'Lê Thúy ghen dữ dội lắm'

- Lần đầu đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh 'Bạn gái tôi là sếp', anh được vợ - người mẫu Lê Thúy cổ vũ thế nào?

- Thúy rất hứng thú với vai diễn này và luôn ủng hộ những gì tôi đam mê. Thời gian tôi quay phim trùng với lúc Thúy sang Milan (Italy) diễn thời trang nên cô ấy không thể có mặt tại phim trường cổ vũ. Tuy vậy, lúc tôi tập luyện với ê kíp, cô ấy có đến xem tôi diễn xuất. Vào ngày công chiếu phim, Thúy thắc mắc liên tục, hỏi tôi tại sao lại diễn được những cảnh hài hước bởi ngoài đời, tôi ít khi làm như vậy trước mặt vợ. Bình thường, tôi cứ như ‘ông già’, chứ không nhí nhố như nhân vật Cường trên phim.

- Khán giả khen ngợi anh diễn xuất rất tự nhiên, vậy anh có ý định ngừng công việc làm mỹ thuật phim để theo đuổi sự nghiệp diễn viên?

- Tôi không có suy nghĩ như vậy. Tôi đam mê mỹ thuật phim hơn, mỗi lần đọc kịch bản mới, những bối cảnh, chi tiết về mỹ thuật cứ hiện ra trong đầu tôi như pháo hoa vậy. Với diễn xuất, đó là trải nghiệm giúp tôi cảm nhận sâu hơn về kịch bản để làm tốt vai trò thiết kế mỹ thuật ở những dự án phim sau này. Tôi quan niệm, diễn xuất là cái duyên nên tôi muốn để các vai diễn tìm đến mình một cách tự nhiên. Tôi cũng khá kỹ tính và có sự chọn lọc về kịch bản, đạo diễn trước khi nhận lời đóng phim. Tôi biết mình không phải là người diễn giỏi nên tôi mong được làm việc với đạo diễn giỏi để họ chỉ ra cho tôi những thiếu sót. Tôi không muốn cái dở của mình sẽ tạo áp lực cho cả ê kíp và khiến tác phẩm không được trọn vẹn.

Đỗ An, ông xã người mẫu Lê Thúy lần đầu lấn sân nghệ thuật thứ bảy với phim. 'Bạn gái tôi là sếp', đóng cặp cùng Miu Lê.

- Là người đã có gia đình, anh ngần ngại thế nào khi diễn cảnh ôm hôn Miu Lê trong phim?

- Với tôi, những phân đoạn này không có trở ngại gì bởi lúc tập, tôi và Miu Lê tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã kết hôn, có kinh nghiệm về chuyện tình cảm nên ở nhiều cảnh quay với Miu Lê, tôi đem những gì trong cuộc sống hôn nhân vào nhân vật.

Thử thách lớn nhất với tôi trong phim này là diễn hài. Khi mới nhập vai, tôi gượng và đơ lắm. May mắn là Miu Lê diễn rất tự nhiên nên dẫn dắt và lôi kéo tôi vào nhịp diễn. Ngoài ra, tôi cũng may mắn gặp được Tiến Thành, anh ấy giúp tôi về phần tạo hình nhân vật và hướng dẫn cách diễn hài bằng cơ thể. (Trong phim Bạn gái tôi là sếp, Tiến Thành đóng vai Bằng - người bạn thân cùng công ty với nhân vật Cường của Đỗ An. Anh qua đời hôm 30/1 vì ung thư, hưởng dương 33 tuổi - PV).

- Công việc làm phim khiến anh thường công tác xa nhà trong thời gian dài. Vậy anh sắp xếp thời gian ra sao để vẫn giữ được ngọn lửa trong hôn nhân với Lê Thúy?

- Với công việc của mình, tôi có đủ điều kiện đưa vợ đi chung khi làm phim. Trung bình mỗi tháng, Thúy ra thăm tôi được một tuần. Bản thân tôi dù có bận rộn đến mấy cũng hỗ trợ cho công việc của vợ vì tôi muốn mình luôn hiện diện trong cuộc sống của cô ấy. Dịp Thúy sang Milan diễn thời trang, tôi giúp vợ trao đổi với công ty quản lý để sắp xếp lịch đi casting. Mỗi ngày Thúy casting 4-5 nơi nên tôi sẽ tìm hiểu kỹ về thông tin, địa điểm casting để vợ không phải vất vả trong việc đi lại.

- Trên sàn diễn Lê Thúy là người mẫu rất lạnh lùng, còn trong mắt anh, cô ấy là người vợ thế nào?

