"Lộ" diện người đàn ông của Hồ Ngọc Hà quan trọng hơn nhiều đại gia kim cương

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân: "Sáng nay lại đồng hành cùng cậu... và các bạn của cậu...1 thế hệ mới... và tự thấy mình xong rồi đó.

Nhưng ít nhất là mình tự thấy và cảm nhận được vì rồi ai cũng phải thế thôi..điều quan trọng mình luôn tươi nhất có thể, vững nhất có thể và chưa bao giờ ngồi nghỉ ngơi..."

​Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Subeo.

Dòng trạng thái của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Từ khi chia tay đại gia Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà chọn cách lao vào công việc và giành thời gian chăm sóc Subeo.

Còn nhớ, kể từ khi sinh con đến khi chia tay Cường Đô la, Hà Hồ dành hết tâm sức cho công việc. Cô tất bật chạy show biểu diễn, làm giám khảo, thực hiện MV, đỡ đầu cho ban nhạc trẻ hay công tác nước ngoài. Chính vì thế, công việc chăm sóc Subeo hầu hết là Cường Đô la đảm nhận.

Thời điểm còn sống chung, công chúng không lạ với hình ảnh chàng thiếu gia phố núi thay vợ chăm con từ việc đưa con đi học, đi mua sắm, đến thăm Hà Hồ ở trường quay... Nhiều người còn dành cho Cường Đô la biệt danh ông bố đảm của showbiz.

Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà sẵn sàng “tái hợp” để làm tròn bổn phận của mình với cậu con trai Subeo.

Một điều nữa không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được là tuy đã đường ai nấy đi và đều hạnh phúc bên tình mới nhưng Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà sẵn sàng “tái hợp” để làm tròn bổn phận của mình với cậu con trai Subeo. Khoảnh khắc "đoàn tụ" hiếm có của cặp đôi còn được Cường Đô la đăng tải trên trang cá nhân như một chuyện thường tình.

Có thể nói tuy không còn bên nhau nhưng Hà Hồ và Cường Đô la vẫn có lối ứng xử rất văn minh để không làm tổn thương Subeo. "Đại gia phố núi" cũng khẳng định dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh và Hồ Ngọc Hà vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ, yêu thương con trai hết lòng. "Con là món quà tuyệt vời nhất mà ba và mẹ có được... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con hãy nhớ rằng ba và mẹ luôn luôn ở bên cạnh, bảo vệ và yêu thương con hết lòng... Love you as always, my son!", Cường Đô la từng chia sẻ.

Theo Khỏe & Đẹp