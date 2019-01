Lộ lý do khiến chị em Á hậu Trà My, Thanh Tú lấy chồng đại gia?

Mới đây, hai vợ chồng Á hậu Ngô Trà My đang có chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Đăng tải một bức hình nắm tay ông xã vô cùng tình tứ, Á hậu Trà My tiết lộ một cuộc nói chuyện giữa cô và người bố của mình về định nghĩa Tình thân và Tình yêu:

"- Bố ơi Tình yêu là gì ạ?

- Tình yêu chính là dù bố chỉ có hai bàn tay trắng nhưng mẹ vẫn đồng ý gả cho bố...

- Vậy Tình thân là gì ạ?

- Tình thân chính là mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy một người chỉ có hai bàn tay trắng" - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 viết.

Chia sẻ của Á hậu Trà My nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng chính vì định nghĩa "Tình thân" trong gia đình Trà My mà cả hai chị em cô đã cùng kết hôn với những đại gia giàu có? Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng với nhan sắc, học thức và những danh hiệu đạt được, chị em Trà My - Thanh Tú hoàn toàn xứng đáng với những người đàn ông giỏi giang, thành đạt.

Năm 2016, Á hậu Trà My khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn. Ông xã của Ngô Trà My sinh năm 1979, hơn cô 13 tuổi. Tâm sự với công chúng, Á hậu Trà My cho biết: "Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại quyết định kết hôn nhanh đến thế. Ai cũng nói rằng để có ngôi vị Á hậu 1, để trở thành người đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, mình đã phải trải qua nhiều khó khăn, phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều, dành nhiều tâm sức, thời gian… Thế mà lại rũ bỏ nhẹ như không.

Thực ra lúc đó tôi băn khoăn chứ. Nhưng có lẽ tiếng gọi của con tim mạnh mẽ quá. Hơn nữa, anh ấy là lựa chọn quá hoàn hảo đối với tôi. Anh ấy khiến tôi không còn gì để cân đo thiệt hơn".

Á hậu Thanh Tú và ông xã hơn 16 tuổi trong ngày ăn hỏi.

2 năm sau, em gái của Á hậu Trà My là Á hậu Việt Nam Ngô Thanh Thanh Tú cũng gây bất ngờ khi quyết định "theo chàng về dinh". Ông xã của Thanh Tú là doanh nhân Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1978, là CEO của một Tập đoàn danh tiếng.

Á hậu Thanh Tú từng tiết lộ, ông xã của cô là một người chín chắn, hiểu biết và có lối sống giản dị, gần gũi. Cô rung động trước vị doanh nhân U40 này sau một lần được anh chở bằng xe đạp đi dạo qua cánh đồng lúa. Chỉ thời gian ngắn yêu nhau, Á hậu nhận lời cầu hôn của đại gia.

Cuộc sống của hai chị em Trà My - Thanh Tú được nhiều người ngưỡng mộ.