- Hình ảnh người mẫu của Thúy chỉ mang tính thương mại, chứ không phải con người thật của cô ấy. Thúy là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ở nhà, Thúy cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Cô ấy nữ tính lắm, chứ lạnh lùng, mặt mày đăm chiêu như lúc diễn thời trang thì tôi phải sống thế nào? (cười)

Thúy nhõng nhẽo như con mèo ấy. Mỗi lần giận là tôi phải năn nỉ nhiều lắm. So với những người con gái tôi từng biết thì Thúy nhõng nhẽo nhất. Cô ấy đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở chồng và luôn nghĩ chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình. Cô ấy muốn lúc nào cũng có cảm giác chồng ở bên cạnh để lo lắng, sắp xếp công việc, cuộc sống cho mình, dù bình thường Thúy có thể tự làm tốt.

Lê Thúy dành nụ hôn lên má ông xã để cổ vũ cho vai diễn đầu tiên của anh.

- Nếu vợ nhõng nhẽo quá, anh có mệt mỏi vì phải chiều chuộng?

- (Cười lớn) Mệt chứ, sao không mệt được, nhưng trong cái mệt có cái vui. Tôi quan niệm rằng, vợ vui thì mình vui nên dù làm gì tôi cũng ráng chiều vợ.

- Vợ anh có phải tuýp người thích sự lãng mạn?

- Thúy không thể hiện mình là người lãng mạn nhưng cô ấy lại thích sự lãng mạn và muốn nhận được sự lãng mạn mà người khác mang đến. Cô ấy không đòi hỏi món quà vật chất mà chỉ cần những hành động chân thành, xuất phát từ trái tim là đủ. Mỗi lần đến ngày sinh nhật hoặc dịp lễ, tôi vẫn nghĩ ra những món quà thú vị dành cho vợ.

Dịp tròn 1 năm ngày cưới, tôi ở Mỹ lo công việc nên đã thu âm và quay video một bài hát gửi về cho vợ khiến cô ấy rất bất ngờ. Còn dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, tôi đi quay phim xa, vợ đi diễn ở Đà Nẵng. Tôi đã bí mật bay vào thăm vợ, sáng sớm nhờ các nhân viên khách sạn gõ cửa rồi lao vào tung hoa. Buổi tối chúng tôi cùng ngồi ăn bên bờ biển.

- Giữa hai vợ chồng, ai là người ghen tuông hơn?

- Thúy chứ! Tôi không ghen, thi thoảng ghen vui vui để trêu vợ thôi, chứ ghen thực sự chỉ có Thúy. Tôi sống rất vô tư nên đôi khi vô tư quá lại thành ra vô tâm khiến Thúy trách móc. Tôi là người rất coi trọng bạn bè. Nếu đã thân với ai, tôi coi họ như anh chị em gia đình nên không giữ khoảng cách với họ. Thúy thì không quen với chuyện đó. Tôi cũng giữ mối quan hệ tốt với những bạn gái cũ bởi tôi quan niệm, họ đã hiểu rõ về mình thì hãy làm bạn bè, không nên tách họ ra khỏi cuộc sống của mình.

Hồi mới yêu Thúy, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần về chuyện Thúy ghen, nhưng không ngờ nó lại dữ dội như vậy. Khi ghen, Thúy lạnh lùng, không thèm nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, không bao giờ tôi để tình trạng ‘chiến tranh lạnh’ kéo dài đến một ngày, chỉ sau vài tiếng là tôi đã xuất hiện và năn nỉ Thúy rồi. Tính tôi không chịu được sự giận dỗi lâu quá. Nếu bị người khác giận lâu, tôi có cảm giác rất khó chịu, vì thế cứ phải lao vào xin lỗi, làm lành ngay lập tức. Thời gian đầu, Thúy không thích hành động vồn vã, nhanh chóng xin lỗi của tôi nên giận ghê hơn. Nhưng dần dần, Thúy hiểu tính tôi như vậy.

- Bây giờ Thúy còn ghen 'dữ dội' như trước?

- Thúy vẫn ghen. Phụ nữ không khi nào hết ghen cả, họ luôn luôn để ý đến chồng và có cách phòng thủ. Bây giờ tôi tinh ý hơn nên có thể nhận ra vấn đề trước khi nó đi quá xa. Với bạn gái cũ, tôi giữ khoảng cách chừng mực và công khai trò chuyện trên mạng xã hội chứ không giấu giếm. Nếu muốn giấu tôi cũng không giấu được vì Thúy tối ngày ôm điện thoại của tôi. Khi tôi vừa về nhà, đặt điện thoại xuống bàn là Thúy chộp lấy kiểm tra liền. Hành động này rất dễ thương. (cười)

- Trước đây, cơ duyên nào đưa vợ chồng anh quen nhau?

