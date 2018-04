Không phải thủ môn Bùi Tiến Dũng, Bảo Anh tiết lộ người đàn ông thương cô nhất

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Dương Triệu Vũ và tiết lộ anh chính là người đàn ông thương và thấu hiểu mình nhất. “Vẫn cứ là thương và thấu hiểu mình nhất chính là người này”- Bảo Anh viết.

Bảo Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Dương Triệu Vũ

Dòng trạng thái của Bảo Anh lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi thời gian gần đây, nữ ca sĩ vướng nghi vấn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Người hâm mộ chỉ ra nhiều chứng cứ cho thấy nữ ca sĩ Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng đang “có gì đó”. Đầu tiên, Bảo Anh đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ tại quán café giữa một số cầu thủ U23 Việt Nam và hội bạn gái.

Bên cạnh đó, sự thân thiết giữa Bảo Anh và quản lý của Bùi Tiến Dũng khiến tin đồn càng trở nên có cơ sở hơn.

Bảo Anh và Dương Triệu Vũ có mối quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, giữa “bão” dư luận, Bảo Anh vẫn giữ thái độ bình thản và không lên tiếng giải thích về nghi vấn hẹn hò Bùi Tiến Dũng. Trên Instagram, Bảo Anh đăng tải hình ảnh có nội dung: “Open your mind before open your mouth” (tạm dịch: Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói).

Dù không chú thích gì thêm, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chính là phản hồi từ Bảo Anh đối với những bình luận ác ý xuất hiện sau tin đồn tình cảm của cô. Trước đó, trên trang cá nhân, quản lý của Bảo Anh cũng lên tiếng: “Thương em. Mỗi lần trúng hợp đồng quảng cáo với ai là bị đồn yêu người đó. Mỉm cười cho qua em nhé. Luôn mỉm cười may mắn tự nhiên tới”.

Theo Tiền phong