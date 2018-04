MC Lại Văn Sâm, "ông trùm Phan Quân" khốn khổ vì liên tiếp thành nạn nhân của những “trò bịp”

Nạn nhân của những “trò bịp” trên mạng xã hội

Mới đây, trên chương trình “Cà phê sáng với VTV3”, Nhà báo - MC Lại Văn Sâm đã hết sức bức xúc khi có người lợi dụng hình ảnh và tên tuổi để bán hàng trên mạng ảo. Theo đó, một website đã tự tiện lấy hình ảnh, trích dẫn lời quảng cáo và bịa ra một bài phỏng vấn MC Lại Văn Sâm để bán thuốc trị ngáy. Việc làm này khiến MC kỳ cựu của VTV bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã gọi cho anh khi tưởng các bài viết quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là thật.

“Tôi bị hại nhiều lắm rồi nhưng chuyện vừa rồi (bị lợi dụng hình ảnh và tên tuổi quảng cáo thuốc trị ngáy - PV) thì không thể chấp nhận được. Đã không dưới 10 lần tôi nhờ các phương tiện thông tin đại chúng nói với mọi người rằng, tôi không chơi Facebook, tôi không có Facebook nhưng lại có không dưới 10 trang Facebook mang tên tôi.

MC Lại Văn Sâm hết sức bức xúc khi bị giả mạo quảng cáo thuốc trị ngáy.

Tôi cho những người không dám dùng hình ảnh của mình để đăng tải mà mượn hình ảnh và tên tuổi của tôi là “hèn” và tôi không chấp. Tuy nhiên, cái bọn mượn hình ảnh của tôi để đăng tải lời quảng cáo rồi giả mạo bài phỏng vấn để đi lừa đảo khách hàng là bọn đê tiện, khốn nạn, không thể chấp nhận được…”, MC Lại Văn Sâm bức xúc.

Theo MC Lại Văn Sâm, có thể có ai đó đã dại dột nghĩ anh là người đã dùng sản phẩm đó nên mua sử dụng. Nhưng anh khẳng định, từ bây giờ cho đến lúc chết anh không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ một hàng hóa nào. Và một lần nữa anh mong người tiêu dùng phải hết sức thông minh trong việc lựa chọn sản phẩm cũng như tiếp cận thông tin. Cựu MC “Ai là triệu phú” khuyên mọi người không nên tin những lời quảng cáo không có sự kiểm chứng đó vì đó là những lời quảng cáo không đáng tin.

Không chỉ riêng MC Lại Văn Lâm là nạn nhân của trò “bịp” này mà bản thân NSND Hoàng Dũng cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo đó, “ông trùm” của phim “Người phán xử” đã một phen tá hỏa khi có rất nhiều người thân lẫn khán giả xem truyền hình gọi điện, nhắn tin, “chat chít”… hỏi ông về loại thuốc trị ngáy gắn với hình ảnh kèm lời giới thiệu của ông trên mạng xã hội.

Tìm hiểu kỹ, nam nghệ sĩ mới biết chuyện mình bị một nhãn hàng bán thuốc trị ngáy tự ý lấy hình ảnh, tự bịa ra lời quảng cáo và đoạn phỏng vấn giới thiệu về sản phẩm để lừa đảo khách hàng. Điều này khiến cho ông cảm thấy vô cùng bức xúc bởi đó không chỉ là hành động mạo danh mà còn là hành vi xúc phạm danh dự của người nghệ sĩ.

“Tôi đã từng là nạn nhân của những trò lừa đảo trên mạng xã hội rất nhiều lần nhưng lần này tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi cảm thấy vô cùng bực mình khi đi đâu người ta cũng hỏi tôi về loại thuốc trị ngáy mà tôi bị một trang bán hàng lợi dụng, cắt ghép hình ảnh để quảng cáo.

