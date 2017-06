Maya phản ứng như thế nào khi gặp cha của con gái

Trả lời phỏng vấn PV , Maya công khai số tiền và hình ảnh mới phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cô cho rằng sống trong giới showbiz mà giờ mới đụng tới dao kéo là quá trễ. Theo cô, nhiều người trong nghề đã thành công nhờ vào việc thẩm mỹ cho gương mặt xinh đẹp hơn.

'Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không nhận ra mình'

- Vốn là người kín tiếng nhưng gần đây chị lại thoải mái công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ. Vì sao vậy?

- Đúng phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp và việc thẩm mỹ là nhu cầu của mọi người. Có điều là mình làm đẹp thế nào, cách mình công khai ra sao thôi. Tôi quyết định nâng cấp nhan sắc vì gần đây do bệnh mất ngủ kéo dài, làm bọng mắt thâm, cơ mặt bị chảy xệ xuống khiến tôi mệt mỏi, không có sức sống.

Hơn nữa, tôi cảm thấy rất hứng thú với việc làm đẹp và làm mới lại bản thân. Thực ra tôi không đụng tới nét, chỉ là can thiệp cho gương mặt nhìn trẻ hơn. Từ hứng thú đấy, tôi lại muốn công khai việc làm đẹp cũng như muốn tận hưởng cảm giác thoải mái được là chính mình.

Ở trong nghề, mạnh dạn công khai thì mọi người sẽ có cái nhín mới hơn về tôi.

Maya chia sẻ gương mặt thẩm mỹ. Ảnh: FBNV.

- Chị quyết định thẩm mỹ gương mặt phải chăng sau khi bị nghe nhiều bình luận chê bài về nhan sắc xuống cấp?

- Thật ra tôi không để ý đến những bình luận ấy đâu. Có những lúc tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi, thiếu sức sống trong khuôn mặt mình. Hơn ai hết, tôi biết mình thế nào, cần chỉnh sửa gì cho đẹp, chứ không "ba phải" đến mức nghe mọi người nói gì thì vội chỉnh sửa theo.

Thời gian thật nghiệt ngã, ai cũng đều khuất phục trước thời gian. Như tôi bây giờ bắt đầu đi làm thẩm mỹ là muộn rồi đấy. Trong nghề, nhiều người làm từ lâu rồi. Vì họ nhờ sự can thiệp của phẫu thuật từ lâu và rõ ràng đã đạt được sự thành công nhất định.

- Được biết chị bỏ ra 600 triệu đồng để làm lại mặt, thực hư thế nào?

- Tính ra đầu tư 600 triệu đồng thì nhiều nhưng chọn nơi uy tín, làm cho gương mặt mình đẹp thêm là đầu tư xứng đáng. Ví dụ dịch vụ cấy mỡ tự thân ở Việt Nam là 60 triệu đồng nhưng ở Hàn Quốc là 80 triệu đồng nhưng giữ được mấy năm. Làm thẩm mỹ nên tôi nghĩ phải chọn mặt gửi vàng, địa chỉ uy tín để có sự an toàn nhất định.

- Sau khi làm thẩm mỹ xong, nhìn mình trong gương chị cảm thấy thế nào?

- Đụng tới phẫu thuật thì không thể nhanh được mà phải có thời gian. Một tuần sau khi thẩm mỹ thì mặt tôi đã giảm sưng hơn rất nhiều. Những ngày đầu mặt sưng nhiều, tôi còn không nhận ra mình.

Bây giờ tôi mới đi được 1/3 quãng đời, gương mặt vẫn sưng nhưng phẫu thuật của tôi không bị đụng vào xương nên sẽ nhanh phục hồi.

- Gia đình có ý kiến về quyết định dao kéo của chị?

- Gia đình luôn ủng hộ tôi, ngoại trừ những lựa chọn nguy hiểm. Cái gì quá đáng lắm, tôi mới can thiệp thôi. Tôi đã nói với gia đình chỉ là nâng cấp vòng một. Còn gương mặt thì không đổi đường nét chỉ là cơ thịt mất đàn hồi thì nâng chỉ, cấy mỡ vào.

Maya và con gái trong ngày khai trương nhà hàng. Ảnh: NVCC.

'Tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba'

- Tình yêu của chị có tốt hơn như tiền bạc và kinh doanh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không?

- Cuộc sống của tôi hiện khá nhẹ nhàng. Có thể không phải quá giàu có nhưng tôi làm việc, có thể nuôi được con và ba mẹ. So với nhiều bà mẹ đơn thân khác, bản thân tôi như vậy là may mắn rồi.

Con gái tôi được cả gia đình yêu thương. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy cần con và gia đình thôi. Còn tình yêu, khi nào duyên tới thì tôi đón nhận.

- Bố của bé Bồ Câu có thường gặp và chu cấp cho bé?

- Có chứ, bố cháu vẫn luôn dành tình cảm, sự yêu thương nhất định cho Bồ Câu. Dù thế nào thì Bồ Câu vẫn là con anh ấy.

Tôi chưa bao giờ hận bố của con gái. Tôi sống cho hiện tại và tương lai chứ không nhìn vào quá khứ. Tôi lạc quan trong cuộc sống nên dù tồi tệ thế nào thì vẫn đối diện bình thường. Trước đây, gia đình gặp nhiều chuyện không may, tôi còn vượt qua được thì chuyện của mình đâu phải là điều gì quá khủng khiếp.

Chia tay hay hạnh phúc cũng chỉ hơn nhau ở yếu tố may mắn. Nếu mình không may mắn tình duyên thì sẽ được ông trời cho may mắn khác. Đôi khi không phải cứ có đủ đôi đủ cặp thì mới gọi là hạnh phúc.

- Gặp lại bố của bé, phản ứng của chị thế nào?

- Quá khứ của tôi không có gì gọi là đau khổ nên gặp lại cha của bé thì tôi vẫn bình thường. Chúng tôi không gặp quá nhiều, nhưng không có sự oán hận gì. Nếu như tôi không có sự lạc quan, vui vẻ, có lẽ người ta sẽ không bình thường được như hiện tại đâu.

Từ khi có bầu, tôi tự rút ra kinh nghiệm và kỹ năng sống. Nếu có xảy ra chuyện gì cũng biết cách đối phó thế nào. Tôi thấy mình trưởng thành, nhẫn nhịn và hiểu lẽ đời hơn. Bất cứ chuyện gì đến, tôi đều đón nhận nhanh chóng.

- Trải qua đổ vỡ, chị rút ra bài học gì về lựa chọn đàn ông?

- Sau khi chia tay bố con gái, tôi chưa nghĩ đến một người đàn ông nào nữa. Cuộc sống hiện tại đối với tôi là vui vẻ rồi. Tôi cứ nghĩ nếu mình đến với một người đàn ông khác thì sẽ có lỗi vì không dành thời gian cho con.

Có điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ là người thứ ba. Không thể nào là người hạnh phúc, yên ổn được khi là người thứ ba. Trở thành người thứ ba hóa ra mình quá cần tình cảm hoặc quá yếu đuối sao?

Theo Zing