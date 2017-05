MC Phan Anh nói gì trước tin đồn bị "cấm sóng"?

Thời gian gần đây, sau sự kiện MC Phan Anh bỏ tiền túi ra kêu gọi từ thiện cho bà con miền Trung lũ lụt, bất ngờ anh không còn xuất hiện trên VTV.

Nhiều đồn đoán trong giới cho rằng anh bị "thất sủng" và bị "cấm sóng" trên VTV.

Trả lời một tờ báo về thông tin bị cấm sóng, MC Phan Anh đã tỏ ra thoải mái: "Tôi có nghe về chuyện đó nhưng chưa gặp đại diện nào của VTV để hỏi. Tôi nghĩ vẫn chỉ là câu chuyện mọi người truyền tai nhau thôi. Có lẽ tôi nên tìm cách xuất hiện trong một chương trình nào đó để tin đồn này không xuất hiện nữa".

MC Phan Anh đã thoải mái trả lời tin đồn VTV cấm sóng.

Cách đây ít phút trên trang cá nhân của mình, MC Phan Anh đã trải lòng: "Người yêu mến thì không nói làm gì, người bình thường có thể suy đoán này nọ, kẻ ghen ghét thì chỉ trích đủ điều... Còn mình, biết đủ, trải nghiệm đủ, trưởng thành đủ.. để chỉ tập trung vào các dự án với mục đích cuối cùng là làm những gì có ích cho cộng đồng. Vậy là vui rồi nhỉ", MC Phan Anh viết và đăng ảnh chụp cùng với người đẹp Lý Nhã Kỳ.

Được biết trước khi tin đồn cấm sóng trên VTV xảy ra, vào tháng 2/2016, MC Phan Anh cũng đã tuyên bố bản thân sẽ "gác kiếm" để dành thời gian cho gia đình. Anh đã bật mí: "Thực ra, chuyện mình tạm nghỉ đã được chia sẻ ngay khi kết thúc Giọng hát Việt mùa 3. Mình định khoảng tháng 6 hoặc tháng 9 này mới quay lại với các chương trình truyền hình".

MC Phan Anh trong một chuyến từ thiện tại tỉnh Quảng Bình vào năm 2016.

Để trấn an những luồng tin đồn khác nhau, MC Phan Anh còn cho biết: "Chuyện tạm nghỉ thì hoàn toàn là lý do cá nhân "dễ thương" thôi, chứ không có gì to tát, nên khi có nhiều người hỏi mình cũng ngại".

Năm 2016 là một năm sự kiện với MC Phan Anh khi anh quyết định lấy 500 triệu đồng tiền nhà ra để kêu gọi từ thiện. Ngay sau đó, MC Phan Anh trở thành "anh hùng" trong mắt cộng đồng mạng. Nhưng đi kèm với danh tiếng, MC Phan Anh còn bị tố nhập nhèm tiền ủng hộ từ thiện của mọi người. Đứng trước những thị phi từ một bộ phận dư luận, MC Phan Anh vẫn bình tĩnh đối mặt.

Anh chia sẻ: "Là người theo Phật giáo 2 năm nay, tôi được các bậc thầy dậy rất nhiều điều ý nghĩa trong đó có tư tưởng cứ mỉm cười và bước qua thị phi nếu mình có đủ sức mạnh và niềm tin. Đúng sai thế nào thời gian sẽ trả lời".

Đỗ Quyên (th)