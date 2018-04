Lý Nhã Kỳ nói gì sau thông tin chết vì bệnh lạ, bị bắt giam?

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng trong làng giải trí qua khá nhiều bộ phim, đến khi xuất hiện với những bộ cánh tiền tỉ cô càng gây chú ý đặc biệt. Bỏ lại sau lưng những thị phi ồn ào, Lý Nhã Kỳ khẳng định bản thân với vai trò là một doanh nhân thành đạt sở hữu trong tay nhiều công ty.

Trước những thị phi "thánh nổ" hay "khoe của", Lý Nhã Kỳ thường chọn cách im lặng và bình tĩnh để đi qua. Không chỉ vậy, Lý Nhã Kỳ còn biết tạo thương hiệu của mình bằng những việc làm khác biệt mà nhiều mỹ nhân Việt không theo kịp. Sự nổi tiếng của Lý Nhã Kỳ khiến người ngoài cảm thấy vô cùng bí ẩn.

Lý Nhã Kỳ bị đồn đã chết vì bệnh lạ. Tin này khiến người đẹp bức xúc và buồn cười.

Chính sự cách tạo dựng tên tuổi bí ẩn và khác biệt ấy đã trở thành con dao hai lưỡi trong sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ. Ngoài những tung hô của người hâm mộ, Lý Nhã Kỳ còn bị những tin đồn oái oăm khiến cô dở khóc dở cười.

Đang sống yên lành với nhiều dự định trong kinh doanh, bất ngờ vào tháng 8/2017, Lý Nhã Kỳ bị đồn chết vì căn bệnh lạ và có nhiều nguồn tin còn đưa bằng chứng là "di ảnh" của người đẹp. Sự việc này đã khiến Lý Nhã Kỳ không thể ngồi im, cô buộc phải lên tiếng để giải thích cho fan và đối tác.

Lý Nhã Kỳ bức xúc: "Thật không hiểu vì sao những thông tin bịa đặt trắng trợn như thế này lại có thể tồn tại trong xã hội. Làm việc đặt điều, không kiểm chứng, chỉ cốt sao thu hút view. Kỳ vẫn rất khỏe mạnh, vẫn làm việc mỗi ngày mà đã bị treo "di ảnh" như thế này. Thông tin bịa đặt như vậy có thể khiến người thân và fan lo lắng, bất an".

Khi tin đồn về sức khỏe của mình đi qua, mọi ồn ào lắng xuống, Lý Nhã Kỳ lại tập trung vào sự nghiệp. Liên tiếp những dự án từ kinh doanh làm đẹp đến biệt thự triệu đô được báo chí đưa tin rầm rộ. Một lần nữa, khối tài sản khổng lồ của Lý Nhã Kỳ trở thành đề tài bàn tán.

Tin đồn bị bắt giam đã khiến Lý Nhã Kỳ phải livestream thanh minh.

Sự nổi tiếng bí ẩn, sự giàu có đáng kinh ngạc của Lý Nhã Kỳ luôn là câu chuyện gây tranh cãi trong làng giải trí lẫn dư luận. Và chính điều ấy một lần nữa khiến tin đồn về Lý Nhã Kỳ được đẩy lên. Mới đây, dân mạng ồn ào với tin đồn "Lý Nhã Kỳ bị bắt".

Báo chí và các phương tiện truyền thông đã gọi điện cho Lý Nhã Kỳ để tìm hiểu về tin đồn này. Trái với những đồn đại, Lý Nhã Kỳ dở khóc dở cười khi trả lời mọi người. Không chỉ vậy, cô còn đăng tin trên trang cá nhân để trấn an mọi người.

"Các bạn bè phóng viên gọi hỏi thăm kỳ..... nghe xong mình đang thắc mắc và nhớ hôm nay 14/4 nhưng đâu phải 1/4 đâu nhỉ. Hay là năm nay có 2 tháng 4 nhỉ. Hết 1/4 rồi nha các chị", Lý Nhã Kỳ viết.

Chưa hết, tối 15/4, Lý Nhã Kỳ khẳng định bản thân không bị bắt như đồn đại bằng cách livestream trên trang cá nhân. Tinh thần, sự vui vẻ của người đẹp đã đập tan những đồn đại ấy.

Trong đoạn livestream này, người đẹp trả lời thắc mắc của khán giả về chuyện bị đồn: "Thường là nhập kho phải có hóa đơn đỏ mà sao hôm qua nó không chịu đăng hóa đơn đỏ. Tôi nhớ kế toán của tôi mỗi lần nhập kho phải có hóa đơn đỏ, sao hôm qua nó không đưa ra? Chưa có hóa đơn. Bởi vậy mới nói, chưa đủ tầm. Nhập kho là phải đăng hóa đơn. Không biết gì cả".

Cô cũng không quên nhắn gửi những người "câu like": "Giờ tôi rẻ tiền lắm. Tôi livestream câu like đấy. Nhưng tôi không có rẻ tiền câu like như mấy trang Facebook kia. Sống như vậy không ổn, chỉ có vào rừng chơi với dế thôi. Tôi đâu có quan tâm mấy cái dở hơi. Fan của tôi cũng phải biết suy nghĩ chút nha. Tôi đâu có rảnh mà kể ra".

Giàu có và nổi tiếng một cách bí ẩn nên Lý Nhã Kỳ gặp phải "tai bay vạ gió".

Tin đồn "bị bắt" khiến Lý Nhã Kỳ thực sự phẫn nộ và đây là lần đầu tiên cô dành thời gian livestream để đối mặt với tất cả.

Nhiều khán giả cũng đồng cảm với người đẹp, chỉ bởi sở hữu trong tay tài sản quá lớn cùng sự nổi tiếng bí ẩn, Lý Nhã Kỳ đã gặp "tai bay vạ gió".

Đỗ Quyên (th)