- Tôi chơi với Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên. Hai bạn ấy về nước hoạt động nên có quen Thúy. Trong một lần đi café chung, tôi và Thúy tình cờ gặp nhau. Lần đầu tiên chạm mặt, tôi bị ấn tượng về chiều cao của Thúy, sau đó thấy cô ấy nói chuyện với bạn bè rất thẳng thắn. Giọng nói của Thúy vẫn có chút ngữ điệu Quảng Bình, rất mộc mạc, chân quê nên tôi thích thú lắm. Sau lần gặp đó, tôi quyết định tiến đến cô ấy một cách nhanh chóng.

Đỗ An tâm sự, sau hơn 2 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng anh vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

- Ở Lê Thúy, anh tìm thấy điểm gì cuốn hút để quyết định đi đến hôn nhân?

- Tôi đã trải qua một vài mối tình với các cô gái Việt sống ở Mỹ. Tôi cũng từng yêu một cô gái Thái Lan nhưng sau đó nhận ra, khoảng cách về văn hóa giữa hai người quá lớn. Tôi làm việc ở mảng mỹ thuật phim, có sự am hiểu về văn hóa các nước, đặc biệt là Việt Nam nên khi lập gia đình, tôi cần một người có thể đồng cảm cách nhìn với tôi. Khi gặp Thúy, tôi tìm thấy nhiều điểm chung ở cô ấy, đặc biệt là cách giáo dục con cái của bố mẹ Thúy rất giống bố mẹ tôi.

- Lúc mới yêu, từng có tin đồn về giới tính của anh khiến Lê Thúy nổi giận và viết status gay gắt trên trang cá nhân. Anh nghĩ gì về hành động bảo vệ của Thúy?

- Hành động ấy cho tôi cảm giác yên tâm về sự vững chắc để xây dựng gia đình. Khi quen Thúy, tôi đã 31 tuổi nên rất nghiêm túc và muốn ổn định cuộc sống. Thúy hoàn toàn không phải là một người hiền lành nhưng cô ấy sống biết điều. Cô ấy rất tình cảm, hơi thiên vị cho gia đình và sẽ làm tất cả để bảo vệ người thân. Thời điểm có tin đồn về tôi, Thúy đã bỏ qua những lời bàn tán của dư luận. Tuy nhiên, khi một người bạn của Thúy nói không hay về tôi, cô ấy mới tức giận và phản ứng trên Facebook.

- Trước lời bình luận về ngoại hình của hai người không tương xứng, anh nghĩ sao?

- Khi đọc được những bình luận đó, tôi có cảm giác hoang mang về cách suy nghĩ của các bạn trẻ. Tôi biết những người thường bàn luận trên mạng xã hội đa số đều còn trẻ, chưa có sự chững chạc về suy nghĩ và trải đời. Bây giờ thì tôi không để tâm nữa.

Tôi cũng hiểu, trước đây công chúng không có cái nhìn tích cực về Thúy từ cuộc thi Next Top Model. Qua những đoạn video cắt ghép có mục đích tạo sự tranh cãi, Thúy là một cô gái nổi bật và có cá tính mạnh mẽ. Sau chương trình, Thúy được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường định hướng theo hình ảnh lạnh lùng nên khán giả không thể thấy được sự nữ tính của cô ấy. Khi quen tôi, họ nhận ra nét dịu dàng ở Thúy. Tôi từng gặp một số người, họ nói từng rất ghét Thúy nhưng bây giờ thì không còn ấn tượng xấu nữa.

- Kết hôn hơn 2 năm, cuộc sống vợ chồng anh có thay đổi gì so với lúc mới chung sống?

- Chúng tôi vẫn ở chung với gia đình. Bố mẹ tôi luôn muốn con cái sống quây quần nên ông bà chưa đồng ý cho vợ chồng tôi sống riêng. Bản thân Thúy thì sau hơn 2 năm làm dâu đã hòa nhập với cách sống trong gia đình chồng, tôi không cần phải góp ý nhiều với cô ấy nữa. Tôi biết, Thúy thực sự rất yêu thương bố mẹ chồng và tôi cảm thấy may mắn vì vợ gần gũi với bố mẹ mình. Mỗi lần đi công tác xa, tôi rất yên tâm vì có Thúy ở nhà chăm sóc bố mẹ.

- Khi nào vợ chồng anh mới định sinh em bé?

- Chắc là sắp tới, chúng tôi đã lên kế hoạch rồi. Việc sinh em bé sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Thúy nhưng tôi biết cô ấy sẵn sàng hy sinh để làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Lý do tôi kết hôn với Thúy cũng là vì tôi nhìn thấy ở cô ấy ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ.

