của mình bằng hai từ "Kính nể!" và khẳng định vẫn tiếp tục là fan của Mỹ Tâm.

"Chị trợ lý của anh" vẫn đang trình chiếu tại các rạp.

Theo Mỹ Anh

VietNamNet