Tôi đã lên tiếng yêu cầu bên đó gỡ xuống nhưng họ vẫn chưa có động thái dứt khoát. Tôi nghĩ, có lẽ đây là thuốc giả nên mới có cách làm ăn kiểu này. Tôi mong mọi người phải hết sức tỉnh táo trước những lời rao bán giả mạo này và báo cho tôi biết thật sớm khi phát hiện ra để tôi nhờ cơ quan an ninh can thiệp”, NSND Hoàng Dũng bày tỏ.

Thực tế, NSND Lan Hương, diễn viên Bảo Thanh, diva Mỹ Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa khôi Lan Khuê... cũng từng bị nhiều nhãn hàng tự ý lấy hình ảnh để cắt ghép thành những đoạn quảng cáo giới thiệu sản phẩm khiến họ hết sức bức xúc.

Có thể khởi kiện để xử lý theo Luật

Thạc sĩ Lê Giang - Giảng viên khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, trong thời gian vừa qua có rất nhiều cá nhân, đặc biệt là những người nổi tiếng như: MC Lại Văn Sâm, NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương... bị xâm phạm đến hình ảnh.

“Trong Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Một người xâm hại đến hình ảnh người khác có thể phải chịu trách nhiệm như: bồi thường, công khai xin lỗi. Liên quan đến câu chuyện của MC Lại Văn Sâm và NSND Hoàng Dũng mới đây, khi hình ảnh của hai nghệ sĩ được sử dụng để quảng cáo cho một loại thuốc chống ngủ ngáy thì trong trường hợp này Luật Quảng cáo quy định rất rõ “Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh của một người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó để quảng cáo cho sản phẩm của mình”. Tức là trong luật đã quy định rất rõ và có những chế tài cụ thể để xử phạt những trường hợp này.

NSND Hoàng Dũng cho rằng, anh sẽ khởi kiện nếu tiếp tục phát hiện bị mạo danh hình ảnh và tên tuổi để lừa đảo bán hàng.

Đối với các trường hợp bị xâm phạm mà người bị xâm phạm không kịp lưu lại chứng cứ cũng cứ yên tâm. Vì hiện nay bên công an như: Cục Công nghệ cao - Bộ Công an, họ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật để dò tìm và xác định địa chỉ IP. Tức tìm hiểu xem những thông tin đó xuất phát từ những máy tính nào và do ai tạo lập ra để từ đó có cơ chế giải quyết cụ thể”.

Nhiều nghệ sĩ cho rằng, nghệ sĩ Việt phần vì quá bận bịu, phần vì hơi thuần tính lại không hiểu lắm về công nghệ nên nhiều khi phát hiện mình bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo nhưng vẫn “tặc lưỡi” cho qua. Điều đó khiến cho việc lợi dụng hình ảnh, tên tuổi và danh dự của người nổi tiếng để quảng cáo các loại hàng hóa trên mạng xã hội thành một “vấn nạn” đáng báo động.

Nguy hiểm hơn là khi “cơn sóng” thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, hàng hóa kém chất lượng… đang tràn lan trên mạng thì việc làm này càng làm cho người nghệ sĩ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và khán giả cũng sẽ có những hiểu lầm đáng tiếc đối với nghệ sĩ khi không phân biệt được thật - giả.

NSND Hoàng Dũng cho rằng, chỉ cần phát hiện bị lợi dụng hình ảnh và giả mạo tên tuổi để quảng cáo ông sẽ lập tức báo cơ quan an ninh để xử phạt đối với những người có hành vi vi phạm. Ông sẽ không thể cứ mãi bỏ qua hết lần này đến lần khác như thế.

Diễn viên Bảo Thanh cũng chia sẻ, cô sẽ quyết liệt hơn nếu tiếp tục là nạn nhân của những trò lừa bịp quảng cáo trên mạng. Nếu phát hiện mình bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo, cô sẽ nhờ luật sư khởi kiện để đòi sự công bằng cho bản thân cũng như làm gương cho các nghệ sĩ khác.

Theo Hà Tùng Long

Dân trí